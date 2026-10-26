SPK’dan kritik nitelikli yatırımcı kararı: 50 milyon TL’ye yükseltildi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı şartlarında değişikliğe gitti. Alınan karar doğrultusunda, daha önce 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı 50 milyon TL’ye, 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarı ise 25 milyon TL’ye yükseltildi.
Sermaye Piyasası Kurulu, profesyonel müşteri kabulü için aranan finansal varlık sınırını 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye, işlem hacmi sınırını ise 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye çıkardı.
HABERİN ÖZETİ
SPK’dan kritik nitelikli yatırımcı kararı: 50 milyon TL’ye yükseltildi
Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri kabulü için aranan finansal varlık ve işlem hacmi sınırlarını yükselterek, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının satışındaki nitelikli yatırımcı istisnasını kaldırdı.
Profesyonel müşteri kabulü için finansal varlık sınırı 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkarıldı.
İşlem hacmi sınırı 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltildi.