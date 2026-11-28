TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu yatırımları ve devam eden hızlı tren projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın proje çalışmalarına da değinen Uraloğlu, projenin tamamlanması halinde mevcut hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren yolculuğun 80 dakikaya düşeceğini belirtti.

MİLLİ HIZLI TRENDE SERİ ÜRETİM BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıkları yatırımlarla demir yollarını yeniden kalkınma hamlesinin merkezine koyduklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi saatte 225 kilometre hıza sahip ilk milli hızlı trenimizde seri üretime başladık. Türkiye, köklü demir yolu sanayisini yeni nesil raylı sistem araçlarıyla ileriye taşıyor. Bu dönüşüm, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren ve sanayi kapasitemizi artıran stratejik bir adımdır.

Hızlı tren ağımızla bugün 23 ilimize, nüfusumuzun yüzde 53'üne hizmet veriyoruz. 15 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti. Yüksek hızlı trenlerle şehirlerimizi birbirine daha da yakınlaştırdık."

MEVCUT HATTA YOLCULUK 30 DAKİKA KISALACAK

Uraloğlu, mevcut Ankara – İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceklerini dile getirerek, "Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak." dedi.

Hızlı tren hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında iki şehir arasının 3,5 saate, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı tamamlandığında ise Mersin ile Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini anlattı.

ANKARA-İSTANBUL ARASI SADECE 80 DAKİKA OLACAK

Bakan Uraloğlu, ülkeyi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacaklarını belirterek, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak." diye konuştu.

Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda iltisak hatlarıyla sanayi bölgeleri ve limanları demir yoluna bağladıklarını dile getiren Uraloğlu, 14 olan lojistik merkez sayısını 25'e çıkarmayı hedeflediklerini de kaydetti:

"12'nci Kalkınma Planı hedeflerimiz doğrultusunda iltisak hatlarımızda sanayimizi, sanayi bölgelerimizi ve

limanlarımızı demir yoluna bağlıyoruz. 14 olan lojistik merkez sayımızı 25'e çıkarmayı hedefledik. İltisak hatlarımızdan Adapazarı Karasu, Kilyos ve Dörtyol Hassa projelerimiz sanayimizi ve limanlarımızı demir yoluna bağlayan stratejik yatırımlarımızdır."

Türkiye genelinde işletmede bulunan kent içi raylı sistem hatlarının yüzde 43'ün bakanlık olarak kendilerinin hayata geçirdiğini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

“Bakanlığımızın üstlendiği kent içi raylı sistem ağı yapım ve planlama aşamasındakilerle birlikte 882 kilometreye ulaşacak. Hayata geçirdiğimiz 274,2 kilometrelik banliyö hatlarımızla şehir içi ulaşımın ana omurgasını güçlendirdik. Banliyö hatlarımıza ilaveten İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa ve Konya'da hayata geçirdiğimiz metro ağırlıklı projelerimizle 178 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını hizmete sunduk.”

"İstanbul'da Altunizade-Bosna Bulvarı-Ümraniye Spor Köyü Metrosu, Kocaeli'de Gebze-Darıca Metrosu, Gebze-Çayırova Metrosu ve Körfezray, Bursa'da Emek Şehir Hastanesi Metrosu, Konya'da KonyaRay, Şehir Hastanesi Stadyum Tramvayı ve Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi Tramvayı, Ankara'da Esenboğa Havalimanı Metrosu, Sincan Kazan Soda Demiryolu, Sakarya'da Adapazarı-Serdivan Tramvayı, Samsun'da Şehir Hastanesi Tramvayı, Trabzon'da Şehir Hastanesi Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nda çalışmalarımız ise hâlen devam ediyor.

Ankara'da YHT Gar-Şehir Hastanesi-Ovacık Hattı, Çayyolu-Batıkent Bağlantı Hattı, Bursa'da Görükle Uzatma Hattı ve Konya'da Üniversiteler Arası Hafif Raylı Sistem Hattı'nın proje çalışmalarını tamamladık. İstanbul Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metrosu ve Van Şehir Hastanesi Belediye Tramvayı'nda proje çalışmalarımız ise hâlen devam ediyor."