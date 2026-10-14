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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 12:02

İstanbul'da faciadan kıl payı dönüldü: Sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bir okulun istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve bahçenin boş olduğu öğrenildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 12:02

'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle hayat felç oldu. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken yaşanırken ilçesinden yürekleri ağza getiren bir olay yaşadı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da faciadan kıl payı dönüldü: Sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Sultangazi ilçesindeki bir okulun istinat duvarı çöktü.
Sultangazi ilçesindeki Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü.
Çökme sırasında öğrenciler dersteydi ve okul bahçesi boştu.
Olay sonrası bölge trafiğe kapatıldı ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da faciadan kıl payı dönüldü: Sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

ÖĞRENCİLER O SIRADA DERSTEYDİ

Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve çökme sırasında bahçenin boş olduğu öğrenildi. 

İstanbul'da faciadan kıl payı dönüldü: Sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Çökme sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken, okulun bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı. Ekiplerin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.

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ETİKETLER
#İstanbul
#sultangazi
#Su Baskını
#İstinat Duvarı
#Nurettin Uzun İlkokulu
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