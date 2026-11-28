Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu 31 ilde eş zamanlı "Ailem Güvende" operasyonu düzenlendi. 70 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonların ardından, suç unsuru içeren paylaşımlara yönelik erişim engeli süreci başlatıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 31 ilde dev "Ailem Güvende" operasyonu! Sosyal medyada müstehcenlik ve fuhşa teşvik suçu işleyen 70 şüpheli yakalandı Ankara merkezli 31 ilde internet ve sosyal medyadaki genel ahlakı ihlal edici paylaşımlara yönelik düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütüldü. Çalışmalar, internet ve sosyal medyada aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan, genel ahlakı ihlal edici ve kamu düzenini bozucu paylaşımlar üzerine başlatıldı. 27 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Tespit edilen 77 şüpheliden 70'i yakalanarak gözaltına alınırken, 4 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. 5651 sayılı Kanun kapsamında suç unsuru içeren paylaşımların çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik işlemler başlatıldı.

GENEL AHLAK ANLAYIŞINI İHLAL EDİCİ VE KAMU DÜZENİNİ BOZUCU PAYLAŞIMLAR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kişilerin erişimine açık internet ve sosyal medya platformlarında, aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan, bunların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek, genel ahlak anlayışını ihlal edici ve kamu düzenini bozucu nitelikte olduğu değerlendirildi.

31 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Bu kapsamda 27 Kasım 2026 tarihinde harekete geçen ekipler; Ankara merkezli olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Kütahya, Kırklareli, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

77 ŞÜPHELİDEN 70'İ YAKALANDI

Belirlenen adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemleri sonucunda, tespit edilen 77 şüpheliden 70’i yakalanarak gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

ERİŞİM ENGELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İnternet ortamında yapılan söz konusu paylaşımlara yönelik olarak, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeninin korunması amacıyla içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine ilişkin gerekli işlemlerin de ayrıca yürütüldüğü kaydedildi.