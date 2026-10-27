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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:57

Mekke Savunma Anlaşması görüşmeleri başladı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Savunma Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:57

, ve arasındaki savunma işbirliğini öngören Mekke Savunma Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

HABERİN ÖZETİ

Mekke Savunma Anlaşması görüşmeleri başladı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma işbirliğini öngören Mekke Savunma Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.
Anlaşma, taraflardan birine yapılan silahlı saldırı durumunda diğer ülkelerin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkı kapsamında askeri destek sağlamasını öngörüyor.
Anlaşma, savunma sanayii ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini, personel değişimini, ortak eğitim ve askeri tatbikatları da kapsıyor.
Taraflar, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan çekilemeyecek.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Anlaşma kapsamında taraflardan herhangi birinin silahlı saldırıya uğraması durumunda diğer ülkeler de devreye girecek. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, saldırıya uğrayan ülkeye askeri imkan ve kabiliyetler de dahil olmak üzere destek sağlanabilecek.

SAVUNMA SANAYİİ VE GÜVENLİKTE ORTAKLIK

Mekke Savunma Anlaşması, üç ülke arasında savunma sanayii ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini de kapsıyor. Bu doğrultuda tarafların savunma kurumları arasında personel değişimi yapılabilecek, ortak eğitim faaliyetleri ve askeri tatbikatlar düzenlenebilecek.

Mekke Savunma Anlaşması görüşmeleri başladı

İLK 10 YIL ÇEKİLME HAKKI BULUNMUYOR

Anlaşmada, tarafların yükümlülüklerine ilişkin süre şartı da yer alıyor. Buna göre ülkeler, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan çekilemeyecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından ise en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla anlaşmadan ayrılma hakkı kullanılabilecek.

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ETİKETLER
#Türkiye
#Pakistan
#suudi arabistan
#Tbmm Dışişleri Komisyonu
#Mekke Savunma Anlaşması
#Gündem
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