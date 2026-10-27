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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:47

İsrail'de seçim günü: Engellere rağmen Filistinliler umutlu: Netanyahu'yu bozguna uğratacağız

Filistin asıllı İsrail milletvekili Ahmed Tibi, sandıklardaki katılımı düşürme girişimleri olduğunu fakat bu engellere rağmen katılımın yüksek olduğunu ve günün sonunda Netanyahu'yu bozguna uğratacaklarını söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:47

Filistin asıllı milletvekili Ahmed Tibi oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tibi, İsrail'deki Arapların sabahtan beri benzeri görülmemiş bir şekilde oy vermek için sandık başına gittiğini ifade etti.

Tibi, "Bu kader tayin edici bir gün, bu hesaplaşma günü. Seçim sürecini engellemek isteyenler var. Günün sonunda 'yu bozguna uğratacağımız, ırkçı ve faşist grubu süpürüp atacağımız ve bu oyların gücüyle, halkımızın iradesiyle onları eve göndereceğimiz artık çok net bir şekilde ortadadır, inşallah." diye konuştu.

İsrail'de seçim günü: Engellere rağmen Filistinliler umutlu: Netanyahu'yu bozguna uğratacağız

''SANDIKLARDAKİ KATILIMI DÜŞÜRME GİRİŞİMLERİ VAR''

İbranice olarak da soruları yanıtlayan Tibi, "Tüm Arap yerleşim birimlerindeki sandıklarda katılım oranları yükseliyor. Tayibe'dekinden bahsediyorum, neredeyse iki katına çıktı. Bu, yerel yönetim seçimlerini hatırlatıyor ve bu yüzden şimdiden söyleyebiliriz ki sandıklardaki katılımı düşürme girişimlerine rağmen, günün sonunda ırkçıları yeneceğiz, onları eve göndereceğiz, yeni bir gerçeğe ve belki de yeni bir umuda yol açacağız. Bu kolay olmayacak ama zafer elimizin altında." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'deki Arapların sandıklara demokratik ve olumlu bir biçimde akın ettiğini dile getiren Tibi, "Araplar sandıklara akın ettiğinde ırkçılar deliklerine girer. Olacak olan budur." ifadelerini kullandı.

İsrail'de seçim günü: Engellere rağmen Filistinliler umutlu: Netanyahu'yu bozguna uğratacağız

''GÜNÜN SONUNDA BU HÜKÜMETTEN KURTULACAĞIZ''

Mevcut hükümeti devirmek, Netanyahu'yu görevden almak ve alternatif bir hükümete yol açmak istediklerini vurgulayan Tibi, "Görünüşe göre katılım yüksek ve benzeri görülmemiş. Söyleyebiliriz ki bu günün sonunda bu hükümetten kurtulacağız, Netanyahu'yu, Smotrich'i ve 'i yeneceğiz ve alternatif bir hükümetin önünü açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de seçim günü: Engellere rağmen Filistinliler umutlu: Netanyahu'yu bozguna uğratacağız

''NETANYAHU'YA YENİLGİYİ TATTIRACAĞIZ''

Kararsızların oranında düşüş olduğunu ve daha önceki seçimlerde oy vermeyenlerin de sandıklara gittiğini belirten Tibi, sandığa gidenlerin değişimin bir parçası olacağını ve Netanyahu'ya yenilgi tattıracaklarını sözlerine ekledi.

İsrail'de seçim günü: Engellere rağmen Filistinliler umutlu: Netanyahu'yu bozguna uğratacağız

İSRAİL'DE HALK SANDIK BAŞINDA

İsrail'de Meclisteki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelinde oy verme işlemi sabah saat 07.00'de başlamıştı.

Seçim öncesi yayımlanan son kamuoyu araştırmalarına göre, hem Netanyahu'nun başını çektiği blok hem de muhalefet bloğu hükümet kurmak için gereken en az 61 milletvekiline ulaşamıyor.

İsrail'de seçim günü: Engellere rağmen Filistinliler umutlu: Netanyahu'yu bozguna uğratacağız

Mecliste toplam 14 sandalye kazanması öngörülen İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler kritik bir rol üstleniyor.

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#israil
#binyamin netanyahu
#ben-gvir
#Smotrich
#Ahmed Tibi
#Dünya
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