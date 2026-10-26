Fon soruşturmasında yeni gelişme: Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütlen sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nusret Altınbaş tutuklama istemiyle sulh cezaya sevk edildi.
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan isimler şu şekilde;
Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan, Atlas Portföy çalışanı Konuralp Özkan, Alnus Yatırım Firması Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, Atlas Portföy Yönetim Kurulu yöneticisi Osman Uçar, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Pardus Portföy çalışanı Ahmet Haluk Güner, Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, bankalardaki portföy çalışanı Ümit Yılmaz, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş, eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticileri Rüstem Karakaya, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan ve çalışan Anıl Tokat, Pardus Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cesur, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticisi Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Fatih Uğur, Ömer Ejder, Hakan Eryılmaz, eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer