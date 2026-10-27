İsrail'deki genel seçim anketlerinde en dişli rakibi eski komutan Gadi Eisenkot'un gerisinde kalan Başbakan Binyamin Netanyahu ''seçimin çalınmaya çalışıldığı'' iddiasında bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Netanyahu'nun sadece koltuğu değil özgürlüğü de tehlikede! Endişesi sözlerine de yansıdı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçim anketlerinde rakibi Gadi Eisenkot'un gerisinde kalmasının ardından, Filistinli İsrail vatandaşlarının yüksek oy kullanma oranına dikkat çekerek seçimin çalınmaya çalışıldığı iddiasında bulundu. Netanyahu, Filistinli İsrail vatandaşlarının oy kullanma oranının kendi destekçilerinden daha yüksek olduğunu öne sürerek "seçimin çalınmaya çalışıldığı" iddia etti. Destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaparak, durumu "Yahudi devleti için bir tehdit" olarak nitelendirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, sol görüşlülerin sandıklara akın ettiğini, sağ görüşlülerin ise kayıtsız kaldığını ileri sürdü. Güneydeki Arap kesiminde oy kullanma oranının Yahudi kesiminden kıyaslanamayacak kadar yüksek olduğunu belirterek, destekçilerinden Likud'a oy vermesini istedi. Netanyahu için seçimde sadece koltuğunun değil, yolsuzluk davaları ve UCM'nin çıkardığı tutuklama kararı nedeniyle özgürlüğünün de tehlikede olduğu belirtildi.

Batı Kudüs'te oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinliler arasında oy kullanma oranının yüksek olduğunu söyledi.

Seçimlere fesat karıştırmaya çalışanların olduğunu öne süren Netanyahu, muhaliflerinin yoğun katılımı karşısında "seçimin çalınmaya çalışıldığı" iddiasını öne sürdü.

''YAHUDİ DEVLETİ İÇİN TEHDİT''

Netanyahu, destekçilerine sandığa gitme çağrısında bulunarak, "Mücadeleyi solun yönetmesine izin veremeyiz, bu Yahudi devleti için bir tehdittir." diye konuştu.

İsrail Başbakanı, devletin ve halkın güvenliğini güvence altına almak için kitlesel oy verme çağrısında bulundu.

Filistinlileri temsil eden partilerin destekçilerinin yoğun şekilde oy kullandığına dikkati çeken Netanyahu, kendi destekçilerinden Likud'a oy vermesini istedi.

''OLAĞANÜSTÜ HAL''

Ayrıca Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, "Olağanüstü hal!" ifadesini kullanarak, "sol görüşlülerin sandıklara hücum ettiğini, sağ görüşlülerin ise kayıtsız" kaldığını ileri sürdü.

Filistinlilerin oy kullanma merkezinden bir fotoğraf paylaşan Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere katılım oranının sağ görüşlü seçmenlerden daha yüksek olduğunu belirterek, sandığa gitme çağrısı yaptı.

https://x.com/netanyahu/status/2115038633484841394

''ÇIKIN OY VERİN, EVDE KALMAYIN''

Sosyal medya X hesabından yaptığı videolu paylaşımda Netanyahu, şunları söyledi:

"Kardeşlerim, Likud seçmenleri! Bu bir acil durum çağrısıdır. Çünkü seçimleri bizden çalmaya çalışıyorlar. Bu sabah polis, vahim ve olağanüstü bir durum bildirdi: Güney bölgesinde Ra'am partisinin üç üst düzey mali sorumlusunu içi para dolu zarflarla yakaladı. Bu bir suçtur; herkese ulaşacaklar, uyarılmış olun.

Güneydeki Arap kesiminde oy kullanma oranı, Yahudi kesiminden kıyaslanamayacak kadar yüksek. Çıkıp oy kullanmak zorundasınız. Şehade söylüyor, Ahmed Tibi söylüyor, Mansur Abbas söylüyor; kendi ifadeleriyle: 'Seçmenlerimiz akın akın sandıklara koşuyor.'

Siz de sandıklara akın etmek ve herkesin gelmesini sağlamak zorundasınız: Dede, büyükanne, amca, teyze, komşular... Kimse evde kalmasın! Deniz yok, mangal yok; çıkıp Mahal'e (Likud'un oy pusulasındaki harf kodu: M-H-L) oy veriyoruz.

Çünkü söz konusu olan, masada tehlikede olan şey: Yahudi devletimizin korunmasıdır; tüm ortaklarımızla birlikte Likud liderliğinde güçlü bir sağ hükümet mi, yoksa Arap partileriyle kurulacak ve bildiğimiz İsrail devletinin sonunu getirecek bir sol hükümet mi?

Çıkın oy verin, evde kalmayın. Mahal'e oy veriyoruz. Tüm gücümüzle — Mahal!"

https://x.com/netanyahu/status/2115054679428055363

Netanyahu, gün içindeki bir başka paylaşımında da “Solun aktivistleri sandıklara akın ediyor, sağın aktivistleri ise kayıtsız” iddiasında bulundu.

SADECE KOLTUĞU DEĞİL ÖZGÜRLÜĞÜ DE TEHLİKEDE

İsrail’in en uzun süre görev yapan başbakanı Netanyahu için seçimde yalnızca koltuk değil, çok daha fazlası tehlikede. Yıllardır süren yolsuzluk davasında yargılanan Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan istediği af henüz verilmedi. Hakkında, Gazze’deki saldırılar nedeniyle “savaş suçları” ve “insanlığa karşı suçlar” gerekçesiyle UCM’nin çıkardığı tutuklama kararı da bulunuyor. İsrail, Gazze’deki saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) soykırım davasıyla yargılanıyor.