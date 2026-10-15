İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli yağışların ardından kent genelindeki okulların güvenlik kontrollerinden geçirildiğini belirterek 16 Ekim Cuma günü de eğitime ara verileceğini açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Vali Davut Gül açıkladı: İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından açıklandı. İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi.

Açıklamasında öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Gül, okullarda elektrik kaçağı ve benzeri risklerin araştırıldığını ifade etti.

"OKULLAR BAŞTAN SONA KONTROL EDİLİYOR"

Gül, "Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı, buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla da yarın da okullarımız tatil edildi" dedi.

OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR HAZIR HALE GELECEK

Öğrencilerin cuma günü de evlerinde kalacaklarını belirten Gül, hafta sonu boyunca okullardaki kontrollerin sürdürüleceğini açıkladı.

İstanbul Valisi, "Cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek duruma getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda okullardaki muhtemel hasarların ve güvenlik risklerinin hafta sonu boyunca incelenmesi planlanıyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN CUMA GÜNÜ DE DEVAM EDİYOR

Vali Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kamu çalışanları için uygulanan idari izin kararının 16 Ekim Cuma günü de sürdürüleceğini duyurdu.

Daha önce açıklanan düzenleme kapsamında engelli, hamile, gazi, malul gazi ve belirlenen şartları taşıyan küçük çocuk sahibi kadın kamu personeli idari izinli sayılmıştı.

Gül, söz konusu izinlerin cuma günü de geçerli olacağını belirtti.

ÜNİVERSİTELERDE KARAR MERCİİ REKTÖRLER

İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin de açıklama yapan Gül, kararın üniversite yönetimleri tarafından alınacağını söyledi.

Vali Gül, "Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasına bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına, kendi durumlarına bakarak yarın için karar verecekler. Bizim temennimiz tatil olması" ifadelerini kullandı.

TOPRAK YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE SUYA DOYDU

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından yeni tehlikelere karşı da uyarıda bulunan Gül, toprağın yoğun yağış nedeniyle suya doyduğunu belirtti.

Önümüzdeki 2-3 gün boyunca yağışların devam edeceğini açıklayan Gül, özellikle yol ve bina çökmeleri gibi risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Gül, "Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla yüz binde bir bile olsa, milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

KENT GENELİNDE 2 BİN 722 KİŞİ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Sel ve su baskınlarının ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin güncel verileri de paylaşan Vali Gül, kent genelinde 2 bin 722 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Vatandaşların bir bölümünün botlarla, bir bölümünün ise farklı kurtarma araçlarıyla güvenli bölgelere ulaştırıldığını belirten Gül, 14 noktada küçük çaplı kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Valisi, afetin ilk anından itibaren toplam 46 bin 597 personelin müdahale ve destek faaliyetlerinde görev aldığını ifade etti.

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN 3 KİŞİ VAR

İstanbul'daki şiddetli yağışlarda hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, hastanede tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumlarına ilişkin de bilgi verdi.

Gül, "Üç vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar. Hayati tehlikeleri yok, durumları iyi. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

EVLERİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALANLAR İÇİN 39 İLÇEDE ÇALIŞMA

Sağanak nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, çalışmaların 39 ilçede kaymakamlıkların koordinasyonunda sürdürüldüğünü söyledi.

Barınma sorunu yaşayan vatandaşların kamu misafirhanelerine, otellere ve diğer uygun konaklama alanlarına yerleştirildiğini belirten Gül, ihtiyaç sahiplerine desteğin devam edeceğini ifade etti.

Türk Kızılay'ın da afetin ilk anından itibaren vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında görev aldığını bildirdi.

YAĞIŞ HAVA TRAĞİNİ DE ETKİLEDİ

Şiddetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Vali Gül, İstanbul Havalimanı'nda 51 uçuşun alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 geliş ve 12 gidiş olmak üzere toplam 19 uçuşun iptal edildiğini belirten Gül, etkilenen yolculara havayolu şirketleri tarafından konaklama ve destek hizmeti sağlandığını söyledi.

KAPALI 16 YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kentteki ulaşım durumuna ilişkin de bilgi veren Vali Gül, 16 yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirdi.

Kapalı yolların ana ulaşım arterlerinde bulunmadığını belirten Gül, bunların daha küçük çaplı ve alternatif güzergâhı bulunan yollar olduğunu söyledi.

Yolların yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

MOTOSİKLETLERE TRAFİK YASAĞI DEVAM EDİYOR

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına getirilen yasak da devam edecek.

Vali Davut Gül, trafik koşullarının uygun hale gelmesinin ardından yeni bir açıklama yapılacağını belirterek mevcut yasağın sürdüğünü duyurdu.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

Sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşların zararlarının belirlenmesi amacıyla da çalışma başlatıldı.

Vali Gül, kaymakamlıkların koordinasyonunda oluşturulan zarar tespit komisyonlarının sahaya çıktığını açıkladı.

Ekiplerin cuma, cumartesi ve pazar günleri de çalışacağını belirten Gül, hedeflerinin pazartesi gününe kadar zarar tespitlerinin tamamlanması olduğunu söyledi.

VALİ GÜL VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Meteorolojik uyarıların dikkate alınmasının yaşanabilecek zararların azaltılmasında etkili olduğunu belirten Gül, vatandaşlara duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Bodrum katlar ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulmasının da muhtemel zararları azalttığını ifade eden Gül, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci ilk andan itibaren takip ettiğini belirten Gül, ilgili bakanlıkların da kendi sorumluluk alanlarında çalışmalara destek verdiğini kaydetti.