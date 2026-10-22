Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:24

Ankara'da özel okulda skandal olay! Sınıf öğretmeni fuhuştan tutuklandı: Lüks yaşamıyla dikkat çekiyordu

Ankara’da ünlü isimler ve iş dünyasından kişilere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. tutuklandı. S.D. hakkında fuhşa aracılık ettiği iddiası gündeme gelirken, okul yönetiminin olayın duyulmaması için çalışanlara baskı yaptığı öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ankara'da özel okulda skandal olay! Sınıf öğretmeni fuhuştan tutuklandı: Lüks yaşamıyla dikkat çekiyordu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:24

’da “ madde ticareti yapma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “” suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlenmiş, popüler eğlence mekanlarına baskın yapılmıştı. Operasyonlarda çok sayıda ünlü isim ve iş dünyasından kişi gözaltına alınmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da özel okulda skandal olay! Sınıf öğretmeni fuhuştan tutuklandı: Lüks yaşamıyla dikkat çekiyordu

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. adlı bir kadın tutuklandı.
Operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarına yönelik baskınlar yapıldı.
Çok sayıda ünlü isim ve iş dünyasından kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında bulunan sınıf öğretmeni S.D.'nin, eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği iddia edildi.
S.D.'nin lüks yaşam tarzıyla dikkat çektiği belirtildi.
Özel okul yetkililerinin, S.D.'nin okuldan ayrıldığını söylediği ve diğer çalışanlara olay hakkında konuşmamaları yönünde baskı yaptığı iddia edildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da özel okulda skandal olay! Sınıf öğretmeni fuhuştan tutuklandı: Lüks yaşamıyla dikkat çekiyordu

4 YILDIR SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YAPIYORMUŞ

Operasyonlar kapsamında, özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D.’nin de gözaltına alındığı öğrenildi. 

FUHŞA ARACILIK ETTİĞİ İDDİASI

Uyuşturucu ve fuhuş suçları kapsamında tutuklanan S.D.’nin, soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği iddia edildi. S.D.’nin lüks yaşam tarzıyla dikkat çektiği de belirtildi.

Ankara'da özel okulda skandal olay! Sınıf öğretmeni fuhuştan tutuklandı: Lüks yaşamıyla dikkat çekiyordu

OKUL YÖNETİMİNİN BASKI YAPTIĞI İDDİASI

Özel okul yetkililerinin, S.D.’nin okuldan ikamet değişikliği nedeniyle ayrıldığını söylediği öne sürüldü. Ayrıca okul yönetiminin, diğer öğretmenlere ve çalışanlara olay hakkında konuşmamaları yönünde baskı yaptığı ve işten çıkarılma tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli daha gözaltında: Eski milletvekili de listede
İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Kara bulutlar geri geliyor
ETİKETLER
#ankara
#Uyuşturucu
#Özel Okul
#fuhuş
#S.d.
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.