Bursa elektrik kesintisi programı, hafta sonu öncesinde kentte yaşayan vatandaşların gündemine geldi. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından paylaşılan planlı kesinti takvimine göre 27 Kasım Cuma, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günlerinde bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik, Mudanya ve diğer ilçelerde farklı saatlerde gerçekleştirilecek kesintilerden etkilenecek mahalleler de açıklandı. Peki, Bursa'da elektrikler hangi ilçelerde, saat kaçta kesilecek ve ne zaman gelecek?

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HABERİN ÖZETİ 27-28-29 Kasım Bursa elektrik kesintisi ilçe ve mahalleleri! Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve İnegöl'de kesinti ne kadar sürecek? Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), 27-29 Kasım hafta sonu boyunca Bursa'nın çeşitli ilçelerinde planlı bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri gerçekleştirecek. Kesintiler Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik, Mudanya ve diğer ilçelerdeki birçok mahalleyi kapsayacak. Kesintiler hafta sonu öncesindeki Cuma gününden başlayarak Pazar gününe kadar devam edecek. Planlanan çalışmalar arasında ağaç kesimi, AG/OG hat bakım ve tesis çalışmaları, abone bağlama, trafo bakımı ve direk deplase işlemleri bulunuyor. Etkilenecek mahalleler ve sokak bilgileri UEDAŞ tarafından duyuruldu.

BURSA- GEMLİK

27 Kasım Cuma

Cihatlı Mahallesi (09:00 - 17:00): AG hat bakım çalışmaları nedeniyle Cihatlı Sokağı ile 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 ve 29 Nolu Cihatlı sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Haydariye Mahallesi (09:00 - 12:00): Abone bağlama çalışmaları kapsamında 3, 28, 30 ve 32 Nolu Haydariye sokaklarında kesinti yapılacak.

28 Kasım Cumartesi

Katırlı Mahallesi (09:00 - 17:00): AG hat bakım çalışmaları nedeniyle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 21 Nolu Katırlı sokaklarında elektrik kesintisi olacak.

Hisar Mahallesi (09:00 - 12:00): OG hat bakım çalışmaları nedeniyle mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) kesinti yaşanacak.

29 Kasım Pazar

Ata Mahallesi (09:00 - 13:00): Abone bağlama çalışmaları sebebiyle 173 Nolu Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

BURSA-GÜRSU

28 Kasım Cumartesi

İstiklal Mahallesi (09:00 - 10:00 ve 17:00 - 18:00): OG manevra çalışmaları nedeniyle Adalet, Akbaba, Akdeniz, Aşık Veysel, Badem, Çağla, Çayağzı, Çiftlik, Demiroğlu, Dülger, Fatih, Halilbey, Hekimler, İlkbahar, İmarlı, Kale, Karacaoğlan, Kayalar, Kemer, Kurşun, Mimar Sinan, Nazım Madenoğlu, Pınarbaşı, Reyhan, Selanik, Sessizler, Sevimli, Sipahi, Sümer, Şeker, Şehit, Tunahan, Tunç, Vedat ve Yeşil sokaklarında iki ayrı zaman diliminde elektrik kesintisi yaşanacak.

Kurtuluş Mahallesi (09:00 - 10:00 ve 17:00 - 18:00): OG manevra çalışmaları nedeniyle Asmalı, Cumhuriyet, Kerim, Nazım Madenoğlu, Özyurt, Selim ve Sibel sokaklarına belirtilen saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.

İstiklal Mahallesi (10:00 - 17:00): OG tesis çalışmaları kapsamında Akbaba, Akdeniz, Aşık Veysel, Dülger, Hekimler, Kemer, Nazım Madenoğlu, Reyhan, Sipahi, Sümer, Tunç ve Yeşil sokaklarında gün boyu sürecek kesinti uygulanacak.

Kurtuluş Mahallesi (10:00 - 17:00): OG tesis çalışmaları nedeniyle Asmalı, Cumhuriyet, Kerim, Nazım Madenoğlu, Özyurt, Selim ve Sibel sokaklarında elektrik kesintisi olacak.

BURSA-İNEGÖL

27 Kasım Cuma

Ortaköy Mahallesi (09:00 - 11:00): Abone bağlama çalışmaları nedeniyle Ortaköy Cami Sokağı ile 4250, 4261, 4263, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270 ve 4271 numaralı sokaklarda kesinti yaşanacak.

