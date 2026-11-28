Aksaray’da 35 yaşındaki Necati D. daha önce tartıştığı kız arkadaşı olan 33 yaşındaki Rabia Yeşildağ'ı telefonla arayarak "Annene götüreceğim" dedi. Rabia Yeşildağ'ın "Tamam" demesi üzerine kız arkadaşının evine giden Necati D. genç kadını araca alarak yola çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Aksaray'da kan donduran cinayet! "Annene götüreceğim" diyerek evinden aldığı kız arkadaşını araç içinde vurup öldürdü Aksaray'da 35 yaşındaki Necati D., tartıştığı 33 yaşındaki kız arkadaşı Rabia Yeşildağ'ı aracında tabancayla vurarak öldürdü. Necati D., daha önce tartıştığı kız arkadaşı Rabia Yeşildağ'ı 'Annene götüreceğim' diyerek aracına aldı. Araçta eski mevzulardan dolayı çıkan tartışma sonucu Necati D., yanında taşıdığı tabancayla Yeşildağ'a ateş etti. Zanlı olayın ardından polis merkezine giderek cinayeti anlattı. Sağlık ekipleri, Rabia Yeşildağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, savcılık tahkikat başlattı.

ARAÇTA ÇIKAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Araçta ikili arasında eski mevzulardan dolayı yeniden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Necati D. yanında taşıdığı tabancayla araç içinde genç kadına ateş etti. Kadını kanlar içinde bırakan adam polis merkezine giderek işlediği cinayeti anlattı.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri kadına yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Katil zanlısının emniyette işlemleri devam ederken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.