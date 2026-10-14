İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle hayat felç oldu. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken yaşanırken Sultangazi ilçesinden yürekleri ağza getiren bir olay yaşadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da faciadan kıl payı dönüldü: Sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Sultangazi ilçesindeki bir okulun istinat duvarı çöktü. Sultangazi ilçesindeki Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında öğrenciler dersteydi ve okul bahçesi boştu. Olay sonrası bölge trafiğe kapatıldı ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ÖĞRENCİLER O SIRADA DERSTEYDİ

Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve çökme sırasında bahçenin boş olduğu öğrenildi.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Çökme sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken, okulun bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı. Ekiplerin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.