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Gündem
Avatar
Editor
 | Zeynep Gizem Er
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:14

Mekke İttifakı’ndan İsrail seçimi öncesi güvenlik zirvesi! Dr. Barış Adıbelli’den çarpıcı analiz: ‘Daha geniş bir diplomasi arayışı var’

Mekke Savunma İttifakı ülkeleri Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın üst düzey güvenlik yetkilileri, İsrail’deki seçimler öncesinde Tahran’da bir araya geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katıldığı kritik temasın bölgesel güvenlik dengeleri ve ABD-İran gerilimi açısından ne anlama geldiğini Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, Tgrthaber.com Editörü Zeynep Gizem Er’e değerlendirdi.

Avatar
Editor
 Zeynep Gizem Er
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Mekke İttifakı’ndan İsrail seçimi öncesi güvenlik zirvesi! Dr. Barış Adıbelli’den çarpıcı analiz: ‘Daha geniş bir diplomasi arayışı var’
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:14

Orta Doğu’da güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, Mekke Savunma İttifakı ülkelerinin ’da gerçekleştirdiği kritik temas dikkatleri bölgeye çevirdi. , ve ’dan üst düzey güvenlik yetkililerini buluşturan toplantı, İsrail’deki seçimler öncesinde bölgesel gerilimin geleceğini ve Orta Doğu’daki stratejik hamleleri gündeme getirdi.

HABERİN ÖZETİ

Mekke İttifakı’ndan İsrail seçimi öncesi güvenlik zirvesi! Dr. Barış Adıbelli’den çarpıcı analiz: ‘Daha geniş bir diplomasi arayışı var’

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Orta Doğu'da güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, Mekke Savunma İttifakı ülkeleri (Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan) İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki gerilimin geleceği ve stratejik hamleleri görüşmek üzere Tahran'da üst düzey bir güvenlik zirvesi gerçekleştirdi.
Toplantıda İsrail'in bölgedeki askeri faaliyetleri, ABD-İran gerilimi ve yeni güvenlik risklerine karşı diplomatik çözüm arayışları gündeme geldi.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, toplantının İsrail'deki seçimlerle ilişkilendirilmesinin eksik kalacağını, daha geniş kapsamlı bir diplomasi arayışını yansıttığını belirtti.
Adıbelli, Mekke İttifakı'nın amacının bölgesel gerilimi düşürmek ve bir barış süreci sağlamak olduğunu vurguladı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımı, Türkiye'nin bu teması doğrudan güvenlik değerlendirmesi gerektiren stratejik bir süreç olarak ele aldığını gösteriyor.
İran'ın da bu sürece dahil edilmesi gerektiği, aksi takdirde bölgesel barışın inşa edilemeyeceği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katıldığı görüşmede, İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetleri, ABD-İran gerilimi ve yeni güvenlik risklerine karşı diplomatik çözüm arayışları gündeme geldi.

Kritik buluşma, Orta Doğu’da tırmanabilecek gerilimin önlenmesi ve bölgesel güvenliğin sağlanması için atılacak diplomatik adımları yeniden gündeme getirdi.

Peki Mekke Savunma İttifakı’nın Tahran temasının perde arkasında hangi mesajlar var? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın İran’la aynı masa etrafında buluşması, Orta Doğu’da yeni bir güvenlik ve diplomasi sürecinin kapısını aralayabilir mi?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, Tgrthaber.com Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı değerlendirmede, toplantının yalnızca İsrail’deki seçimlerle ilişkilendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Adıbelli, ABD-İran gerilimi, İsrail’in askerî faaliyetleri ve Husiler kaynaklı güvenlik sorunlarına dikkat çekerek buluşmanın yeni bir çatışma ihtimaline karşı daha geniş kapsamlı bir diplomasi arayışını yansıttığını vurguladı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Tahran’daki kritik toplantıya katılımının Türkiye’nin bölgesel güvenlik yaklaşımı açısından önemli bir mesaj taşıdığını belirtti.

