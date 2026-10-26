Fon soruşturmasında Tera ve Pusula Portföy şirketlerinin faaliyetleri durduruldu

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İstanbul
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Kurul, iki şirketin bünyesindeki belirli yatırım fonlarının tasfiyesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankasını görevlendirdi.
SPK'nin kararına göre, Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün sermaye piyasası faaliyetleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca geçici olarak durduruldu.Tera Portföy'ün fonlarının tasfiyesi İş Bankasına verildiKurul, Tera Portföy'ün kurucusu olduğu yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiyesi için Türkiye İş Bankası AŞ'yi görevlendirdi.
Tasfiye kapsamına, SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla daha önce tasfiyesine karar verilen fonlar dahil edilmedi.Pusula Portföy'ün fonları için Ziraat Bankası görevlendirildi. SPK, Pusula Portföy'ün faaliyetlerinin de aynı kanun hükmü kapsamında geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı.
Şirketin kurucusu olduğu yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiyesi için T.C. Ziraat Bankası AŞ görevlendirildi. Pusula Portföy'ün 17 Eylül 2026 tarihli SPK kararları kapsamında daha önce tasfiyesine karar verilen fonları da yeni tasfiye kararının dışında tutuldu.