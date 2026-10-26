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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:52

SPK, yatırım fonlarının portföy sınırlamalarına uyum süresini uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de değişikliğe giderek portföy ve yatırım sınırlamalarına nihai uyum tarihini 31 Ocak 2027 olarak güncelledi. Düzenlemeyle kamu kurum ve iştiraklerinin sermaye piyasası araçlarına tanınan istisna kaldırılırken, kademeli geçiş uygulanmaksızın tam uyum esası getirildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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SPK, yatırım fonlarının portföy sınırlamalarına uyum süresini uzattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:52

(SPK), piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak yatırım fonlarının portföy ve yatırım sınırlamalarına tam uyum sağlaması için son tarihi 31 Ocak 2027 olarak güncelledi.

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yapılan değişiklikle, kamu kurum ve iştiraklerine ait araçlara uygulanan istisna kaldırılırken kademeli uyum süreci olmaksızın nihai uyum takvimi ilan edildi.

SPK, yatırım fonlarının portföy sınırlamalarına uyum süresini uzattı

SPK’NIN YATIRIM FONLARI KARARININ DETAYLARI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamada, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.3. maddesinde yapılan değişiklik ve yeni uyum süreci şu başlıklarla duyuruldu:

  • Nihai Uyum Tarihi: Portföy ve yatırım sınırlamalarına kademeli uyum hükümleri uygulanmaksızın, tam ve nihai uyum için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi.
  • Kamu İştirakleri İstisnasının Kaldırılması: Kamu kurumları ve iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisnaları düzenleyen hüküm, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki maddeler saklı kalmak kaydıyla kaldırıldı.
  • Piyasa Koşulları Etkisi: Uyum takviminin güncellenmesinde piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmelerin etkili olduğu vurgulandı.

 

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ETİKETLER
#yatırım fonları
#sermaye piyasası kurulu
#31 Ocak 2027
#Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
#Ekonomi
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