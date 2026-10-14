Meteoroloji ve AKOM uyardı, şiddetli yağış İstanbul’u vurdu: Sultangazi'de yollar göle döndü

Hem Meteoroloji hem de AKOM’un günlerdir uyarısını yaptığı sağanak yağmur gece saatleri itibariyle etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle Sultangazi ilçesinde su baskınları yaşandı. Göle dönen yollarda araçlar suya gömülürken, Selçuklu Bulvarı'nda bir alt geçidi su basınca araçlar mahsur kaldı. Olay yerine ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.