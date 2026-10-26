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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 17:32

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi

Son dakika haberi: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Nusret Altınbaş tutuklama istemiyle sulh cezaya sevk edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 17:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütlen sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürmektedir.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nusret Altınbaş, tutuklama istemiyle sulh cezaya sevk edildi.
Aralarında eski bürokrat Eren Yeşilyurt, eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın ve eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın da bulunduğu çok sayıda şirket yöneticisi ve çalışanı soruşturma kapsamında tutuklandı.
Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş ile çeşitli portföy ve yatırım şirketlerinin yetkilileri de tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nusret Altınbaş tutuklama istemiyle sulh cezaya sevk edildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi

SORUŞTURMADA KİMLER TUTUKLANDI?

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan isimler şu şekilde;

Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan, Atlas Portföy çalışanı Konuralp Özkan, Alnus Yatırım Firması Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, Atlas Portföy Yönetim Kurulu yöneticisi Osman Uçar, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Pardus Portföy çalışanı Ahmet Haluk Güner, Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, bankalardaki portföy çalışanı Ümit Yılmaz, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş, eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticileri Rüstem Karakaya, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan ve çalışan Anıl Tokat, Pardus Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cesur, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticisi Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Fatih Uğur, Ömer Ejder, Hakan Eryılmaz, eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer

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ETİKETLER
#Nusret Altınbaş
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi
#Çetin Genç
#Eren Yeşilyurt
#Hakan Avdan
#Konuralp Özkan
#Gündem
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