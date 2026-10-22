İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Kara bulutlar geri geliyor

İstanbul, geçtiğimiz hafta yaşadığı sel felaketinin ardından yeniden yağmurlu havanın etkisi altına giriyor.

AKOM tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporunda, hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı ve aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.

Sıcaklıkların hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla 20 derecenin altına gerileyeceği öngörülüyor.

Hava durumu raporuna göre 23 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu, 24 Ekim Cumartesi günü ise çok bulutlu ve çisentili yağmurlu olması bekleniyor.