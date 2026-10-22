MSB’nin hayata geçirdiği ‘Şehit Bilgi Kapısı’ ekranı 1853-1928 yılları arasında gerçekleşen Kurtuluş Savaşı’ndan Osmanlı-Rus Savaşı’na, Trablusgarp’tan Balkan Savaşları’na kadar birçok savaşı kapsıyor. Dedelerinin hangi savaşta şehir olduğunu öğrenmek isteyenler için benzersiz bir kaynak olan sayfada Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği eşsiz mücadelede canını veren yüz binlerce askere ilişkin bilgiler yer alıyor.

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HABERİN ÖZETİ MSB’den dev hizmet: “Dedem nerede şehit oldu?” sorusunun cevabı artık e-Devlet’te Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1853-1928 yılları arasındaki savaşlarda şehit olan askerlere ait kayıtları dijital ortama aktararak 'Şehit Bilgi Kapısı' ekranı üzerinden vatandaşların sorgulamasına açtı. Uygulama; Kırım Savaşı, 93 Harbi, Trablusgarp, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi gibi 1853-1928 yıllarını kapsayan 75 yıllık döneme ait resmi kayıtları içeriyor. Vatandaşlar; e-Devlet ve MSB'nin resmi web sitesi üzerinden isim, soy isim, lakap, doğum yılı ve doğum yeri gibi bilgileri girerek sorgulama yapabiliyor. Sorgulama sonucunda kayıtlar eşleşirse şehidin rütbesi, adı, baba adı, memleketi, şehadet yeri ve tarihi gibi detaylı bilgiler listeleniyor. Sistem, soy ağaçlarında isimleri bulunan ancak akıbeti bilinmeyen üst soyların şehit olup olmadığını ve nerede şehit düştüğünü öğrenme imkanı sağlıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son yılları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını içine alan 1853-1928 döneminde gerçekleşen birçok savaşta on binlerce vatan evladı hayatını kaybederek şehitlik mertebesine ulaştı. Aradan geçen yaklaşık 100 yılın ardından MSB tarafından hazırlanan Şehit Tespit Projesi ile o kahraman şehitlerin isimleri tozlu raflardan inerek dijital ortama aktarıldı.

Bakanlık tarafından e-devlet entegresyonu ile hayata geçirilen Şehit Tespit Projesi kapsamında uygulamaya alınan "Şehit Bilgi Kapısı" ile vatandaşlar artık internet üzerinden şahsi sorgulama yapabilecek. İsim, soy isim, lakap, doğum yılı ve doğum yeri gibi daha birçok bilgi girilerek şehitlere ilişkin kayıtlara ulaşılabilecek.

ŞEHİT OLUP OLMADIĞI NETLEŞECEK

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dijital ortama aktarılan arşiv ile vatandaşlar soy ağaçlarında isimleri geçen ancak akıbetine dair bir bilgi bulunmayan üst soylarının izine ulaşabilmeye imkan sağlayacak. Gerekli bilgileri giren vatandaşlar dedelerinin şehit olup olmadığını olduysa nerede şehit olduğunu öğrenebilecek.

75 YILLIK DÖNEMİ KAPSIYOR

Türk milleti tarih boyunca birçok savaş içinde bulunup çok sayıda şehit vermiş olsa da MSB’nin hayata geçirdiği uygulama daha yakın tarihi kapsıyor. 1853-1928 yılları arasındaki yaklaşık 75 yıl içerisinde gerçekleşen savaşlarda şehit düştüğü resmi kayıtlarca belgelenen isimler yer alıyor. Bu kapsamda

1853 – 1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı

1877 - 1878 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı - Rus Savaşı / 93 Harbi

1897 yılında gerçekleşen Osmanlı - Yunan Savaşı

1911 yılında gerçekleşen Trablusgarp Savaşı

1912 – 1913 yılları arasında gerçekleşen Balkan Savaşları

1914 – 1918 yılları arasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı (Çanakkale, Kafkasya/Sarıkamış, Irak, Suriye-Filistin, Galiçya Cepheleri)

1919 – 1922 yılları arasında gerçekleşen İstiklal Harbi / Kurtuluş Savaşı

İlgili dönemde yaşanan diğer isyan bastırma ve iç güvenlik harekatları.

‘ŞEHİT BİLGİ KAPISI’ İLE E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet (turkiye.gov.tr) sistemine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan arama çubuğuna "MSB Şehit Bilgisi Sorgulama" yazın.

Açılan ekranda Milli Savunma Bakanlığı'nın sunduğu hizmetin üzerine tıklayın.

MSB ŞEHİT SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Şehit sorgulaması, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesindeki Personel/Şehitleri Listele bağlantısı üzerinden de yapılabilmektedir.

Karşınıza çıkan formda, dedenizin veya aradığınız kişinin bilgilerini doğru bir şekilde doldurarak "Sorgula" butonuna basın.

Eğer girdiğiniz bilgiler sistemdeki 1853-1928 dönemi askeri kayıtlarıyla eşleşirse, ekranda şehidin rütbesi, adı, baba adı, memleketi (il/ilçe/köy), şehadet yeri (hangi cephe/savaş) ve tarihi detaylı olarak listelenecektir.