Ankara'da özel okulda skandal olay! Sınıf öğretmeni fuhuştan tutuklandı: Lüks yaşamıyla dikkat çekiyordu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara’da “uyuşturucu madde ticareti yapma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “fuhuş” suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlenmiş, popüler eğlence mekanlarına baskın yapılmıştı. Operasyonlarda çok sayıda ünlü isim ve iş dünyasından kişi gözaltına alınmıştı.
Operasyonlar kapsamında, özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D.’nin de gözaltına alındığı öğrenildi.
Uyuşturucu ve fuhuş suçları kapsamında tutuklanan S.D.’nin, soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği iddia edildi. S.D.’nin lüks yaşam tarzıyla dikkat çektiği de belirtildi.
Özel okul yetkililerinin, S.D.’nin okuldan ikamet değişikliği nedeniyle ayrıldığını söylediği öne sürüldü. Ayrıca okul yönetiminin, diğer öğretmenlere ve çalışanlara olay hakkında konuşmamaları yönünde baskı yaptığı ve işten çıkarılma tehdidinde bulunduğu iddia edildi.