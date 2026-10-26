Donald Trump ne planlıyor? ABD-İran savaşında yeni perde: Mekke İttifakı vurgusu dikkat çekti

ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırılarını, Donald Trump yönetiminin seçim hesaplarını ve Orta Doğu'da değişen güvenlik dengeleri Dış Politika Analisti Doç. Dr. İsmail Sarı, TGRT Haber'de değerlendirdi.

Hafta sonu beklenen saldırının gerçekleşmemesinin Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerle bağlantılı olabileceğini belirten Sarı, askeri hareketliliğin İran üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmaya devam ettiğini söyledi.

NETANYAHU SALDIRIYA ZORLUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump nezdinde yeni bir askeri operasyonun başlatılması için girişimlerde bulunduğuna dair iddiaların olduğunu aktaran Sarı, ancak Trump'ın bu yönde olumlu bir cevap vermediğinin görüldüğünü söyledi.

PETROL VE ENERJİ PİYASALARINA ETKİSİ

ABD'deki ara seçimlerin Trump'ın kararlarında etkili olabileceğini belirten Sarı, İran'a yönelik yeni bir saldırının iç politikada yönetimi zor durumda bırakabileceğini dile getirdi. Saldırı haberlerinin dahi petrol fiyatlarında yükselişe neden olduğuna dikkat çeken Sarı, yeni bir operasyonun enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaratabileceğini ifade etti.

YENİ SALDIRI İHTİMALİ ORTADAN KALKMADI

Yeni bir saldırının rasyonel görünmediğini belirten Sarı, Trump'ın kararlarının her zaman öngörülebilir olmadığını vurguladı. Trump'ın daha önce seçimlere kadar saldırı düzenlemeyeceği yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Sarı, buna rağmen yeni bir saldırı ihtimalinin tamamen dışlanamayacağını söyledi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ YENİ BİR SAVAŞI İSTEMİYOR

Olası bir saldırı dalgasının Orta Doğu'daki dengeleri yeniden sarsabileceğini belirten Sarı, Körfez ülkelerinin enerji altyapılarını, limanlarını ve deniz ticaretini korumak için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı kapsamında yürütülen temasların bu açıdan önem taşıdığını ifade eden Sarı, anlaşmanın yalnızca caydırıcılık sağlamayı değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini daha bağımsız biçimde oluşturmasına yönelik daha geniş bir çabayı temsil ettiğini kaydetti.

Sarı'ya göre Mekke Savunma Anlaşması, Suudi Arabistan'ın güvenliğini güçlendirmeyi ve İran'a karşı caydırıcılık oluşturmayı amaçlarken Tahran'la diyalog kurulmasının da önünü açmayı hedefliyor.