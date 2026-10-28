Fon soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan 4 üst düzey yöneticiden 2’si tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

HAKİMLİK KARARINI AÇIKLADI: 2 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Savcılık ifadelerinin ardından Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklanma talebiyle, Elif Özüş yurt dışına çıkmama ve Elif Değerli ise konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri alınan şüphelilerden Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklandı. Mahkeme Elif Değerli hakkında 'ev hapsi', Elif Özüş hakkında ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Fon ve pay piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturma eylül ayının ortasında hız kazandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.

Takip eden günlerde soruşturmanın kapsamı genişlerken, 18 Eylül itibarıyla toplam 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Soruşturma 22 Eylül’de de genişledi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.