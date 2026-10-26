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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:40

SPK’dan kritik nitelikli yatırımcı kararı: 50 milyon TL’ye yükseltildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı şartlarında değişikliğe gitti. Alınan karar doğrultusunda, daha önce 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı 50 milyon TL’ye, 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarı ise 25 milyon TL’ye yükseltildi.

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Editor
 Ümit Buget
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SPK’dan kritik nitelikli yatırımcı kararı: 50 milyon TL’ye yükseltildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:40

, profesyonel müşteri kabulü için aranan finansal varlık sınırını 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye, işlem hacmi sınırını ise 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye çıkardı.

HABERİN ÖZETİ

SPK’dan kritik nitelikli yatırımcı kararı: 50 milyon TL’ye yükseltildi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri kabulü için aranan finansal varlık ve işlem hacmi sınırlarını yükselterek, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının satışındaki nitelikli yatırımcı istisnasını kaldırdı.
Profesyonel müşteri kabulü için finansal varlık sınırı 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkarıldı.
İşlem hacmi sınırı 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltildi.
Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSİF) satışındaki nitelikli yatırımcı istisnası kaldırıldı.
Tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için mali barajlar yeniden belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Yeni kararla birlikte gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının satışındaki nitelikli yatırımcı istisnası da kaldırıldı.

SPK’dan kritik nitelikli yatırımcı kararı: 50 milyon TL’ye yükseltildi

SPK’NIN YENİ DÜZENLEME PARAMETRELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan kararla birlikte hayata geçirilen güncellemeler şu başlıklar altında şekillendi:

  • Finansal Varlık Sınırı: Talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan finansal varlıklar toplamı 10 milyon TL’den 50 milyon TL’ye çıkarıldı.
  • İşlem Hacmi Sınırı: İlgili düzenlemelerde yer alan işlem hacmi tutarı 5 milyon TL’den 25 milyon TL’ye güncellendi.
  • Tüzel Kişiler: Yapılan değişikliklere paralel olarak tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için öngörülen mali barajlar da yeniden belirlendi.

GİYF VE GSİF İSTİSNASI KALDIRILDI

Yapılan değişiklikler, Kurul'un çeşitli tebliğlerinde yer alan nitelikli yatırımcı şartlarını da doğrudan etkiledi:

  • Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSİF) katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar bakımından daha önce uygulanan istisna kaldırıldı.
  • Bu yatırımcılar da artık mevcut mevzuatta nitelikli yatırımcıların geneli için öngörülen yeni ve artırılmış tutarlara tabi olacak.

 

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ETİKETLER
#sermaye piyasası kurulu
#Gayrimenkul Yatırım Fonları
#Nitelikli Yatırımcı
#Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
#Profesyonel Müşteri
#Ekonomi
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