Emekliye yeni maaş sistemi şekilleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, emekli maaşlarına yapılacak artışa refah payı eklenmesi ve en düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi değerlendiriliyor.

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HABERİN ÖZETİ Emekli ve memura refah payı formülü! AK Parti Kaynakları: 65 yaş üstüne zam yapılabilir AK Parti kaynaklarına göre emekli maaşları için yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor, bu sistemde refah payı ve en düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi değerlendiriliyor. Emekli maaşlarına refah payı eklenmesi değerlendiriliyor. En düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi değerlendiriliyor. 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabileceği belirtiliyor.

AK Parti Kaynakları, 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılabilebileceğini açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre:

Emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor.

EMEKLİLER İÇİN BİRÇOK ŞEHİRDE ÇALIŞMALAR YAPILDI

Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçe imkânları gözetilerek ele alınacak. Türkiye’de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi.

Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir.

Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.