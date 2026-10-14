İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, bir çok bölgede zor anlar yaşanmasına neden oldu. Gaziosmanpaşa Yıldıztapya Mahallesi'nde yolların parçalanmasına ve çökmesine neden oldu. Yolların göle dönmesi ve sele teslim olması sebebiyle öğrenciler evlerine gitmekte büyük güçlük çekerken, bazı öğrenciler okul bahçesinde mahsur kaldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da kabus yağış: Yollar çöktü, dereler taştı, öğrenciler ve sürücüler mahsur kaldı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, birçok bölgede yolların çökmesine, derelerin taşmasına ve araçların mahsur kalmasına neden olarak hayatı olumsuz etkiledi. Gaziosmanpaşa Yıldıztapya Mahallesi'nde yollar parçalanıp çökerken, öğrenciler evlerine gitmekte güçlük çekti ve bazıları okul bahçesinde mahsur kaldı. Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde Alibey Deresi taştı, Millet Bahçesi ve yolları bastı, seyir halindeki bir dolmuş sulara gömülerek yolcular iş makineleriyle kurtarıldı. Beykoz ve Beykoz-Riva yolunda çamurlu sular araçların ilerlemesini zorlaştırırken, bazı sokaklarda asfalt parçalandı. Şişli'de bir caddenin göle dönmesi sonucu bir otomobil sulara gömülerek stop etti, sürücü itfaiye bekledi. Bahçelievler Yenibosna'da etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, vatandaşların evlerine gitmelerini zorlaştırdı ve şemsiyeleri ters döndü.

ARNAVUTKÖY'DE DERE TAŞTI: MİNİBÜSTEKİ YOLCULAR İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki Alibey Deresi'nin sağanak nedeniyle taşıp Millet Bahçesi ve yolları basması sonucu, seyir halindeki bir dolmuş suların ortasında mahsur kaldı. İçerisinde büyük panik yaşayan yolcular, olay yerine çağrılan iş makineleri yardımıyla ve araç camlarından çıkarılarak tahliye edildi.

BEYKOZ VE ŞİŞLİ'DE YOL ASFALT DÖKÜLDÜ, ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI

Sağanağın vurduğu Beykoz ve Beykoz-Riva yolunda çamurlu sular nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, bazı sokaklarda asfalt parçalandı.

Şişli'de ise adeta göle dönen caddede ilerlemeye çalışan bir otomobil sulara gömülerek stop etti. Aracında mahsur kalan sürücü Mehmet Emir Marhan, "Önümdeki arabalar geçti, ben geçerken araba kaldı. İtfaiyeyi bekliyorum" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı. Mahsur kalan araç ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

BAHÇELİEVLER'DE FIRTINA KABUSU: İNSANLAR ZOR YÜRÜDÜ

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Fırtınanın şiddetlenmesiyle Bahçelievler Yenibosna'da evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar büyük sınav verdi.

Yollara hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise bu kez fırtına engeline takıldı. Islanmamaya çalışan vatandaşlar, şemsiyelerinin uçmaması için çaba sarf etti. Yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken, o anlar kameralara yansıdı.