Adıbelli, Ankara’nın bu teması yalnızca siyasi bir ziyaret olarak değil, doğrudan güvenlik değerlendirmesi gerektiren stratejik bir süreç olarak ele aldığını ifade etti.

Mekke İttifakı’ndan İsrail seçimi öncesi güvenlik zirvesi! Dr. Barış Adıbelli’den çarpıcı analiz: ‘Daha geniş bir diplomasi arayışı var’

“SEÇİMLERE DÖNÜK BİR MESAJDAN DAHA GENİŞ BİR DİPLOMASİ ARAYIŞI SÖZ KONUSU”

Mekke Savunma İttifakı ülkelerinin İsrail’deki seçim öncesinde Tahran’da bir araya gelmesi nasıl okunmalı? Bu toplantı, Orta Doğu’da yeni bir diplomatik ve güvenlik hamlesinin işareti mi?

Dr. Barış Adıbelli: “Bu toplantıyı, Mekke Savunma İttifakı üyelerinin yeni bir çatışma ihtimaline karşı inisiyatif alma arayışı olarak okumak mümkün. Ancak zamanlamasını yalnızca İsrail’deki seçimlerle açıklamak eksik kalır. Açıklanan gündemde ABD-İran gerilimi, İsrail’in bölgedeki askerî faaliyetleri ve Husiler kaynaklı güvenlik sorunları da bulunuyor. Dolayısıyla burada seçimlere dönük bir mesajdan daha geniş bir diplomasi arayışı söz konusu.”

Mekke İttifakı’ndan İsrail seçimi öncesi güvenlik zirvesi! Dr. Barış Adıbelli’den çarpıcı analiz: ‘Daha geniş bir diplomasi arayışı var’

“MEKKE İTTİFAKI BÖLGESEL GERİLİMİ DÜŞÜRMEK VE BİR BARIŞ SÜRECİ SAĞLAMAK İÇİN BULUŞTU”

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın üst düzey güvenlik yetkililerini İran’da buluşturan bu temasın arkasındaki temel stratejik hedef ne olabilir?

Dr. Barış Adıbelli: “Tamamen bölgesel gerilimi düşürmek ve bir barış süreci sağlamak. Mekke savunma ittifakı, diplomasiyi önceler ve müzakerelere önem verir.”

Mekke İttifakı’ndan İsrail seçimi öncesi güvenlik zirvesi! Dr. Barış Adıbelli’den çarpıcı analiz: ‘Daha geniş bir diplomasi arayışı var’

“YAKLAŞIM CAYDIRICILIĞI DİYALOGLA DESTEKLEMEK VE KRİZ BÜYÜMEDEN TARAFLARLA TEMAS KURMAK”

Bu toplantı, Mekke Savunma İttifakı’nın yalnızca bir savunma iş birliği girişimi olmadığını, aynı zamanda bölgesel krizlerde diplomatik bir aktör olmayı hedeflediğini mi gösteriyor?

Dr. Barış Adıbelli: “Evet, en azından bu yönde bir irade ortaya koyuyor. Bir savunma ittifakının temsilcilerinin İran’a giderek gerilimi azaltmayı görüşmesi, güvenliği yalnızca askerî kapasite üzerinden ele almadıklarını gösteriyor. Buradaki yaklaşım, caydırıcılığı diyalogla desteklemek ve kriz büyümeden taraflarla temas kurmak.”

Mekke İttifakı’ndan İsrail seçimi öncesi güvenlik zirvesi! Dr. Barış Adıbelli’den çarpıcı analiz: ‘Daha geniş bir diplomasi arayışı var’

“İRAN BU SÜRECİN DIŞINDA BIRAKILMAMALIDIR”

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın İran’la aynı masa etrafında buluşması, Orta Doğu’daki güç dengelerinde nasıl bir değişime işaret ediyor?

