Trump Atlas Okyanusu'na da "Amerikan" adını vermek istedi, Google CEO'sunun cevabı gündem oldu

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İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi", Ontario Gölü'nün adını ise "Amerika Gölü" olarak değiştirmesinin ardından Atlas Okyanusu için de benzer bir adım attı. Trump, Atlas Okyanusu’nun adını "Amerikan Okyanusu" olarak değiştirmek istediğini Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai’ye ilettiğini ancak teknoloji şirketinin talebe sıcak bakmadığını söyledi.
Güney Karolina'da düzenlenen mitingde konuşan Trump, Atlas ve Pasifik okyanuslarının isimlerini değiştirmeyi düşündüğünü belirtti. Trump, "Yalnızca iki okyanusu seviyorum: Atlas Okyanusu ve Pasifik Okyanusu. Başka hiçbir okyanusa 'Trump' ya da 'Amerika' adını vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Atlas Okyanusu'nun adını değiştirme fikrini Google'a ilettiğini anlatan Trump, Pichai ile yaptığı konuşmayı da aktardı. Google yöneticisini "dahi" olarak nitelendirdi ve daha önce Meksika Körfezi ve Ontario Gölü için gerçekleştirilen isim değişikliklerini hatırlattı.
Trump, Pichai'ye Atlas Okyanusu'nun adını değiştirme teklifinde bulunduğunu belirterek, Google yöneticisinin kendisine, "Hayır, hayır, hayır, bu kez yapmayacağım" cevabını verdiğini söyledi. Trump'ın aktardığına göre Pichai, okyanusların farklı olduğunu ve çok sayıda ülkeyi kapsadığını belirterek böyle bir talepte bulunulmamasını istedi.
Ancak Trump, perşembe günü Iowa'da düzenlenen mitingde yaptığı açıklamayla isim değişikliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Atlas Okyanusu'nun adını "Amerikan Okyanusu" olarak değiştireceğini duyurdu.
Google Maps’in isim değişiklikleri üzerindeki etkisine değinen Trump, Pichai ile yeniden görüştüğünü söyledi. Trump, "Sundar’ı Google’dan aradım. Google Maps büyük bir mesele, orada yayınladığınızda iş tamamdır. Gölü aldım, körfezi aldım" ifadelerini kullandı.
Trump, Pichai’ye şaka yaptığını söylediğini ve Atlas Okyanusu'nun "Amerikan Okyanusu" olarak gösterildiği bir fotoğraf gönderdiğini de anlattı. Pichai'nin kendisini arayarak "Efendim artık buna bir son vermeniz gerekiyor" dediğini aktardı.