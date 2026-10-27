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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:59

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi? 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı 2027 Ocak’ta ne kadar olacak?

Emeklilere seyyanen zam yapılmasına yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. Memur emeklilerini kapsayan kanun teklifinin detayları netlik kazanırken milyonlarca emekliyi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 yılı bütçesine dikkat çekti. 2023 yılında memurlara yönelik 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmasına yönelik karar, memur emeklilerini kapsamamıştı. Yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini ilgilendiren kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Normal şartlarda memur emeklilerine enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı Ocak 2027’de yansıtılacaktı. Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında enflasyon emekli zammında doğrudan belirleyici olacak. Peki Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? İşte, emekli maaş zammına ilişkin son gelişmeler…

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Editor
 Fuat İğci
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Emeklilere seyyanen zam verilecek mi? 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı 2027 Ocak’ta ne kadar olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:59


Ocak ayına kısa bir zaman kala memur emeklileri hesabı yapmaya şimdiden başladı. Memur emeklilerine her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden zam artışı yapılıyor. 2023 yılında çalışan memurlara yönelik 8 bin 77 liralık seyyanen artışı, memur emeklilerine de benzer bir çalışma yapılmasını gündeme getirmişti. Aradan geçen üç yılda memur ile emeklisi arasında açılan gelir makasının ardından seyyanen artış tekrar gündeme geldi. Memur emeklisine yönelik sunulan kanun teklifinin detayları belli oldu. Kanun teklifinin gerekçesinde memur kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta olan kamu görevlilerine ödenen ilave ödemeinin emekliliğe esas aylı tutarına ve prime esas kazanca eklenmesine ilişkin düzenlenmesi yer aldı. Peki Memur emeklisine seyyanen zam verilecek mi? İşte, kanun teklifinin detayları…

HABERİN ÖZETİ

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi? 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı 2027 Ocak’ta ne kadar olacak?

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Memur emeklilerinin, maaşlarının düşük kaldığı gerekçesiyle, çalışan memurlara ödenen seyyanen ödemelerin maaşlarına yansıtılmasına yönelik bir kanun teklifi Meclis'e sunuldu.
Yeni Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifi, memurlara halihazırda seyyanen ödenen 25 bin 153 TL'lik zammın memur emeklisine de ödenmesini teklif ediyor.
Teklifin gerekçesinde, memur kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan kamu görevlilerine ödenen ilave ödemenin emekliliğe esas aylık tutarına ve prime esas kazanca eklenmesi yer alıyor.
Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda milletvekillerinin oylamasına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Memur emeklilerine Ocak ayında toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da yansıtılacak ve bu artışla birlikte maaşlara %8 seviyesinde bir yükseliş bekleniyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) İsa Karakaş, 2023 yılında çalışan memurlara tanınan seyyanen artışın emeklilere yansıtılmaması durumundan yaklaşık 2 milyon 540 bin emeklinin doğrudan etkilendiğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduğunu ifade ederken “ nşallah 2027 Bütçesinde, başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz.

Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.” dedi. 
 

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi? 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı 2027 Ocak’ta ne kadar olacak?

MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?

Yeni Parti tarafından Meclis’e sunulan yeni kanun teklifinde seyyanen ödemeler kök maaşa dahil edilmediği için emekli aylıkları ve ikramiye ödemelerinin düşük kaldığı belirtildi.

Seyyanen yapılan ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmaması ve kamu görevlilerinin ciddi bir gelir kaybı yaşayabileceğine dikkat çekilirken memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik durumun iyileştirmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi? 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı 2027 Ocak’ta ne kadar olacak?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair , Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi durumunda milletvekillerinin oylamasına sunulacak burada geçer oyun sağlanması halinde ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sosyal medyada ve bazı kaynaklarda memur emeklisine yönelik kanun teklifinin kabul edilip yasalaşacağına dair ifadeler şu an için gerçeği yansıtmıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılacak görüşmelerin ardından kanun teklifinin oylamaya sunulması bekleniyor.

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi? 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı 2027 Ocak’ta ne kadar olacak?

MEMUR EMEKLİSİ SEYYANEN ZAM NE KADAR OLACAK?

Meclis’e sunulan yeni kanun teklifinde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na ek madde eklenerek memurlara halihazırda seyyanen ödenen 25 bin 153 TL’lik zammın memur emeklisine de ödenmesi teklif edildi. Kanun teklifinin kabul edilip yasalaşması durumunda memur emeklileri 25 bin 153 TL seyyanen artış alacak.

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi? 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı 2027 Ocak’ta ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) İsa Karakaş kaleme aldığı yazıda 2023 yılında çalışan memurlara tanınan seyyanen artışın emeklilere yansıtılmaması durumundan yaklaşık 2 milyon 540 bin emeklinin doğrudan etkilendiğini vurguladı.

MEMUR EMEKLİLERİ OCAK AYINDA ZAM ALACAK

Milyonlarca çalışan ve asgari ücretli yeni yılda zam alacak. Asgari ücret, emekli, memur emeklisinin alacağı zam oranları şekillenmeye başlandı. Memur emeklilerine toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da yansıtılacak. Toplu sözleşmeden gelen artış oranı %5 olurken Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonu, emekli memur maaşlarını doğrudan etkileyecek. Enflasyon farkıyla beraber maaşlarına %8 seviyesinde artış yapılması bekleniyor. 

Emeklilere seyyanen zam verilecek mi? 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı 2027 Ocak’ta ne kadar olacak?


 

ETİKETLER
#zam
#TBMM
#kanun teklifi
#memur emeklisi
#Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
#Ekonomi
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