Dr. Barış Adıbelli: “Bölgede yaklaşık bir asırdan beri güven artırıcı önlemler mekanizmamsın bulunmayışı büyük bir güvenlik problemidir. Dolayısıyla bu yönde bir hareket olan Mekke Savunma İttifakı’nda İran’ın dışlanması veya İran’ın entegre edilmemesi bölgesel barışın inşasını imkansız kılar. İran bu sürecin dışında bırakılmamalıdır.”

Mekke İttifakı’ndan İsrail seçimi öncesi güvenlik zirvesi! Dr. Barış Adıbelli’den çarpıcı analiz: ‘Daha geniş bir diplomasi arayışı var’

“KALIN’IN KATILIMI İLE DOĞRUDAN GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ GEREKEN BİR SÜREÇ OLARAK ELE ALINDIĞINI GÖSTERİYOR”

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın bu kritik görüşmede yer alması ne anlama geliyor? Türkiye, bölgesel krizin yönetiminde nasıl bir rol üstlenmeye hazırlanıyor?

Dr. Barış Adıbelli: “Türkiye’de güvenlik bürokrasinin en güçlü isimlerinden birisi olan MİT Başkanı Kalın’ın katılımı, Ankara’nın bu teması yalnızca siyasi mesaj verilmesi gereken bir ziyaret olarak değil, doğrudan güvenlik değerlendirmesi gerektiren bir süreç olarak ele aldığını düşündürüyor.”

Mekke İttifakı’ndan İsrail seçimi öncesi güvenlik zirvesi! Dr. Barış Adıbelli’den çarpıcı analiz: ‘Daha geniş bir diplomasi arayışı var’

İSRAİL SEÇİMLERİ ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI

İsrail’deki genel seçim öncesinde böyle bir toplantının yapılması seçim sonuçlarından bağımsız olarak bölge ülkeleri hangi risklere karşı hazırlık yapıyor olabilir?

Dr. Barış Adıbelli: “Öncelikle, toplantının İsrail seçimlerini etkilemek amacıyla yapıldığına ilişkin kamuya açık bilgilerde net bir dayanak bulunmuyor. Haberlerde daha belirgin biçimde öne çıkan konu, İran’a yönelik yeni bir ABD-İsrail askerî harekâtı ihtimali ve bunun bölgeye yayılma riski.

Ancak yine de toplantıyı İsrail’e karşı da bir caydırıcılık unsuru olarak okumak önemlidir. Ama bu yeterli mi? Hayır. Toplantıyı, farklı siyasi senaryolarda da devam edebilecek güvenlik tehditleri üzerinden okumak daha sağlam olur.”

Mekke İttifakı’ndan İsrail seçimi öncesi güvenlik zirvesi! Dr. Barış Adıbelli’den çarpıcı analiz: ‘Daha geniş bir diplomasi arayışı var’

“İRAN’IN HEM DİPLOMATİK ELİNİ GÜÇLENDİRMEK HEM DE KOMŞULARIYLA GÜVENLİK DİYALOĞUNU GELİŞTİRMEMK İSTEDİĞİ AÇIK”

İran’ın bu görüşmeye katılması Tahran açısından ne ifade ediyor? İran, elini güçlendirmek ve komşularıyla güvenlik diyaloğunu güçlendirmek mi istiyor?

Dr. Barış Adıbelli: “İran açısından bu masa, hem güvenlik kaygılarını doğrudan anlatma hem de bölgesel diyaloğun dışında kalmadığını gösterme fırsatı sunuyor. Tahran’ın toplantıyı bölgesel güvenlik çerçevesi oluşturma ihtimaliyle ilişkilendirmesi önemlidir. İran tarafı bölgesel güvenlik çerçevesini  Batı Asya güvenlik işbirliğinin kurulması olarak değerlendiriyor. Sonuç olarak, İran’ın hem diplomatik elini güçlendirmek hem de komşularıyla güvenlik diyaloğunu geliştirmek istediği açık.”

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#Türkiye
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#suudi arabistan
#tahran
#Mekke Savunma İttifakı
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