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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 21:34

Fon soruşturmasında eski SPK yöneticisi Erman Çete tutuklandı

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Fon soruşturmasında eski SPK yöneticisi Erman Çete tutuklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 21:34

tarafından yürütülen kapsamında (SPK) eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında eski SPK yöneticisi Erman Çete tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı.
Fon soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.

ERMAN ÇETE KİMDİR?

Erman Çete 2010 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde mesleğe başladı. 2019-2021 yılları arasında aynı dairede Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Daha sonra Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2022 yılının Eylül ayında SPK'dan ayrıldı.

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ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#sermaye piyasası kurulu
#Fon Soruşturması
#Erman Çete
#Gündem
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