İstanbul'u vuran aşırı yağışta yolları ve bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Trafik durma noktasına gelirken yayalar da kaldırımda yürümekte zorlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle motosikletlere trafik yasağı getirildi İstanbul'da etkili olan aşırı yağış hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul Valiliği okulların 1 gün tatil edildiğini ve motosikletlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Aşırı yağış nedeniyle yolları ve bazı binaların bodrum katlarını su bastı, trafik durma noktasına geldi. İstanbul Valiliği, kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü resmi ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

Öğrencilerin okullarına gidişleri ve eve dönüşleri çileli olurken merak edilen "Okullar tatil edilecek mi?" sorusu cevabını buldu.

MOTOSİKLETLERE SAAT 21.00'DEN İTİBAREN YASAK

İstanbul Valiliği, kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü için resmi ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle trafikle ilgili de önemli bir karar alındı.

Valiliğin açıklamasında "Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21.00'den itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır." denildi.