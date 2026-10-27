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Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:07

Netanyahu'yu kaybetme korkusu sardı, provokasyon için 'hile' yalanını kullanacak

İsrail halkı bugün genel seçimler için sadık başında, Başbakan Binyamin Netanyahu ise büyük bir kaybetme korkusu yaşıyor. İsrail basını, Netanyahu'nun kaybetmesi durumunda provokasyona başvuracağını yazdı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:07

'de 38 yılın ardından ilk kez zamanında yapılacak olan genel seçimler için halk bugün sandık başına gidiyor. Başbakan liderliğindeki hükümetin bölgede saldırılara imza attığı dört yıllık döneminin ardından bugün bir dönüm noktası. Netanyahu sallanan koltuğunun farkında ve büyük bir kaybetme korkusu yaşıyor. 

HABERİN ÖZETİ

Netanyahu'yu kaybetme korkusu sardı, provokasyon için 'hile' yalanını kullanacak

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
İsrail'de 38 yılın ardından ilk kez zamanında yapılacak olan genel seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kaybetme korkusu yaşadığı ve olası bir mağlubiyet durumunda provokasyona başvuracağı iddia ediliyor.
Netanyahu liderliğindeki hükümetin dört yıllık bir dönemin ardından bugün sandık başına gidiliyor.
Netanyahu'nun Likud Partisi'nin, seçimlerde ağır kayıplar yaşaması ihtimaline karşı Arap seçmenlerin oy kullandığı merkezlerde görüntü kaydetmek üzere ekipler görevlendirdiği öne sürüldü.
Bu ekiplerin, elde edilecek görüntülerin seçim sonuçlarının kötü gelmesiyle beraber 'hile' iddiasıyla servis edileceği iddia ediliyor.
Bazı Likud yetkililerinin Netanyahu'ya seçimlerin hileli olduğu iddiasıyla bir kampanya başlatması yönünde baskı yaptığı ve Netanyahu'nun bu öneriyi değerlendirdiği belirtildi.
Netanyahu'nun en dişli rakibi olarak eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un liderliğindeki Yeshar Partisi öne çıkıyor.
Yapılan anketler Eisenkot'un partisini Netanyahu'nun partisi Likud'un önünde gösterse de, iki liderin de hükümeti kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşamadığı belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Netanyahu'yu kaybetme korkusu sardı, provokasyon için 'hile' yalanını kullanacak

NETANYAHU'NUN PARTİSİ EKİP KURDU

İsrail basınından Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun kaybetme durumunda provokasyona başvuracağını yazdı. Netanyahu’nun , seçimlerde ağır kayıplar yaşaması ihtimaline karşı Arap seçmenlerin oy kullandığı merkezlerde görüntü kaydetmek üzere ekipler görevlendirdi. Bu ekipler, Arap mahallelerindeki sandık merkezlerinin dışında durarak seçmenleri kayıt altına almak ve parti merkezine gerçek zamanlı bilgi aktaracak.

Netanyahu'yu kaybetme korkusu sardı, provokasyon için 'hile' yalanını kullanacak

'HİLE' İDDİASI

Netanyahu'nun partisinin, bu plan için yüklü bir para harcadığı, elde edilen görüntülerin seçim sonuçlarının kötü gelmesiyle beraber 'hile' iddiasıyla beraber servis edileceği öne sürüldü. 

Netanyahu kaybederse seçim sonuçlarının şaibeli olduğu, hile yapıldığı öne sürülecek.

Netanyahu'yu kaybetme korkusu sardı, provokasyon için 'hile' yalanını kullanacak

NETANYAHU'YA 'KAMPANYA BAŞLAT' BASKISI

Haberde Tel Aviv yönetimine yakın kaynaklar, bazı Likud yetkililerinin Netanyahu’ya seçimlerin hileli olduğu iddiasıyla bir kampanya başlatması yönünde baskı yaptığını, Netanyahu'nun da bu öneriyi değerlendirdiği belirtildi.

Netanyahu'yu kaybetme korkusu sardı, provokasyon için 'hile' yalanını kullanacak

NETANYAHU'NUN EN DİŞLİ RAKİBİ

Öte yandan İsrail ordusunda 41 yıl görev yapan Fas kökenli eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, İsrail'in 'nde soykırıma varan saldırılarını başlattığı dönemde kurulan "Savaş Kabinesinde" yer alsa da bugünkü seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu iktidardan etmeyi hedefliyor.

Seçimlere katıldığı Yeshar Partisi'ni 2025'te kuran ve "değişim hükümeti" vadeden 66 yaşındaki Eisenkot, seçimlerde İsrail'de farklı dönemlerde 17 yıl başbakanlık yapan Netanyahu'nun en dişli rakibi olarak öne çıkıyor.

Netanyahu'yu kaybetme korkusu sardı, provokasyon için 'hile' yalanını kullanacak

İsrail'de yapılan anketler, ilk kez seçimlere katılan Eisenkot'un partisini Netanyahu'nun partisi Likud'un önünde gösterse de iki lider de 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümeti kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşamıyor.

İsrail'de yeni hükümeti ve başbakanı mecliste kurulacak ittifaklar belirleyecek.

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ETİKETLER
#israil
#gazze şeridi
#binyamin netanyahu
#likud partisi
#Gadi Eisenkot
#Haaretz Gazetesi
#Dünya
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