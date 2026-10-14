İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli yağış, kentteki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Trafik durma noktasına gelirken yayalar, su basan yollarda yürüyemedi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi Ayrıntılar geliyor...

Olumsuz hava şartlarında okulların durumu da merak edildi. Öğrenciler yağıştan ötürü ulaşım sorunu yaşarken İstanbul Valiliği yarın için (15 Ekim Perşembe) alınan kararı duyurdu. Buna göre kent genelindeki resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli, hamile, gazi ve 8 yaşın altında çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul’daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın neden olduğu olumsuzlukların vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız. Bu kararlar çerçevesinde il genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malûl gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır.

8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları bugün akşam saat 21.00’dan itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır."

Ayrıntılar geliyor...