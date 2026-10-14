İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle motosikletlere trafik yasağı getirildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'u vuran aşırı yağışta yolları ve bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Trafik durma noktasına gelirken yayalar da kaldırımda yürümekte zorlandı.
Öğrencilerin okullarına gidişleri ve eve dönüşleri çileli olurken merak edilen "Okullar tatil edilecek mi?" sorusu cevabını buldu.
İstanbul Valiliği, kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü için resmi ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle trafikle ilgili de önemli bir karar alındı.
Valiliğin açıklamasında "Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21.00'den itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır." denildi.