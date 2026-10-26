Fon soruşturmasında yeni gelişme: Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi

Aralarında eski bürokrat Eren Yeşilyurt, eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın ve eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın da bulunduğu çok sayıda şirket yöneticisi ve çalışanı soruşturma kapsamında tutuklandı.