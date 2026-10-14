İstanbul'da faciadan kıl payı dönüldü: Sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

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İstanbul
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle hayat felç oldu. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken yaşanırken Sultangazi ilçesinden yürekleri ağza getiren bir olay yaşadı.
Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve çökme sırasında bahçenin boş olduğu öğrenildi.
Çökme sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken, okulun bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı. Ekiplerin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.