SPK, yatırım fonlarının portföy sınırlamalarına uyum süresini uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak yatırım fonlarının portföy ve yatırım sınırlamalarına tam uyum sağlaması için son tarihi 31 Ocak 2027 olarak güncelledi.

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yapılan değişiklikle, kamu kurum ve iştiraklerine ait araçlara uygulanan istisna kaldırılırken kademeli uyum süreci olmaksızın nihai uyum takvimi ilan edildi.

SPK’NIN YATIRIM FONLARI KARARININ DETAYLARI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamada, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.3. maddesinde yapılan değişiklik ve yeni uyum süreci şu başlıklarla duyuruldu: