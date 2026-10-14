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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:54

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle motosikletlere trafik yasağı getirildi

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla olumsuz hava şartları nedeniyle kentte motosikletlerin bugün saat 21:00 itibarıyla trafiğe çıkışı yasaklandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle motosikletlere trafik yasağı getirildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:54

İstanbul'u vuran aşırı yağışta yolları ve bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Trafik durma noktasına gelirken yayalar da kaldırımda yürümekte zorlandı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle motosikletlere trafik yasağı getirildi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da etkili olan aşırı yağış hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul Valiliği okulların 1 gün tatil edildiğini ve motosikletlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.
Aşırı yağış nedeniyle yolları ve bazı binaların bodrum katlarını su bastı, trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Valiliği, kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü resmi ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Öğrencilerin okullarına gidişleri ve eve dönüşleri çileli olurken merak edilen "Okullar tatil edilecek mi?" sorusu cevabını buldu.

MOTOSİKLETLERE SAAT 21.00'DEN İTİBAREN YASAK

İstanbul Valiliği, kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü için resmi ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle trafikle ilgili de önemli bir karar alındı.

Valiliğin açıklamasında "Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21.00'den itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır." denildi.

 

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