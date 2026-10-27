Mekke İttifakı’ndan İsrail seçimi öncesi güvenlik zirvesi! Dr. Barış Adıbelli’den çarpıcı analiz: ‘Daha geniş bir diplomasi arayışı var’

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İstanbul
Orta Doğu’da güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, Mekke Savunma İttifakı ülkelerinin Tahran’da gerçekleştirdiği kritik temas dikkatleri bölgeye çevirdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan üst düzey güvenlik yetkililerini buluşturan toplantı, İsrail’deki seçimler öncesinde bölgesel gerilimin geleceğini ve Orta Doğu’daki stratejik hamleleri gündeme getirdi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katıldığı görüşmede, İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetleri, ABD-İran gerilimi ve yeni güvenlik risklerine karşı diplomatik çözüm arayışları gündeme geldi.
Kritik buluşma, Orta Doğu’da tırmanabilecek gerilimin önlenmesi ve bölgesel güvenliğin sağlanması için atılacak diplomatik adımları yeniden gündeme getirdi.
Peki Mekke Savunma İttifakı’nın Tahran temasının perde arkasında hangi mesajlar var? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın İran’la aynı masa etrafında buluşması, Orta Doğu’da yeni bir güvenlik ve diplomasi sürecinin kapısını aralayabilir mi?
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, Tgrthaber.com Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı değerlendirmede, toplantının yalnızca İsrail’deki seçimlerle ilişkilendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
Dr. Adıbelli, ABD-İran gerilimi, İsrail’in askerî faaliyetleri ve Husiler kaynaklı güvenlik sorunlarına dikkat çekerek buluşmanın yeni bir çatışma ihtimaline karşı daha geniş kapsamlı bir diplomasi arayışını yansıttığını vurguladı.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Tahran’daki kritik toplantıya katılımının Türkiye’nin bölgesel güvenlik yaklaşımı açısından önemli bir mesaj taşıdığını belirtti.
Adıbelli, Ankara’nın bu teması yalnızca siyasi bir ziyaret olarak değil, doğrudan güvenlik değerlendirmesi gerektiren stratejik bir süreç olarak ele aldığını ifade etti.
Mekke Savunma İttifakı ülkelerinin İsrail’deki seçim öncesinde Tahran’da bir araya gelmesi nasıl okunmalı? Bu toplantı, Orta Doğu’da yeni bir diplomatik ve güvenlik hamlesinin işareti mi?
Dr. Barış Adıbelli: “Bu toplantıyı, Mekke Savunma İttifakı üyelerinin yeni bir çatışma ihtimaline karşı inisiyatif alma arayışı olarak okumak mümkün. Ancak zamanlamasını yalnızca İsrail’deki seçimlerle açıklamak eksik kalır. Açıklanan gündemde ABD-İran gerilimi, İsrail’in bölgedeki askerî faaliyetleri ve Husiler kaynaklı güvenlik sorunları da bulunuyor. Dolayısıyla burada seçimlere dönük bir mesajdan daha geniş bir diplomasi arayışı söz konusu.”
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın üst düzey güvenlik yetkililerini İran’da buluşturan bu temasın arkasındaki temel stratejik hedef ne olabilir?
Dr. Barış Adıbelli: “Tamamen bölgesel gerilimi düşürmek ve bir barış süreci sağlamak. Mekke savunma ittifakı, diplomasiyi önceler ve müzakerelere önem verir.”
Bu toplantı, Mekke Savunma İttifakı’nın yalnızca bir savunma iş birliği girişimi olmadığını, aynı zamanda bölgesel krizlerde diplomatik bir aktör olmayı hedeflediğini mi gösteriyor?
Dr. Barış Adıbelli: “Evet, en azından bu yönde bir irade ortaya koyuyor. Bir savunma ittifakının temsilcilerinin İran’a giderek gerilimi azaltmayı görüşmesi, güvenliği yalnızca askerî kapasite üzerinden ele almadıklarını gösteriyor. Buradaki yaklaşım, caydırıcılığı diyalogla desteklemek ve kriz büyümeden taraflarla temas kurmak.”
Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın İran’la aynı masa etrafında buluşması, Orta Doğu’daki güç dengelerinde nasıl bir değişime işaret ediyor?
Dr. Barış Adıbelli: “Bölgede yaklaşık bir asırdan beri güven artırıcı önlemler mekanizmamsın bulunmayışı büyük bir güvenlik problemidir. Dolayısıyla bu yönde bir hareket olan Mekke Savunma İttifakı’nda İran’ın dışlanması veya İran’ın entegre edilmemesi bölgesel barışın inşasını imkansız kılar. İran bu sürecin dışında bırakılmamalıdır.”
MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın bu kritik görüşmede yer alması ne anlama geliyor? Türkiye, bölgesel krizin yönetiminde nasıl bir rol üstlenmeye hazırlanıyor?
Dr. Barış Adıbelli: “Türkiye’de güvenlik bürokrasinin en güçlü isimlerinden birisi olan MİT Başkanı Kalın’ın katılımı, Ankara’nın bu teması yalnızca siyasi mesaj verilmesi gereken bir ziyaret olarak değil, doğrudan güvenlik değerlendirmesi gerektiren bir süreç olarak ele aldığını düşündürüyor.”
İsrail’deki genel seçim öncesinde böyle bir toplantının yapılması seçim sonuçlarından bağımsız olarak bölge ülkeleri hangi risklere karşı hazırlık yapıyor olabilir?
Dr. Barış Adıbelli: “Öncelikle, toplantının İsrail seçimlerini etkilemek amacıyla yapıldığına ilişkin kamuya açık bilgilerde net bir dayanak bulunmuyor. Haberlerde daha belirgin biçimde öne çıkan konu, İran’a yönelik yeni bir ABD-İsrail askerî harekâtı ihtimali ve bunun bölgeye yayılma riski.
Ancak yine de toplantıyı İsrail’e karşı da bir caydırıcılık unsuru olarak okumak önemlidir. Ama bu yeterli mi? Hayır. Toplantıyı, farklı siyasi senaryolarda da devam edebilecek güvenlik tehditleri üzerinden okumak daha sağlam olur.”
İran’ın bu görüşmeye katılması Tahran açısından ne ifade ediyor? İran, elini güçlendirmek ve komşularıyla güvenlik diyaloğunu güçlendirmek mi istiyor?
Dr. Barış Adıbelli: “İran açısından bu masa, hem güvenlik kaygılarını doğrudan anlatma hem de bölgesel diyaloğun dışında kalmadığını gösterme fırsatı sunuyor. Tahran’ın toplantıyı bölgesel güvenlik çerçevesi oluşturma ihtimaliyle ilişkilendirmesi önemlidir. İran tarafı bölgesel güvenlik çerçevesini Batı Asya güvenlik işbirliğinin kurulması olarak değerlendiriyor. Sonuç olarak, İran’ın hem diplomatik elini güçlendirmek hem de komşularıyla güvenlik diyaloğunu geliştirmek istediği açık.”