Fon soruşturmasında eski SPK yöneticisi Erman Çete tutuklandı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı.
Erman Çete 2010 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde mesleğe başladı. 2019-2021 yılları arasında aynı dairede Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Daha sonra Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2022 yılının Eylül ayında SPK'dan ayrıldı.