Mekke Savunma Anlaşması görüşmeleri başladı

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İstanbul
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma işbirliğini öngören Mekke Savunma Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.
Anlaşma kapsamında taraflardan herhangi birinin silahlı saldırıya uğraması durumunda diğer ülkeler de devreye girecek. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, saldırıya uğrayan ülkeye askeri imkan ve kabiliyetler de dahil olmak üzere destek sağlanabilecek.
Mekke Savunma Anlaşması, üç ülke arasında savunma sanayii ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini de kapsıyor. Bu doğrultuda tarafların savunma kurumları arasında personel değişimi yapılabilecek, ortak eğitim faaliyetleri ve askeri tatbikatlar düzenlenebilecek.
Anlaşmada, tarafların yükümlülüklerine ilişkin süre şartı da yer alıyor. Buna göre ülkeler, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan çekilemeyecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından ise en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla anlaşmadan ayrılma hakkı kullanılabilecek.