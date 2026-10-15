MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin flaş açıklama

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İstanbul
Millî Savunma Bakanlığı'nın (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuldu. MSB, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye’nin Suudi Arabistan’a sağlayabileceği askeri kuvvetin anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı.
Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin ABD ile temasların sürdüğünü kaydeden MSB, İngiltere’den tedarik edilen 12 adet C-130J-30 uçağının ise ilk ikisinin Aralık 2026’da teslim alınmasının planlandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan’a sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslar ise Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekât ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir.
Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız ABD makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayiimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere’den tedarik edilen 12 adet C-130J-30 uçağı, artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacaktır. Uçakların bakım, tadilat ve modifikasyon işlemleri İngiltere’de üretici firma tarafından gerçekleştirilmekte olup, söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir. Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkân ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026’da teslim alınması planlanmaktadır"