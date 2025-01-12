"Siber Vatan" için MGK benzeri Siber Güvenlik Kurulu geliyor! İlk detaylar belli oldu

12 Ocak 2025 13:56 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:02

AK Parti, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) benzeri Siber Güvenlik Kurulu kurulması için "Siber Güvenlik Kanunu Teklifi" hazırladı. Cumhurbaşkanı başkanlığında kurulacak olan Kurul, Türkiye'nin siber güvenlik politikalarını belirleyerek uygulamaları denetleyecek.

Siber Güvenlik Başkanlığı ile ilgili bilinmeyenlere ilk kez Tgrthaber.com ulaştı! Meğer 27 yıl önce kurulacakmış

Siber Güvenlik Başkanlığı ile ilgili bilinmeyenlere ilk kez Tgrthaber.com ulaştı! Meğer 27 yıl önce kurulacakmış

Türkiye​'de milli güvenliğin önemli bir boyutu olan siber güvenlik​ konusu, AK Parti​ milletvekillerinin hazırladığı "Siber Güvenlik Kanunu Teklifi" ile önemli bir yapıya kavuşmaya hazırlanıyor. Teklif, kritik altyapıların ve bilişim sistemlerinin korunmasını sağlayarak güvenli bir siber uzay oluşturmayı hedefliyor.

MİLLİ GÜVENLİĞİN AYRILMAZ PARÇASI SİBER GÜVENLİK

Milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilen siber güvenliğin sağlanması kapsamında kritik altyapıların korunması ve yerli-milli ürünlerin kullanılması temel öncelikler arasında yer alıyor. Türkiye'nin bu alandaki hedeflerini daha etkin bir şekilde yönlendirebilmek için, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında "Siber Güvenlik Kurulu" oluşturulacak.

SİBER GÜVENLİK KURULU KİMLERDEN OLUŞACAK?

Siber Güvenlik Kurulu'na Cumhurbaşkanı başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı'nın katılamadığı durumlarda ise bu görevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı devralacak. Kurul, devletin en üst düzey isimlerini bir araya getirecek. Üyeler arasında şu kişiler yer alacak:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

Savunma Sanayii Başkanı

Siber Güvenlik Başkanı

NE İŞ YAPACAK?

Siber Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin siber güvenlik politikalarını belirlemek ve stratejik kararlar almakla sorumlu olacak. Kurul; politika, strateji ve eylem planları oluşturmanın yanı siber güvenlikte sıra teşvik verilecek öncelikli alanları tespit edecek. Ayrıca siber güvenlik alanında insan kaynağının geliştirilmesine yönelik kararları alacak.

Kurulun yanı sıra Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak. Kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığının artırılmasına, siber saldırılara karşı korunmasına yönelik çalışmalar yapacak Başkanlık, gerçekleştirilen siber saldırıların tespitine, muhtemel saldırıların önlenmesine ve etkilerinin azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yönelik de faaliyet yürütecek. Siber Güvenlik Başkanlığı, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kuracak ve bunları denetleyecek.

Ayrıca Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile kritik kamu hizmetlerinin siber güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli altyapıları kuracak veya kurduracak. Başkanlık, siber olaya maruz kalanlara yerinde veya uzaktan siber olay müdahale desteği sağlayabilecek, siber uzayda bulunan veya elde ettiği veri, imaj veya log kayıtları üzerinden saldırılara ait izleri takip edebilecek. Görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ilişkiler yürütecek Başkanlık, bilgi alışverişinde bulunabilecek, Türkiye'yi temsil edecek.

Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapıların bilişim sistemlerinde kullanılacak ve siber güvenliğe etkisi olan yazılım, donanım, ürün ve hizmetlere kullanım öncesinde uygunluk verecek. Görevleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü hallerde kanunun kapsamına giren her türlü fiil ve işlemi denetleyebilecek Başkanlık, bu amaçla yerinde inceleme yapabilecek.

Denetimde, Başkanlık personeli, yetkilendirilmiş ve belgelendirilmiş bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları yetkili olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapılarda denetimler, Başkanlık personelince veya refakatinde yapılacak. Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonundaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.