Boğazköy Mahallesi (09:30 - 12:30): AG direk deplase çalışmaları nedeniyle Boğazköy Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

Akhisar Mahallesi (11:00 - 13:00): Abone bağlama çalışmaları kapsamında mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) elektrik kesintisi olacak.

Karagölet Mahallesi (13:30 - 15:30): AG direk deplase çalışmaları sebebiyle Soğuksu Köyyolu, Karagölet Cami, 1553. ve 1554. sokaklarda kesinti uygulanacak.

Sulhiye Mahallesi (13:30 - 17:30): OG direk deplase çalışmaları nedeniyle Sulhiye Sokağı'nda elektrik kesintisi yaşanacak.

Mezit Mahallesi (13:30 - 17:30): OG direk deplase çalışmaları kapsamında 1. Aşağı Mezit, Yukarı, Aşağı, Mezit, Yeni ve Sulhiye Yolu sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Şehitler Mahallesi (14:00 - 18:00): OG müşterisi talebi nedeniyle Bursa-İnegöl Yolu'nda elektrik kesintisi olacak.

28 Kasım Cumartesi

Kulaca Mahallesi (09:00 - 13:00): Trafo bakım çalışmaları nedeniyle Ankara Caddesi, Kulaca, Kulaca Yiğitköy, Kulaca-İnegöl ile 2150, 2151, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161 ve 2162 numaralı sokaklarda kesinti uygulanacak.

Hasanpaşa Mahallesi (09:00 - 13:00): Trafo bakım çalışmaları nedeniyle Hasanpaşa Kurşunlu, Hasanpaşa, Hasanpaşa Köprü ile 2350, 2352, 2354, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369 ve 2370 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Şipali Mahallesi (09:00 - 13:00 ve 14:00 - 15:00): Trafo bakım çalışmaları kapsamında 09:00-13:00 saatleri arasında Şipali Cami, İnegöl Caddesi, Şipali, İnegöl Şipali ile 2100, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2109, 2110, 2111, 2112 ve 2113 numaralı sokaklarda; 14:00-15:00 saatleri arasında ise İnegöl Şipali Sokağı'nda kesinti olacak.

Bilalköy Mahallesi (09:00 - 13:00): Trafo bakım çalışmaları nedeniyle Bilalköy, Bilalköy-Ankara Karayolu, Bilalköy Cami ile 2300, 2301, 2302, 2303, 2308, 2309, 2310, 2311 ve 2312 numaralı sokaklara elektrik verilemeyecek.

Yiğit Mahallesi (09:00 - 13:00): Trafo bakım çalışmaları sebebiyle Yiğitköy Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

Olukman Mahallesi (09:00 - 11:00 ve 15:00 - 16:00): 09:00-11:00 saatleri arasında abone bağlama çalışmaları nedeniyle Olukman-Bayramşah, 2450, 2453 ve 2454 numaralı sokaklarda; 15:00-16:00 saatleri arasında ise trafo bakım çalışmaları kapsamında Olukman, Olukman-Bayramşah ile 2450, 2451, 2453, 2454, 2456, 2457 ve 2458 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Bayramşah Mahallesi (09:00 - 11:00 ve 15:00 - 16:00): 09:00-11:00 saatleri arasında abone bağlama, 15:00-16:00 saatleri arasında ise trafo bakım çalışmaları nedeniyle mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) kesinti olacak.

Akhisar Mahallesi (09:30 - 12:30 ve 13:00 - 14:30): AG direk deplase çalışmaları kapsamında 09:30-12:30 saatleri arasında Ahenk, Bahadır, Hıdırbey, Denizhan, Uysal, Emir, Öztan ile 157, 158 ve 163 numaralı sokaklarda; 13:00-14:30 saatleri arasında ise Bağcı, Toprak, Başkaya, Vefa, Mestanlı, Sardunya ve Kaftan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Saadet Mahallesi (10:00 - 18:00): ENH bakım çalışmaları nedeniyle Saadet Sokağı, Saadet-Oylat Sokağı ile 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3861 ve 3862 numaralı sokaklara elektrik verilemeyecek.

Hilmiye Mahallesi (10:00 - 18:00): ENH bakım çalışmaları nedeniyle mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) kesinti yaşanacak.

Alibey Mahallesi (11:00 - 13:00): Abone bağlama çalışmaları sebebiyle Alibeyköy-Ortaköy ve 4212. sokaklarda elektrik kesintisi olacak.

