İstanbul'da kabus yağış: Yollar çöktü, dereler taştı, öğrenciler ve sürücüler mahsur kaldı

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İstanbul
İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, bir çok bölgede zor anlar yaşanmasına neden oldu. Gaziosmanpaşa Yıldıztapya Mahallesi'nde yolların parçalanmasına ve çökmesine neden oldu. Yolların göle dönmesi ve sele teslim olması sebebiyle öğrenciler evlerine gitmekte büyük güçlük çekerken, bazı öğrenciler okul bahçesinde mahsur kaldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki Alibey Deresi'nin sağanak nedeniyle taşıp Millet Bahçesi ve yolları basması sonucu, seyir halindeki bir dolmuş suların ortasında mahsur kaldı. İçerisinde büyük panik yaşayan yolcular, olay yerine çağrılan iş makineleri yardımıyla ve araç camlarından çıkarılarak tahliye edildi.
Sağanağın vurduğu Beykoz ve Beykoz-Riva yolunda çamurlu sular nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, bazı sokaklarda asfalt parçalandı.
Şişli'de ise adeta göle dönen caddede ilerlemeye çalışan bir otomobil sulara gömülerek stop etti. Aracında mahsur kalan sürücü Mehmet Emir Marhan, "Önümdeki arabalar geçti, ben geçerken araba kaldı. İtfaiyeyi bekliyorum" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı. Mahsur kalan araç ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Fırtınanın şiddetlenmesiyle Bahçelievler Yenibosna'da evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar büyük sınav verdi.
Yollara hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise bu kez fırtına engeline takıldı. Islanmamaya çalışan vatandaşlar, şemsiyelerinin uçmaması için çaba sarf etti. Yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken, o anlar kameralara yansıdı.