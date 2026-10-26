Mekke Savunma İttifakı ülkeleri Tahran'da! İran'da kritik görüşme

Mekke Savunma İttifakı ülkeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın üst düzey temsilcileri ile İranlı yetkililerin bir araya geldiği dörtlü toplantı, başkent Tahran'da başladı.

Toplantıya Türkiye'den Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin de katıldığı toplantıda, bölgesel güvenlik, askeri saldırıların sonuçları, bölgede devam eden saldırılar ile Filistin ve Lübnan halklarına yönelik yardımların ele alınması bekleniyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, söz konusu toplantının gündemine ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Bölgesel güvenliği etkileyen en önemli meseleler, özellikle İsrail rejiminin yayılmacı politikaları, işgal altındaki Filistin topraklarında ve Lübnan ile çevresindeki bölgelerde yaşanan gelişmeler toplantının gündeminde yer alacak. ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırısının tüm bölgenin güvenliği üzerindeki sonuçlarının da göz ardı edilmesi mümkün değil. Bu konu da toplantıda ele alınacak önemli başlıklardan biri olacak" ifadelerini kullanmıştı.