Mahmudiye Mahallesi (13:00 - 18:00): AG müşteri talebi nedeniyle 11. Mobilya, 12. Mobilya ve İpekyolu sokaklarında kesinti uygulanacak.

Akbaşlar Mahallesi (14:00 - 15:00): Trafo bakım çalışmaları nedeniyle Akbaşlar Sokağı ile 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2058, 2059, 2061, 2062 ve 2063 numaralı sokaklara elektrik verilemeyecek.

Hocaköy Mahallesi (15:30 - 17:30): AG direk deplase çalışmaları kapsamında 5653. Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacak.

Tekkeköy Mahallesi (16:00 - 17:00 ve 17:00 - 18:00): Trafo bakım çalışmaları nedeniyle 16:00-17:00 saatleri arasında Tekkeköy Sokağı ile 2550, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558 ve 2559 numaralı sokaklarda; 17:00-18:00 saatleri arasında ise Tekkeköy Sokağı'nda elektrik kesintisi olacak.

Cemiyet Mahallesi (17:00 - 18:00): Trafo bakım çalışmaları nedeniyle İskaniye, İskaniye-Tekkeköy ile 2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2607 ve 2610 numaralı sokaklarda kesinti uygulanacak.

29 Kasım Pazar

Mahmudiye Mahallesi (10:00 - 17:00): AG direk deplase çalışmaları nedeniyle 32. Mobilya Sokağı'nda elektrik kesintisi yaşanacak.

30 Kasım Pazartesi

Cerrah Mahallesi (09:30 - 11:00): AG direk deplase çalışmaları kapsamında Eski Kiremitlik Sokağı ile 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 ve 1110 numaralı sokaklara elektrik verilemeyecek.

Sarıpınar Mahallesi (12:00 - 17:00): AG direk deplase çalışmaları nedeniyle Sarıpınar, Sarıpınar Hocaköy Yolu ile 5150, 5151, 5154, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164 ve 5166 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacak.

BURSA İZNİK

27 Kasım Cuma

Boyalıca Mahallesi (09:00 - 17:00): AG tesis çalışmaları nedeniyle Atatürk 1, Atatürk Yeni_1, Atatürk Yeni/1/2, Bal, Doğantepe, Kılıçaslan, Mutlu ve Yavuz Sultan Selim sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Tacir Mahallesi (09:00 - 17:00): AG tesis çalışmaları kapsamında Tacir_1 Sokağı'nda kesinti uygulanacak.

28 Kasım Cumartesi

Tacir Mahallesi (09:00 - 17:00): AG tesis çalışmaları sebebiyle Tacir_1 Sokağı'nda elektrik kesintisi olacak.

Elmalı Mahallesi (10:00 - 17:00): OG hat bakım çalışmaları nedeniyle mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) kesinti yaşanacak.

30 Kasım Pazartesi

Boyalıca Mahallesi (09:00 - 17:00): AG tesis çalışmaları nedeniyle Atatürk 1, Atatürk Yeni_1, Atatürk Yeni/1/2, Bal, Doğantepe, Kılıçaslan, Mutlu ve Yavuz Sultan Selim sokaklarına elektrik verilemeyecek.



BURSA KARACABEY

27 Kasım Cuma

Canbaz Mahallesi (09:00 - 17:00): AG tesis çalışmaları nedeniyle Canbaz Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

Bayramdere Mahallesi (10:00 - 17:30): OG tesis çalışmaları kapsamında Mehmet İzgi, Piknik ile 22 (Yeniköy), 24.(Yeniköy), 28 (Yeniköy), 30.(Yeniköy), 34.(Yeniköy), 73.(Yeniköy), 77 (Yeniköy), 79 (Yeniköy) ve 81 (Yeniköy) sokaklarında kesinti uygulanacak.

28 Kasım Cumartesi

Seyran Mahallesi (09:00 - 17:00): AG tesis çalışmaları sebebiyle Seyran Sokağı'nda elektrik kesintisi olacak.

Bayramdere Mahallesi (10:00 - 17:30): AG tesis çalışmaları nedeniyle 14.(Yeniköy), 18.(Yeniköy), 23.(Yeniköy), 27.(Yeniköy), 29.(Yeniköy), 31.(Yeniköy), 33.(Yeniköy), 108.(Yeniköy) ve 110.(Yeniköy) sokaklarına elektrik verilemeyecek.

