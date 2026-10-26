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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 22:06

Fon soruşturmasında Tera ve Pusula Portföy şirketlerinin faaliyetleri durduruldu

Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

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Editor
 Banu İriç
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Fon soruşturmasında Tera ve Pusula Portföy şirketlerinin faaliyetleri durduruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 22:06

Sermaye Piyasası Kurulu (), Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Kurul, iki şirketin bünyesindeki belirli yatırım fonlarının tasfiyesi için Türkiye ve Ziraat Bankasını görevlendirdi.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında Tera ve Pusula Portföy şirketlerinin faaliyetleri durduruldu

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurarak bünyelerindeki belirli fonların tasfiyesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankasını görevlendirdi.
Karar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alındı.
Tera Portföy'ün kurucusu olduğu yatırım, gayrimenkul yatırım ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiyesi için Türkiye İş Bankası AŞ görevlendirildi.
Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu yatırım, gayrimenkul yatırım ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiyesi için T.C. Ziraat Bankası AŞ görevlendirildi.
Her iki şirketin de SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla daha önce tasfiyesine karar verilen fonları yeni tasfiye kararının dışında tutuldu.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

SPK'nin kararına göre, Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün sermaye piyasası faaliyetleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca geçici olarak durduruldu.Tera Portföy'ün fonlarının tasfiyesi İş Bankasına verildiKurul, Tera Portföy'ün kurucusu olduğu yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiyesi için Türkiye İş Bankası AŞ'yi görevlendirdi.

ZİRAAT BANKASI GÖREVLENDİRİLDİ

Tasfiye kapsamına, SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla daha önce tasfiyesine karar verilen fonlar dahil edilmedi.Pusula Portföy'ün fonları için görevlendirildi. SPK, Pusula Portföy'ün faaliyetlerinin de aynı kanun hükmü kapsamında geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı.

Şirketin kurucusu olduğu yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiyesi için T.C. Ziraat Bankası AŞ görevlendirildi. Pusula Portföy'ün 17 Eylül 2026 tarihli SPK kararları kapsamında daha önce tasfiyesine karar verilen fonları da yeni tasfiye kararının dışında tutuldu.

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#ziraat bankası
#iş bankası
#Spk
#Tera Portföy
#Pusula Portföy
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