Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı mesajı

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara'da askeri araç kazasında İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz, askeri araç kazasında şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 personelin de yaralandığı belirtildi.