BURSA OSMANGAZİ

27 Kasım Cuma

Osmangazi İlçesi

Küçükdeliller Mahallesi (10:00 - 16:30): Ağaç kesim çalışmaları nedeniyle Altyol, Araplar, Arpacık, Bıçkı, Emirler, Höbelek, Kabacalar, Kabaotluk, Kadılar, Küçükpınar, Müze, Sayla, Seyve, Şükür ile 1. Demirci, 1. Tınaz, 9. Okul, 15. Aslan ve 33. Cami sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Büyükdeliller Mahallesi (10:00 - 16:30): Ağaç kesim çalışmaları kapsamında Arı, Büyükdeliller Atatürk, Çavdar, Dağ, Güdar, İmam, Keles Yolu, Kocaosman, Ortayol, Peker, Simitçi, Subaşı, Tanış, Uysal ile 1. Dikkaldirım, 1. Osmanlı, 7. Yıldırım, 12. Fatih, 16. Aslan, 19. Yılmaz ve 20. Aydın sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Keles İlçesi

Dağdibi Mahallesi (10:00 - 16:30): Ağaç kesim çalışmaları nedeniyle Dağdibi ve Dağdibi/10 sokaklarında kesinti uygulanacak.

Epçeler Mahallesi (10:00 - 16:30): Ağaç kesim çalışmaları sebebiyle Epçeler, Epçeler/9 ve Epçeler/19 sokaklarında elektrik kesintisi olacak.

Pınarcık Mahallesi (10:00 - 16:30): Ağaç kesim çalışmaları nedeniyle Pınarcık, Pınarcık/11 ve Pınarcık/16 sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Baraklı Mahallesi (10:00 - 16:30): Ağaç kesim çalışmaları kapsamında Büyük Sokağı'nda elektrik kesintisi yaşanacak

BURSA KESTEL

27 Kasım Cuma

Ümitalan Mahallesi (09:00 - 17:00): AG tesis çalışmaları nedeniyle Aydos, Çavdarlık, Karatepe, Kızılcık ve Toska sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

28 Kasım Cumartesi

Burhaniye Mahallesi (09:00 - 17:00): OG tesis çalışmaları nedeniyle Akarsu, Burhaniye Cumhuriyet, Burhaniye Söğüt, Diler, Göçmenler, Gündoğan, Gürsoy Çıkmazı, Mert Canlar ve Süngülü sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Ümitalan Mahallesi (09:30 - 17:30): AG tesis çalışmaları kapsamında Akpınar, Aladağ, Batacık, Haramidere, Karadeniz, Kiremitlik, Orman ve Ümitalan Okul sokaklarında kesinti uygulanacak.

29 Kasım Pazar

Turanköy Mahallesi (09:00 - 17:00 ve 10:00 - 12:30): 09:00-17:00 saatleri arasında OG tesis çalışmaları nedeniyle Ankara, Aydere, Bosna, İlyas Bey, Kutlu, Mostar, Terkeşli, Trafo, Turan ve Turanköy Zambak sokaklarında; 10:00-12:30 saatleri arasında ise OG müşterisi talebi sebebiyle Ankara, Ballıkaya, Kuğu, Turan ve Turanköy Zambak sokaklarında elektrik kesintisi olacak.

Gölbaşı Mahallesi (09:00 - 17:00): OG tesis çalışmaları nedeniyle Bursa Gölbaşı, Gölbaşı, Gölbaşı Bağlar, Gölbaşı Dere, Gölcük Yolu ve Kumluca sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Erdoğan Mahallesi (09:00 - 17:00 ve 10:00 - 12:30): 09:00-17:00 saatleri arasında OG tesis çalışmaları nedeniyle Erdoğanköy San. Sokağı'nda; 10:00-12:30 saatleri arasında ise OG müşterisi talebi kapsamında mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) kesinti yaşanacak.

BURSA MUDANYA

27 Kasım Cuma

Güzelyalı Yalı Mahallesi (09:00 - 12:00): Ağaç kesim çalışmaları nedeniyle Burgaz, Murat, Pınar, Reis, 2. Alay ile 47, 49, 51, 53, 57 ve 61 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacak.

Güzelyalı Eğitim Mahallesi (09:00 - 12:00 ve 15:30 - 17:00): Ağaç kesim çalışmaları kapsamında 09:00-12:00 saatleri arasında Atatürk, Barbaros, Barış Manço, Burgaz, Fatih, Hacı Rıza ve 59. sokaklarda; 15:30-17:00 saatleri arasında ise Çiftlik Sokağı'nda elektrik kesintisi yaşanacak.

