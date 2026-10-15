Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:05

MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin yeni bir açıklama geldi. ABD makamlarıyla temasların sürdüğü kaydedilen MSB'nin açıklamasında, "Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" denildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin flaş açıklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:05

Millî Savunma Bakanlığı'nın (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuldu. MSB, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye’nin ’a sağlayabileceği askeri kuvvetin anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. 

HABERİN ÖZETİ

MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin flaş açıklama

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Millî Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a askeri kuvvet sağlayacağını ve F-35 ile C-130J uçaklarının tedarik süreçleri hakkında bilgi verdi.
Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a sağlayabileceği askeri kuvvet, anayasa ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülecektir.
TBMM'nin uygun bulması ve TSK'nın yurt dışına gönderilmesine ilişkin yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.
Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin ABD ile temaslar sürdürülmektedir.
İngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J-30 uçağının ilk ikisinin Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Türkiye için üretilen 6 adet savaş uçağının teslimine ilişkin ABD ile temasların sürdüğünü kaydeden MSB, İngiltere’den tedarik edilen 12 adet C-130J-30 uçağının ise ilk ikisinin Aralık 2026’da teslim alınmasının planlandığını duyurdu.

MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin flaş açıklama

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan’a sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslar ise Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekât ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir.

MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin flaş açıklama

F-35 TEDARİKİ VE CAATSA YAPTIRIMLARI

Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız ABD makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayiimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.

MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin flaş açıklama

C-130J TEDARİKİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere’den tedarik edilen 12 adet C-130J-30 uçağı, artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacaktır. Uçakların bakım, tadilat ve modifikasyon işlemleri İngiltere’de üretici firma tarafından gerçekleştirilmekte olup, söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir. Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkân ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026’da teslim alınması planlanmaktadır"

MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin flaş açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vali Davut Gül açıkladı: İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den tüm İstanbul'a uyarı: SMS ve meteorolojik duyurulara dikkat
İstanbul felaketi yaşadı! Yağış rekoru kırıldı, sağanak megakenti aldı götürdü: AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti: Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
ETİKETLER
#suudi arabistan
#f-35
#milli savunma bakanlığı
#Mekke Savunma İttifakı
#C-130j
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.