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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:25

Emekli ve memura refah payı formülü! AK Parti Kaynakları: 65 yaş üstüne zam yapılabilir

Emekli ve memura refah payı formülü masada. Emekli maaşlarına yapılacak artışa refah payı eklenmesi ve en düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi değerlendiriliyor. AK Parti Kaynakları, ''65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilir'' dedi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Emekli ve memura refah payı formülü! AK Parti Kaynakları: 65 yaş üstüne zam yapılabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:25

Emekliye yeni maaş sistemi şekilleniyor. kaynaklarından edinilen bilgilere göre, emekli maaşlarına yapılacak artışa eklenmesi ve en düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi değerlendiriliyor.

HABERİN ÖZETİ

Emekli ve memura refah payı formülü! AK Parti Kaynakları: 65 yaş üstüne zam yapılabilir

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
AK Parti kaynaklarına göre emekli maaşları için yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor, bu sistemde refah payı ve en düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi değerlendiriliyor.
Emekli maaşlarına refah payı eklenmesi değerlendiriliyor.
En düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi değerlendiriliyor.
65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabileceği belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Emekli ve memura refah payı formülü! AK Parti Kaynakları: 65 yaş üstüne zam yapılabilir

AK Parti Kaynakları, 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilebileceğini açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre:

Emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. En düşük için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor.

EMEKLİLER İÇİN BİRÇOK ŞEHİRDE ÇALIŞMALAR YAPILDI

Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçe imkânları gözetilerek ele alınacak. Türkiye’de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi.

Emekli ve memura refah payı formülü! AK Parti Kaynakları: 65 yaş üstüne zam yapılabilir

Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir.

Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.

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ETİKETLER
#AK Parti
#emekli maaşı
#refah payı
#65 yaş üstü
#Ekonomi
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