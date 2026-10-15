Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçakların kentteki havalimanlarına inemediğini bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Sağanak ve fırtına İstanbul'da hava trafiğini felç etti: 46 uçak iniş yapamadı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandığını duyurdu. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Yurt içinde Ankara'ya 16, Sabiha Gökçen'e 8, İzmir'e 10, Balıkesir'e 2, Çanakkale'ye 2, Antalya'ya 1; yurt dışında ise Tahran'a 1, Burgaz'a 2 ve Atina'ya 1 uçak yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi sebebiyle inişlere ara verilip kalkışlar saat 21.42'de durduruldu ve 3 uçak Ankara'ya yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla yeniden devam etmeye başladı.

HAVA YOLU TRAFİĞİNDE AKSAMA

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

43 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNEMEDİ

"İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir.

Yurt içinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na 16, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 2, Çanakkale Havalimanı'na 2, Antalya Havalimanı'na 1 uçak yönlendirilmiştir. Yurt dışında ise Tahran'a 1, Burgaz'a 2, Atina'ya 1 uçak yönlendirilmiştir.

SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLERE GEÇİCİ ARA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verilmiş, kalkışlar saat 21.42'de durdurulmuştur. Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla devam etmektedir."