MSB’den dev hizmet: “Dedem nerede şehit oldu?” sorusunun cevabı artık e-Devlet’te

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İstanbul
MSB’nin hayata geçirdiği ‘Şehit Bilgi Kapısı’ ekranı 1853-1928 yılları arasında gerçekleşen Kurtuluş Savaşı’ndan Osmanlı-Rus Savaşı’na, Trablusgarp’tan Balkan Savaşları’na kadar birçok savaşı kapsıyor. Dedelerinin hangi savaşta şehir olduğunu öğrenmek isteyenler için benzersiz bir kaynak olan sayfada Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği eşsiz mücadelede canını veren yüz binlerce askere ilişkin bilgiler yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu'nun son yılları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını içine alan 1853-1928 döneminde gerçekleşen birçok savaşta on binlerce vatan evladı hayatını kaybederek şehitlik mertebesine ulaştı. Aradan geçen yaklaşık 100 yılın ardından MSB tarafından hazırlanan Şehit Tespit Projesi ile o kahraman şehitlerin isimleri tozlu raflardan inerek dijital ortama aktarıldı.
Bakanlık tarafından e-devlet entegresyonu ile hayata geçirilen Şehit Tespit Projesi kapsamında uygulamaya alınan "Şehit Bilgi Kapısı" ile vatandaşlar artık internet üzerinden şahsi sorgulama yapabilecek. İsim, soy isim, lakap, doğum yılı ve doğum yeri gibi daha birçok bilgi girilerek şehitlere ilişkin kayıtlara ulaşılabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından dijital ortama aktarılan arşiv ile vatandaşlar soy ağaçlarında isimleri geçen ancak akıbetine dair bir bilgi bulunmayan üst soylarının izine ulaşabilmeye imkan sağlayacak. Gerekli bilgileri giren vatandaşlar dedelerinin şehit olup olmadığını olduysa nerede şehit olduğunu öğrenebilecek.
Türk milleti tarih boyunca birçok savaş içinde bulunup çok sayıda şehit vermiş olsa da MSB’nin hayata geçirdiği uygulama daha yakın tarihi kapsıyor. 1853-1928 yılları arasındaki yaklaşık 75 yıl içerisinde gerçekleşen savaşlarda şehit düştüğü resmi kayıtlarca belgelenen isimler yer alıyor. Bu kapsamda
1853 – 1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı
1877 - 1878 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı - Rus Savaşı / 93 Harbi
1897 yılında gerçekleşen Osmanlı - Yunan Savaşı
1911 yılında gerçekleşen Trablusgarp Savaşı
1912 – 1913 yılları arasında gerçekleşen Balkan Savaşları
1914 – 1918 yılları arasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı (Çanakkale, Kafkasya/Sarıkamış, Irak, Suriye-Filistin, Galiçya Cepheleri)
1919 – 1922 yılları arasında gerçekleşen İstiklal Harbi / Kurtuluş Savaşı
İlgili dönemde yaşanan diğer isyan bastırma ve iç güvenlik harekatları.
T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet (turkiye.gov.tr) sistemine giriş yapın.
Ana sayfada yer alan arama çubuğuna "MSB Şehit Bilgisi Sorgulama" yazın.
Açılan ekranda Milli Savunma Bakanlığı'nın sunduğu hizmetin üzerine tıklayın.
Şehit sorgulaması, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesindeki Personel/Şehitleri Listele bağlantısı üzerinden de yapılabilmektedir.
Karşınıza çıkan formda, dedenizin veya aradığınız kişinin bilgilerini doğru bir şekilde doldurarak "Sorgula" butonuna basın.
Eğer girdiğiniz bilgiler sistemdeki 1853-1928 dönemi askeri kayıtlarıyla eşleşirse, ekranda şehidin rütbesi, adı, baba adı, memleketi (il/ilçe/köy), şehadet yeri (hangi cephe/savaş) ve tarihi detaylı olarak listelenecektir.