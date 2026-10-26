Sermaye Piyasası Kurulu, profesyonel müşteri kabulü için aranan finansal varlık sınırını 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye, işlem hacmi sınırını ise 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye çıkardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ SPK’dan kritik nitelikli yatırımcı kararı: 50 milyon TL’ye yükseltildi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri kabulü için aranan finansal varlık ve işlem hacmi sınırlarını yükselterek, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının satışındaki nitelikli yatırımcı istisnasını kaldırdı. Profesyonel müşteri kabulü için finansal varlık sınırı 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkarıldı. İşlem hacmi sınırı 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltildi. Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSİF) satışındaki nitelikli yatırımcı istisnası kaldırıldı. Tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için mali barajlar yeniden belirlendi.

Yeni kararla birlikte gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının satışındaki nitelikli yatırımcı istisnası da kaldırıldı.

SPK’NIN YENİ DÜZENLEME PARAMETRELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan kararla birlikte hayata geçirilen güncellemeler şu başlıklar altında şekillendi:

Finansal Varlık Sınırı: Talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan finansal varlıklar toplamı 10 milyon TL’den 50 milyon TL’ye çıkarıldı.

İşlem Hacmi Sınırı: İlgili düzenlemelerde yer alan işlem hacmi tutarı 5 milyon TL’den 25 milyon TL’ye güncellendi.

Tüzel Kişiler: Yapılan değişikliklere paralel olarak tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için öngörülen mali barajlar da yeniden belirlendi.

GİYF VE GSİF İSTİSNASI KALDIRILDI

Yapılan değişiklikler, Kurul'un çeşitli tebliğlerinde yer alan nitelikli yatırımcı şartlarını da doğrudan etkiledi: