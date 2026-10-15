Millî Savunma Bakanlığı'nın (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuldu. MSB, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye’nin Suudi Arabistan’a sağlayabileceği askeri kuvvetin anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin flaş açıklama Millî Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a askeri kuvvet sağlayacağını ve F-35 ile C-130J uçaklarının tedarik süreçleri hakkında bilgi verdi. Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a sağlayabileceği askeri kuvvet, anayasa ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülecektir. TBMM'nin uygun bulması ve TSK'nın yurt dışına gönderilmesine ilişkin yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin ABD ile temaslar sürdürülmektedir. İngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J-30 uçağının ilk ikisinin Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır.

Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin ABD ile temasların sürdüğünü kaydeden MSB, İngiltere’den tedarik edilen 12 adet C-130J-30 uçağının ise ilk ikisinin Aralık 2026’da teslim alınmasının planlandığını duyurdu.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan’a sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslar ise Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekât ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir.

F-35 TEDARİKİ VE CAATSA YAPTIRIMLARI

Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız ABD makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayiimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.

C-130J TEDARİKİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere’den tedarik edilen 12 adet C-130J-30 uçağı, artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacaktır. Uçakların bakım, tadilat ve modifikasyon işlemleri İngiltere’de üretici firma tarafından gerçekleştirilmekte olup, söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir. Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkân ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026’da teslim alınması planlanmaktadır"