Kadro yapılanmasında son dokunuşları gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, merkez orta sahadaki en büyük eksiği dünyaca ünlü bir isimle kapatmak için kolları sıvadı.

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Real Madrid'in 24 yaşındaki Fransız yıldızı Eduardo Camavinga için ara transfer döneminde yeni bir hamle yapılacak. Başkan Dursun Özbek’in kadroda görmeyi en çok istediği isimlerin başında gelen genç futbolcunun İspanyol devinden ayrılma ihtimali, sarı-kırmızılı kurmayların iştahını kabartıyor.

JOSE MOURİNHO'NUN PLANLARINDA GERİ PLANDA KALDI

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadro planlamasında rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü Camavinga, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

İspanyol ekibinin orta saha kurgusunda Arda Güler, Federico Valverde ve Jude Bellingham üçlüsünün arkasında kalan Fransız oyuncu, bu isimlerden formayı kapma şansını oldukça düşük görüyor. Bu sezon ligde 12 karşılaşmada görev almasına rağmen sahada yalnızca 373 dakika kalabilen ve 1 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Doğrudan ilk 11'de değerlendirmediği futbolcudan bonservis geliri elde etmeyi amaçlayan Real Madrid cephesi de gelecek teklifleri değerlendirmeye açık.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ GALATASARAY'I CEZBEDİYOR

Galatasaray teknik heyetinin Camavinga transferinde bu denli ısrarcı olmasının arkasındaki en önemli nedenlerden biri de oyuncunun sahadaki joker özelliği. Asıl mevkisi olan merkez orta sahada hem fizik gücü hem de yüksek tekniğiyle fark oluşturan Fransız yıldız, oyunun iki yönünü de başarıyla oynayabiliyor.

8 numara pozisyonunun yanı sıra 6 numara rolünde de üst düzey performans sergileyebilen Camavinga, kariyerinde 30 maçta sol bek olarak görev alarak savunma hattında da ne kadar güvenilir bir alternatif olduğunu kanıtladı. Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında şartları zorlayarak bu çok yönlü yıldızı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.