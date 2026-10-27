Emekli ve memura refah payı formülü! AK Parti Kaynakları: 65 yaş üstüne zam yapılabilir

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Emekliye yeni maaş sistemi şekilleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, emekli maaşlarına yapılacak artışa refah payı eklenmesi ve en düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi değerlendiriliyor.
AK Parti Kaynakları, 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilebileceğini açıkladı.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre:
Emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor.
Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçe imkânları gözetilerek ele alınacak. Türkiye’de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi.
Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir.
Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.