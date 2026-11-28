Sarı-lacivertlilerde gelecek maçların hazırlıkları sürerken, bir yandan da transfer dosyaları masaya yatırılıyor. Yönetimin ocak transfer döneminde takım kadrosunda çarpıcı değişikliklere gitmesi beklenirken, gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili 1-2 hafta içinde somut ve yoğun bir hareketliliğin yaşanacağı belirtiliyor.

Göreve gelir gelmez transfer konusunda hummalı bir çalışma yürüten Emre Belözoğlu'nun raporları doğrultusunda kadro yapısının şekilleneceği kaydedildi.

KAPILAR KAPANDI: "OCAK AYINDA SENİ GÖNDERMEYİZ"

Son haftalardaki çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken İngiliz kanat Mason Greenwood, sergilediği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. Ancak Fenerbahçe cephesi, yıldız futbolcunun devre arasında ayrılığına sıcak bakmıyor.

Elde edilen bilgilere göre; başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, Greenwood hakkında radikal bir karar alarak oyuncuyu ara transfer döneminde bırakmama yönünde tavır aldı. Sarı-lacivertli yöneticilerin bu kararı Greenwood'un temsilcisine de ilettiği ve yapılan görüşmede "Ocak ayında seni göndermeyiz" mesajıyla transfer ihtimalini kapattığı aktarıldı.

DÖRT DEV KULÜP PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin kadroda tutmak istediği Mason Greenwood'a Avrupa'nın farklı liglerinden önemli talipler bulunuyor. İspanya'dan Atletico Madrid, İngiltere'den Manchester United, Fransa'dan PSG ve İtalya'dan Napoli'nin İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta görev alan Mason Greenwood, 11 gol ve 4 asistlik skor katkısıyla sarı-lacivertli formayla dikkat çekici bir istatistik yakaladı.