Yeni Mahallesi (10:00 - 11:00): Ağaç kesim çalışmaları sebebiyle Dikilitaş, Sevgi ve Ünlü sokaklarında kesinti uygulanacak.

Göynüklü Mahallesi (13:00 - 15:00 ve 15:30 - 17:00): Ağaç kesim çalışmaları nedeniyle 13:00-15:00 saatleri arasında Avdan, Gazi Cemil, İmamoğulları ve Yenimahalle sokaklarında; 15:30-17:00 saatleri arasında ise Yenimahalle Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

Altıntaş Mahallesi (15:30 - 17:00): Ağaç kesim çalışmaları nedeniyle mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) kesinti olacak.

Güzelyalı Burgaz Mahallesi (15:30 - 17:00): Ağaç kesim çalışmaları nedeniyle Ceviz, Sakin ve Şehit Mehmet sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA

27 Kasım Cuma

Yunus Emre Mahallesi (09:00 - 17:00): OG tesis çalışmaları nedeniyle Fevzipaşa, Rauf Denktaş ve 2 Nolu sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Atatürk Mahallesi (09:00 - 17:00): OG tesis çalışmaları kapsamında Çamlık, Fevzipaşa, İstiklal, Kurtuluş ve Vatan sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Hamidiye Mahallesi (09:00 - 17:00): OG tesis çalışmaları nedeniyle Rauf Denktaş, 7 Nolu ve 22 Nolu sokaklarında kesinti uygulanacak.

İlyasçılar Mahallesi (09:00 - 17:00): AG hat bakım çalışmaları sebebiyle İlyasçılar Sokağı'nda elektrik kesintisi olacak.

Barış Mahallesi (09:30 - 17:30): OG tesis çalışmaları nedeniyle Ali Koyuncu, Atatürk, Fatih, Osmangazi, Prof. Dr. Namık Ayvalıoğlu, Recep Yazıcıoğlu, Şehit Ali Uzel, Tatkavaklı Çalışkan, 41 ile 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132 ve 136 Nolu sokaklarda kesinti yaşanacak.

Tatkavaklı Mahallesi (09:30 - 17:30): OG tesis çalışmaları kapsamında Akasyalar, Atatürk, Cevizli, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Recep Yazıcıoğlu, Tatkavaklı Çalışkan, Tatkavaklı Ihlamur, 223 Nolu ile 24, 30, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61 ve 62 numaralı sokaklara elektrik verilemeyecek.

Adalet Mahallesi (09:30 - 17:30): OG tesis çalışmaları nedeniyle Ertuğrul Gazi ile 213, 215, 216, 217, 220 ve 223 Nolu sokaklarında elektrik kesintisi olacak.

28 Kasım Cumartesi

İlyasçılar Mahallesi (09:00 - 17:00): OG hat bakım çalışmaları nedeniyle İlyasçılar Sokağı'nda kesinti uygulanacak.

Şehriman Mahallesi (09:00 - 17:00): OG tesis çalışmaları kapsamında Şehriman Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

Fevzidede Mahallesi (10:00 - 11:00): Abone bağlama çalışmaları nedeniyle mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) elektrik kesintisi yaşanacak.

Atariye Mahallesi (10:00 - 11:00): Abone bağlama çalışmaları sebebiyle Levent, Onsekiz Mart ve Piri Reis sokaklarında kesinti olacak.

Yenidere Mahallesi (10:00 - 12:00): OG hat bakım çalışmaları nedeniyle mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) elektrik kesintisi uygulanacak.

29 Kasım Pazar

Atatürk Mahallesi (10:00 - 11:00): Talep açma-kesme çalışmaları nedeniyle Barış, Çayır, Gül, Kurtuluş, Menekşe, Meriç, Nergiz, Tuna, Vatan, Yeni, Yüksel, Zambak ve 117 Nolu sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.



BURSA NİLÜFER

27 Kasım Cuma

Yolçatı Mahallesi (09:00 - 11:00): OG tesis çalışmaları nedeniyle 4.(330), 5.(330), 14.(330), 16.(330) ve 1170. sokaklarda elektrik kesintisi olacak.

23 Nisan Mahallesi (09:00 - 14:00): OG müşterisi talebi nedeniyle Halide Edip Adıvar(260), İzmir Yolu, Karacaoğlan ve Metro sokaklarında kesinti yaşanacak.

