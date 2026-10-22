İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Kara bulutlar geri geliyor

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İstanbul
Geçtiğimiz hafta kuvvetli sağanak yağışla birlikte sel felaketi yaşayan İstanbul yeniden yağmurlu havanın etkisi altına giriyor.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan hava durumu raporunda, İstanbul genelindeki güncel hava durumu haftalık tahminler paylaşıldı.
Hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olmasının beklendiği ve aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı belirten AKOM, sıcaklıkların cumartesi günü yeniden 20 derecenin altına gerileceğini aktardı.
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"AKOM tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olmasının beklendiği ve aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı belirtildi. Halihazırda 20-23°C aralığında seyreden sıcaklıkların, hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte azalarak 20°C'nin altına gerileyeceği öngörülüyor"
|Zaman Dilimi
|Hava Durumu
|Beklenen Sıcaklık
|Rüzgar Durumu
|Hafta Boyunca
|Parçalı bulutlu, aralıklarla yerel hafif yağışlı
|20-23°C
|-
|Hafta Sonu (Cumartesi itibarıyla)
|-
|20°C'nin altına gerileyecek
|Kuzeyli yönlerden kuvvetli
İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU
24.10.2026 Cumartesi
25.10.2026 Pazar
26.10.2026 Pazartesi
27.10.2026 Salı
28.10.2026 Çarşamba
|Tarih
|Gün
|Hava Durumu
|Min Sıcaklık
|Maks Sıcaklık
|Yağış Miktarı
|23.10.2026
|Cuma
|Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
|14°C
|21°C
|3-10 kg arası
|24.10.2026
|Cumartesi
|Çok bulutlu, çisentili yağmurlu
|14°C
|19°C
|1-4 kg arası
|25.10.2026
|Pazar
|Parçalı bulutlu
|14°C
|20°C
|Yağış beklenmiyor
|26.10.2026
|Pazartesi
|Parçalı ve çok bulutlu
|14°C
|19°C
|Yağış beklenmiyor
|27.10.2026
|Salı
|Parçalı ve çok bulutlu
|13°C
|18°C
|Yağış beklenmiyor
|28.10.2026
|Çarşamba
|Parçalı ve çok bulutlu
|13°C
|17°C
|Yağış beklenmiyor