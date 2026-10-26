Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da askeri araç kazasında İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz, askeri araç kazasında şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 personelin de yaralandığı belirtildi.