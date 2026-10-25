Trump Atlas Okyanusu'na da "Amerikan" adını vermek istedi, Google CEO'sunun cevabı gündem oldu

Atlas Okyanusu'nun adını değiştirme fikrini Google'a ilettiğini anlatan Trump, Pichai ile yaptığı konuşmayı da aktardı. Google yöneticisini "dahi" olarak nitelendirdi ve daha önce Meksika Körfezi ve Ontario Gölü için gerçekleştirilen isim değişikliklerini hatırlattı.