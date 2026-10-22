Ankara’da “uyuşturucu madde ticareti yapma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “fuhuş” suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlenmiş, popüler eğlence mekanlarına baskın yapılmıştı. Operasyonlarda çok sayıda ünlü isim ve iş dünyasından kişi gözaltına alınmıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara'da özel okulda skandal olay! Sınıf öğretmeni fuhuştan tutuklandı: Lüks yaşamıyla dikkat çekiyordu Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. adlı bir kadın tutuklandı. Operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarına yönelik baskınlar yapıldı. Çok sayıda ünlü isim ve iş dünyasından kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan sınıf öğretmeni S.D.'nin, eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği iddia edildi. S.D.'nin lüks yaşam tarzıyla dikkat çektiği belirtildi. Özel okul yetkililerinin, S.D.'nin okuldan ayrıldığını söylediği ve diğer çalışanlara olay hakkında konuşmamaları yönünde baskı yaptığı iddia edildi.

4 YILDIR SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YAPIYORMUŞ

Operasyonlar kapsamında, özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D.’nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

FUHŞA ARACILIK ETTİĞİ İDDİASI

Uyuşturucu ve fuhuş suçları kapsamında tutuklanan S.D.’nin, soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği iddia edildi. S.D.’nin lüks yaşam tarzıyla dikkat çektiği de belirtildi.

OKUL YÖNETİMİNİN BASKI YAPTIĞI İDDİASI

Özel okul yetkililerinin, S.D.’nin okuldan ikamet değişikliği nedeniyle ayrıldığını söylediği öne sürüldü. Ayrıca okul yönetiminin, diğer öğretmenlere ve çalışanlara olay hakkında konuşmamaları yönünde baskı yaptığı ve işten çıkarılma tehdidinde bulunduğu iddia edildi.