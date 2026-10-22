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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:02

MSB'den Bedir Mutabakatı ve Eurofighter tedariki açıklaması

Millî Savunma Bakanlığı'ndan Libya ile deniz yetki alanları mutabakatının onaylanması, Türkiye-Katar-Endonezya-Pakistan arasında imzalanan Bedir Mutabakatı, Katar’dan Eurofighter tedariki ve 2027 savunma bütçesine ilişkin açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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MSB'den Bedir Mutabakatı ve Eurofighter tedariki açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:02

, haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuldu. ile arasında 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından 20 Ekim’de onaylanmasına ilişkin MSB, kararın iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirdiğini belirterek Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korunacağını vurguladı.

HABERİN ÖZETİ

MSB'den Bedir Mutabakatı ve Eurofighter tedariki açıklaması

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında Libya ile yapılan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı ve Katar'dan Eurofighter Typhoon tedarikine yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Libya Temsilciler Meclisi tarafından 20 Ekim'de onaylandı.
Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında 21 Ekim'de Doha'da imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı ile savunma sanayisinde ortak projeler, Ar-Ge çalışmaları, ortak üretim ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Katar'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine yönelik çalışmalar sürdürülüyor ve Katar'ın taslak eğitim programı ve satış sözleşmesini Türkiye'ye göndermesi bekleniyor.
2027 yılı savunma bütçesi artırıldı ve yerli/millî savunma projelerinin sürdürülmesi öncelikler arasında yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Türkiye, , Endonezya ve Pakistan arasında 21 Ekim’de Doha’da imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı kapsamında ise savunma sanayisinde ortak projeler, Ar-Ge çalışmaları, ortak üretim ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

KATAR’DAN EUROFİGHTER TYPHOON TEDARİKİ

Bakanlık, Katar’dan savaş uçağı tedarikine yönelik çalışmaların sürdüğünü, uçak ve mühimmat kapsamı ile eğitim ve teknik destek konularının ele alındığını açıkladı. Katar’ın taslak eğitim programı ve satış sözleşmesini Türkiye’ye göndermesi bekleniyor.

SAVUNMA BÜTÇESİ ARTIRILDI

2027 yılı savunma bütçesinin de artırıldığını duyuran Bakanlık, hava savunma sistemleri, millî savaş uçağı, insansız hava araçları ve gemi inşa faaliyetleri başta olmak üzere yerli ve millî savunma projelerinin sürdürülmesinin öncelikler arasında yer aldığını bildirdi.

MSB'den Bedir Mutabakatı ve Eurofighter tedariki açıklaması

LİBYA MUTABAKATI-MEKKE İTTİFAKI-BEDİR MUTABAKAT ZAPTI

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Jeostratejik ve Jeopolitik önemi her geçen gün artan ülkemiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile yürüttüğü diplomatik girişimler doğrultusunda, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdürmektedir. Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Mekke Savunma İttifakı ve Bedir Mutabakat Zaptı ile birlikte ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğinin ve stratejik iş birliğinin somut göstergesidir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şanlı tarihimizden aldığı güç ve ilhamla, dost ve müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik kapasitelerinin geliştirilmesine destek vermekte; ülkemizin bölgesel ve küresel barış ile istikrarın tesisine yönelik yapıcı ve kararlı çabalarına katkı sunmaktadır.

MSB'den Bedir Mutabakatı ve Eurofighter tedariki açıklaması

BEDİR MUTABAKAT ZAPTI

21 Ekim’de Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Mutabakat Zaptı, ülkelerimiz arasındaki güçlü dostluğun ve birlikte çalışma iradesinin somut bir göstergesidir.
Bu mutabakatla, savunma sanayisi alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artırılması, altyapı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesi ile ülkelerimiz arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik ortaklıkların tesis edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu mutabakat, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

MSB'den Bedir Mutabakatı ve Eurofighter tedariki açıklaması

LİBYA DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan ve yürürlükte bulunan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim 2026 tarihinde onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu karar, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde imzalanan Mutabakat Muhtırasının geçerliliğini teyit etmekte ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmektedir. Ülkemiz, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

AB VE YUNANİSTAN TEMSİLCİLERİNİN YAPTIKLARI AÇIKLAMALAR

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde, iki ülkenin meşru hak ve menfaatleri gözetilerek imzalanmıştır. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ilgili kıyı devletlerinin egemen hakları kapsamında olup üçüncü tarafların tek taraflı değerlendirmeleriyle söz konusu Mutabakat Muhtırasının hukuki geçerliliği ortadan kaldırılamaz. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

KATAR’DAN EUROFIGHTER TEDARİKİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla Katar’dan Eurofighter Typhoon uçağı tedarikine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilen heyetler arası toplantılarda; tedarik edilecek uçak ve mühimmatın kapsamı, pilot ve bakım personelinin eğitimleri ile uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek hususları ele alınmıştır. Katar tarafından taslak eğitim programı ve satış sözleşmesinin hazırlanarak ülkemize gönderilmesi beklenmektedir.

MSB'den Bedir Mutabakatı ve Eurofighter tedariki açıklaması

ULUSLARARASI MÜŞTEREK STRATEJİK KOMUTANLIĞI

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı da dâhil olmak üzere yurt dışında görev yapan birlik ve unsurlarımızın sevk ve idaresinde etkinliğin artırılması amacıyla, Ağustos 2026'da Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Uluslararası Müşterek Stratejik Komutanlık (UMSK) teşkil edilmiş ve Komutanlığına Korgeneral Sebahattin KILINÇ atanmıştır.

2027 YILI SAVUNMA BÜTÇESİ

Bölgemizde meydana gelen gelişmeler ve değişen güvenlik ortamı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekât ihtiyacının süratle karşılanmasını ve savunma kabiliyetlerimizin sürekli geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda; kara, deniz, hava, uzay ve siber harekât alanlarında ihtiyaç duyulan silah, sistem ve platformların yerli ve millî imkânlarla geliştirilmesi, başta hava savunma sistemleri, millî savaş uçağı, insansız hava araçları ve gemi inşa faaliyetleri olmak üzere stratejik savunma projelerinin sürdürülmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığının güçlendirilmesi ve harekât etkinliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımızın 2027 yılı bütçe ödeneği artırılmıştır."

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#katar
#Türkiye
#eurofighter typhoon
#libya
#milli savunma bakanlığı
#Gündem
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