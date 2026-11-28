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İstanbul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu 31 ilde eş zamanlı "Ailem Güvende" operasyonu düzenlendi. 70 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonların ardından, suç unsuru içeren paylaşımlara yönelik erişim engeli süreci başlatıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kişilerin erişimine açık internet ve sosyal medya platformlarında, aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan, bunların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek, genel ahlak anlayışını ihlal edici ve kamu düzenini bozucu nitelikte olduğu değerlendirildi.
Bu kapsamda 27 Kasım 2026 tarihinde harekete geçen ekipler; Ankara merkezli olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Kütahya, Kırklareli, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemleri sonucunda, tespit edilen 77 şüpheliden 70’i yakalanarak gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.
İnternet ortamında yapılan söz konusu paylaşımlara yönelik olarak, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeninin korunması amacıyla içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine ilişkin gerekli işlemlerin de ayrıca yürütüldüğü kaydedildi.