Ertuğrul Mahallesi (09:00 - 14:00): OG müşterisi talebi kapsamında mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) elektrik kesintisi uygulanacak.

Ürünlü Mahallesi (09:00 - 17:00): OG tesis çalışmaları nedeniyle Bereket(480), Çayıryolu, İzmir Yolu, Karatopraklar, Kiteyol, Ovalı, Uludere, Usta, Üçler, Üçlü, Ücra, Ülfet, Ülker, Ümit(480), Ümran, Ünal(480), Ünlü, Ünseli, Üre, Üretici, Üretim, Ürgüp, Ürkek, Ürünlü, Üstad, Üstler, Üstün(480), Üstünel ve Ütücü sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Yaylacık Mahallesi (09:00 - 17:00): OG tesis çalışmaları nedeniyle mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) elektrik kesintisi olacak.

Üçevler Mahallesi (10:00 - 11:00): Abone bağlama çalışmaları sebebiyle 1. Defne Sokağı'nda kesinti yaşanacak.

Akçalar Mahallesi (10:00 - 11:00): Abone bağlama çalışmaları nedeniyle İmam Kabaağacı Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

Balkan Mahallesi (13:00 - 15:00): OG tesis çalışmaları kapsamında Lalezar(610) ve Leylek sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.







28 Kasım Cumartesi

30 Ağustos Zafer Mahallesi (09:00 - 10:00): Abone bağlama çalışmaları nedeniyle 99.(520) Sokağı'nda kesinti yaşanacak.

İhsaniye Mahallesi (10:00 - 11:00): Abone bağlama çalışmaları sebebiyle Fatih(110) Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

19 Mayıs Mahallesi (10:00 - 18:00 ve 11:00 - 12:00): 10:00-18:00 saatleri arasında bina OG şalt bakım çalışmaları nedeniyle Bitkili, Egemenlik, Goncalı, Güldefne, Mineli, Narin, Pembelale, Sardunya ve Taşkın sokaklarında; 11:00-12:00 saatleri arasında ise abone bağlama çalışmaları kapsamında Sarıçiçek Sokağı'nda elektrik kesintisi olacak.

Özlüce Mahallesi (10:00 - 18:00): Bina OG şalt bakım çalışmaları nedeniyle Ateşçiçeği, Aydın(340), Babaevi, Bozyazı, Cami(340), Ceviz, Çamlıbahçe, Çançiçeği, Çiçek, Çiğdem(340), Çiler, Dere(340), Galip, Gül(340), Gülser, Güner, Güvercin(340), Güz(340), İğde, İslamkuyu, Kasım, Lale(340), Melis(340), Okul(340), Öğren, Öğretmen(340), Ömür(340), Özce, Özden(340), Özen(340), Özer, Özgen, Özgür(340), Özkü, Özlüce(340), Öztürk, Park(340), Selanikliler, Sonbahar, Şebboy ve Zeytin sokaklarında kesinti uygulanacak.

Görükle Mahallesi (10:30 - 18:00): Bina OG şalt bakım çalışmaları nedeniyle Üniversite-1 Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

Balkan Mahallesi (11:00 - 14:00): Abone bağlama çalışmaları kapsamında Akçeağaç ve Palandöken(610) sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Doğanköy Mahallesi (16:00 - 18:00): OG tesis çalışmaları nedeniyle Burcu(320), Çiftlik, Çimen(320), Gül(320), Gümüş(320), Karanfil(320), Lale(320), Sümbül(320), Şahin(320), 855. İsimsiz, 859. İsimsiz ve 862. İsimsiz sokaklarında kesinti olacak.

Beşevler Mahallesi (17:00 - 18:00): Abone bağlama çalışmaları sebebiyle Cenk(130) Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

29 Kasım Pazar

Doğanköy Mahallesi (09:00 - 10:00 ve 10:00 - 11:00): Abone bağlama çalışmaları kapsamında 09:00-10:00 saatleri arasında Harmanyeri Sokağı'nda, 10:00-11:00 saatleri arasında ise 859. İsimsiz Sokağı'nda elektrik kesintisi yaşanacak.

Minareliçavuş Mahallesi (11:00 - 12:00): Abone bağlama çalışmaları nedeniyle Karlıtepe Sokağı'na elektrik verilemeyecek.





