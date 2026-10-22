Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:12

İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Kara bulutlar geri geliyor

İstanbul yeniden yağmurlu havanın etkisi altına girecek. AKOM'dan yapılan uyarıda, İstanbul'da hafta sonu parçalı bulutlu ve aralıklarla yağışlı bir havanın hakim olacağı bildirildi. Sıcaklıkların ise yeniden 20 derecenin altına düşeceği kaydedildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Kara bulutlar geri geliyor
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:12

Geçtiğimiz hafta kuvvetli sağanak yağışla birlikte yaşayan yeniden yağmurlu havanın etkisi altına giriyor.

HABERİN ÖZETİ

İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Kara bulutlar geri geliyor

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul, geçtiğimiz hafta yaşadığı sel felaketinin ardından yeniden yağmurlu havanın etkisi altına giriyor.
AKOM tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporunda, hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı ve aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.
Sıcaklıkların hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla 20 derecenin altına gerileyeceği öngörülüyor.
Hava durumu raporuna göre 23 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu, 24 Ekim Cumartesi günü ise çok bulutlu ve çisentili yağmurlu olması bekleniyor.
25 Ekim Pazar gününden itibaren ise yağış beklenmiyor, hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı () tarafından yayımlanan hava durumu raporunda, İstanbul genelindeki güncel hava durumu haftalık tahminler paylaşıldı.

İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Kara bulutlar geri geliyor

SICAKLIKLAR 20 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

Hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olmasının beklendiği ve aralıklarla yerel hafif geçişlerinin yaşanacağı belirten AKOM, sıcaklıkların cumartesi günü yeniden 20 derecenin altına gerileceğini aktardı. 

İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Kara bulutlar geri geliyor

YAĞMUR GERİ GELİYOR!

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AKOM tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olmasının beklendiği ve aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı belirtildi. Halihazırda 20-23°C aralığında seyreden sıcaklıkların, hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte azalarak 20°C'nin altına gerileyeceği öngörülüyor"

Zaman DilimiHava DurumuBeklenen SıcaklıkRüzgar Durumu
Hafta BoyuncaParçalı bulutlu, aralıklarla yerel hafif yağışlı20-23°C-
Hafta Sonu (Cumartesi itibarıyla)-20°C'nin altına gerileyecekKuzeyli yönlerden kuvvetli

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU 

23.10.2026 Cuma

  • Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Sıcaklık: Min: 14°C / Maks: 21°C
  • Yağış Miktarı: 3-10 kg arası

24.10.2026 Cumartesi

  • Hava Durumu: Çok bulutlu, çisentili yağmurlu
  • Sıcaklık: Min: 14°C / Maks: 19°C
  • Yağış Miktarı: 1-4 kg arası

25.10.2026 Pazar

  • Hava Durumu: Parçalı bulutlu
  • Sıcaklık: Min: 14°C / Maks: 20°C
  • Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

26.10.2026 Pazartesi

  • Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu
  • Sıcaklık: Min: 14°C / Maks: 19°C
  • Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

27.10.2026 Salı

  • Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu
  • Sıcaklık: Min: 13°C / Maks: 18°C
  • Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

28.10.2026 Çarşamba

  • Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu
  • Sıcaklık: Min: 13°C / Maks: 17°C
  • Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor
TarihGünHava DurumuMin SıcaklıkMaks SıcaklıkYağış Miktarı
23.10.2026CumaParçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu14°C21°C3-10 kg arası
24.10.2026CumartesiÇok bulutlu, çisentili yağmurlu14°C19°C1-4 kg arası
25.10.2026PazarParçalı bulutlu14°C20°CYağış beklenmiyor
26.10.2026PazartesiParçalı ve çok bulutlu14°C19°CYağış beklenmiyor
27.10.2026SalıParçalı ve çok bulutlu13°C18°CYağış beklenmiyor
28.10.2026ÇarşambaParçalı ve çok bulutlu13°C17°CYağış beklenmiyor

https://x.com/ibbAkom/status/2113148573525385370

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
22 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil birçok kente sağanak geliyor: Şemsiyesiz çıkmayın
ETİKETLER
#İstanbul
#Yağış
#hava durumu raporu
#sel felaketi
#Akom
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.