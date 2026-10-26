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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 15:09

Donald Trump ne planlıyor? ABD-İran savaşında yeni perde: Mekke İttifakı vurgusu dikkat çekti

ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırı planı yine tüm dünyayı tedirgin etti. Askeri hareketliliğin Tahran üzerinde baskı unsuru olarak kullanıldığını belirten Dış Politika Analisti Doç. Dr. İsmail Sarı, Körfez ülkelerinin ise yeni bir savaşı önlemek ve bölgesel güvenlik mimarisi oluşturmak için İran'la diyalog kanallarını açık tutmaya çalıştığını ifade etti. Sarı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında yürütülen bu temasların önem taşıdığını söyledi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 15:09

ABD'nin 'a yönelik olası yeni saldırılarını, yönetiminin seçim hesaplarını ve Orta Doğu'da değişen güvenlik dengeleri Dış Politika Analisti Doç. Dr. İsmail Sarı, TGRT Haber'de değerlendirdi.

Hafta sonu beklenen saldırının gerçekleşmemesinin Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerle bağlantılı olabileceğini belirten Sarı, askeri hareketliliğin İran üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmaya devam ettiğini söyledi.

NETANYAHU SALDIRIYA ZORLUYOR

Başbakanı 'nun ABD Başkanı Donald Trump nezdinde yeni bir askeri operasyonun başlatılması için girişimlerde bulunduğuna dair iddiaların olduğunu aktaran Sarı, ancak Trump'ın bu yönde olumlu bir cevap vermediğinin görüldüğünü söyledi.

Donald Trump ne planlıyor? ABD-İran savaşında yeni perde: Mekke İttifakı vurgusu dikkat çekti

PETROL VE ENERJİ PİYASALARINA ETKİSİ

ABD'deki ara seçimlerin Trump'ın kararlarında etkili olabileceğini belirten Sarı, İran'a yönelik yeni bir saldırının iç politikada yönetimi zor durumda bırakabileceğini dile getirdi. Saldırı haberlerinin dahi petrol fiyatlarında yükselişe neden olduğuna dikkat çeken Sarı, yeni bir operasyonun enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaratabileceğini ifade etti.

Donald Trump ne planlıyor? ABD-İran savaşında yeni perde: Mekke İttifakı vurgusu dikkat çekti

YENİ SALDIRI İHTİMALİ ORTADAN KALKMADI

Yeni bir saldırının rasyonel görünmediğini belirten Sarı, Trump'ın kararlarının her zaman öngörülebilir olmadığını vurguladı. Trump'ın daha önce seçimlere kadar saldırı düzenlemeyeceği yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Sarı, buna rağmen yeni bir saldırı ihtimalinin tamamen dışlanamayacağını söyledi.

Donald Trump ne planlıyor? ABD-İran savaşında yeni perde: Mekke İttifakı vurgusu dikkat çekti

KÖRFEZ ÜLKELERİ YENİ BİR SAVAŞI İSTEMİYOR

Olası bir saldırı dalgasının Orta Doğu'daki dengeleri yeniden sarsabileceğini belirten Sarı, Körfez ülkelerinin enerji altyapılarını, limanlarını ve deniz ticaretini korumak için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Donald Trump ne planlıyor? ABD-İran savaşında yeni perde: Mekke İttifakı vurgusu dikkat çekti

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı kapsamında yürütülen temasların bu açıdan önem taşıdığını ifade eden Sarı, anlaşmanın yalnızca caydırıcılık sağlamayı değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini daha bağımsız biçimde oluşturmasına yönelik daha geniş bir çabayı temsil ettiğini kaydetti. 

Sarı'ya göre Mekke Savunma Anlaşması, Suudi Arabistan'ın güvenliğini güçlendirmeyi ve İran'a karşı caydırıcılık oluşturmayı amaçlarken Tahran'la diyalog kurulmasının da önünü açmayı hedefliyor.

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ETİKETLER
#israil
#donald trump
#iran
#binyamin netanyahu
#Mekke Savunma İttifakı
#Dünya
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