BURSA ORHANGAZİ

27 Kasım Cuma

Muradiye Mahallesi (09:00 - 17:00): AG tesis çalışmaları nedeniyle D.S.İ. Kanal Yolu 1 Nolu, D.S.İ. Kanal Yolu 2 Nolu, D.S.İ. Sağ Kanal Yolu, Sıra Meşeler Yolu ve Turist Yolu sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Tekke Mahallesi (09:30 - 13:00): AG hat bakım çalışmaları kapsamında Tekke 7 Nolu, Tekke 8 Nolu, Tekke 9 Nolu ve Tekke Marif sokaklarında kesinti uygulanacak.

Arapzade Mahallesi (09:30 - 13:00): AG hat bakım çalışmaları sebebiyle Orkide, Yamaç, 4 Nolu, 6 Nolu ve 7 Nolu sokaklarda elektrik kesintisi olacak.

28 Kasım Cumartesi

Örnekköy Mahallesi (09:00 - 17:00): AG hat bakım çalışmaları nedeniyle mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) elektrik kesintisi yaşanacak.

Fatih Mahallesi (09:00 - 17:00): AG hat bakım çalışmaları nedeniyle Baltacı, Kanal ve Örnekköy Yolu sokaklarına elektrik verilemeyecek.

29 Kasım Pazar

Arapzade Mahallesi (13:00 - 16:00): Trafo bakım çalışmaları nedeniyle Açıkbaştarla 1 Nolu, Açıkbaştarla 2 Nolu, Depo, Fevzi Efendi, Hastane, Orkide, Tahancıoğlu, Zeytin, 1 Nolu, 1 Nolu Aralık, 2 Nolu, 3 Nolu, 4 Nolu ve 7 Nolu sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

BURSA OSMANGAZİ

27 Kasım Cuma

Hamitler Mahallesi (08:30 - 16:30): Sokak aydınlatma tesisi çalışmaları nedeniyle Aka, Akdoğan, Akit, Balyoz, Çözüm, Dalyan, Damar, Darı, Define, Dize, Eklem, Eşref, Eyerci, Eylül, Gür, Habur, Hacıbektaş, Hacettepe, Hız, Horon, Horoncu, Humuslu, Hurma, Kutlukbey, Nihal, Okyanus, Öz, Recep Tayyip Erdoğan, Şht. Gürcan Ulucan, Üstad, Üstüm, Yağmur ile 1. Bilge, 1. Derince, 1. Dolunay, 1. Gediz, 1. Halay, 1. Halı, 1. Hasret, 1. Hatay, 1. Hatır, 1. Hiza, 1. Hünkar, 1. Özkanlar, 1. Özyurt, 1. Polatlar, 1. Vatan, 1. Vakıf, 2. Bahtiyar, 2. Bakım, 2. Balkır, 2. Bilgili, 2. Civan, 2. Dalgıç, 2. Ferman, 2. Hatip, 2. Helvacı, 3. Ahlat, 3. Aksu, 3. Amaç, 3. Balık, 3. Balkan, 3. Burcu, 3. Dal, 3. Eser, 3. Gelincik, 3. Hünkar, 3. Üstün, 4. Akçay, 4. Bal, 4. Başaran, 4. Çeyiz, 5. Dicle, 5. Havuz, 5. Şanlı, 6. Akça, 6. Manolya, 7. Ardıç, 7. Badem, 7. Gonca, 7. Menekşe, 8. Akasya, 9. Akar, 9. Akın ve 15. Altın sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Güneştepe Mahallesi (08:30 - 16:30): Sokak aydınlatma tesisi çalışmaları kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

Yunuseli Mahallesi (08:30 - 16:30 ve 12:00 - 14:00): 08:30-16:30 saatleri arasında sokak aydınlatma tesisi çalışmaları nedeniyle Kutlukbey ve 800. sokaklarda; 12:00-14:00 saatleri arasında ise abone bağlama çalışmaları sebebiyle Alparslan Türkeş, Yeniler, Yetim, Yetimler, Yunusemre, 2. Yüksek ve 16. Çakmak sokaklarında kesinti uygulanacak.

Büyükdeliller Mahallesi (10:00 - 16:30): Ağaç kesim çalışmaları nedeniyle Arı, Büyükdeliller Atatürk, Çavdar, Dağ, Güdar, İmam, Keles Yolu, Kocaosman, Ortayol, Peker, Simitçi, Subaşı, Tanış, Uysal ile 1. Dikkaldirım, 1. Osmanlı, 7. Yıldırım, 12. Fatih, 16. Aslan, 19. Yılmaz ve 20. Aydın sokaklarında elektrik kesintisi olacak.





