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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 00:15

MSB'den acı haber: Albay Sayit Gökgöz askeri araç kazasında şehit oldu

Ankara'da askeri araç kazasında İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz, askeri araç kazasında şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 personelin de yaralandığı belirtildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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MSB'den acı haber: Albay Sayit Gökgöz askeri araç kazasında şehit oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 00:15

, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

MSB'den acı haber: Albay Sayit Gökgöz askeri araç kazasında şehit oldu

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu ve 2 personelin yaralandığını duyurdu.
Askeri araç kazası Ankara'da meydana geldi.
Kazada Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit oldu.
Kazada yaralanan 2 personelin tedavisi hastanede devam etmektedir.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz."

https://x.com/tcsavunma/status/2114098834611556558?s=20

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#şehit
#milli savunma bakanlığı
#Askeri Araç Kazası
#Sayit Gökgöz
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