Küçükdeliller Mahallesi (10:00 - 16:30): Ağaç kesim çalışmaları kapsamında Altyol, Araplar, Arpacık, Bıçkı, Emirler, Höbelek, Kabacalar, Kabaotluk, Kadılar, Küçükpınar, Müze, Sayla, Seyve, Şükür ile 1. Demirci, 1. Tınaz, 9. Okul, 15. Aslan ve 33. Cami sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Keles İlçesi (10:00 - 16:30): Ağaç kesim çalışmaları nedeniyle Dağdibi Mahallesi'nde Dağdibi ve Dağdibi/10; Baraklı Mahallesi'nde Büyük; Epçeler Mahallesi'nde Epçeler, Epçeler/9 ve Epçeler/19; Pınarcık Mahallesi'nde ise Pınarcık, Pınarcık/11 ve Pınarcık/16 sokaklarında kesinti yaşanacak.

Doğanevler Mahallesi (14:00 - 18:00): AG direk deplase çalışmaları sebebiyle Karaelmas, Karakaş, Mestan, 6. Cevizli, 6. Yeşil ve 8. Bahar sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.



28 Kasım Cumartesi

Emek Adnan Menderes Mahallesi (08:30 - 16:30): Sokak aydınlatma tesisi çalışmaları nedeniyle Ayaz, Dönmez, Durgun, Emek Cumhuriyet, Fırat, Günaydın, Harman, Hazar, Kamber, Kantar, Keskin, Mehmetçik, Osmanağa, Serçe, Şafak, Şelale, Şenay, Şht. Yunus Yılmaz, Taş, Ulu, Yakup Aktaş, Yılmaz ile 3. Gamze, 3. Öztürk, 3. Sevinç, 8. Cami, 8. Işık, 11. Yıldız ve 20. Menekşe sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Akpınar Mahallesi (08:30 - 16:30): Sokak aydınlatma tesisi çalışmaları kapsamında Abdülkadir Geylani, Altıngül, Aşı, Gürçay, Haber, Hancıdede, Halkevi, Haruniye, 300., 344. ile 1. Altınova, 1. Ata, 1. Aycan, 1. Bıçakçı, 1. Harmanyeri, 1. Harita, 1. Üstün, 2. Ada, 2. Adalı, 2. Asuman, 2. Ay, 2. Çevre, 2. Huzur, 2. Selma, 2. Teker, 2. Varlık, 3. Akdağ, 3. Armağan, 3. Çamlıca, 4. Aycan, 4. Aydın, 5. Çağdaş, 5. Çam ve 17. Aydın sokaklarına elektrik verilemeyecek.





BURSA YENİŞEHİR

27 Kasım Cuma

Yenigün Mahallesi (09:30 - 12:30 ve 09:30 - 15:30): OG tesis çalışmaları nedeniyle 09:30-12:30 saatleri arasında Akçeşme, Altıeylül, Barış, Çetin, Çiğdem, Çiğdemli, Ersöz, Fidan, Güneş, Kaya, Kerim, Kozdere, Kuyumcu, Orkide, Piri Ateş, Sümbüllük, Şimşek, Tüfekçi, Yeni Doğan, Yenigün Camii, Zambak ve Zirve sokaklarında; 09:30-15:30 saatleri arasında ise Ada, Altıeylül, Aydemir, Cihadiye, Çiğdem, Çimenlik, Ersöz, Piri Ateş, Sümbüllük, Şimşek, Uygun, Uysal ve Zambak sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

28 Kasım Cumartesi

Ulucami Mahallesi (10:00 - 16:00): Trafo bakım çalışmaları nedeniyle Çeşme Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

Yeni Mahallesi (10:00 - 16:00): Trafo bakım çalışmaları kapsamında Çiftlikli, Dere, Donatım, Narin, Nazlı, Osmanağa, Sümbül, Varyemez ve Yarımağa sokaklarında kesinti uygulanacak.

Gündoğan Mahallesi (10:00 - 16:00): Trafo bakım çalışmaları nedeniyle Ali Ruhi, Bilecik, Çeşme, Dede, Dere, Donatım, Hacıemin, Hece, İpekli Fazlı, İstanbullu, Kocaemin, Müftülük, Varyemez ve Yusuf Hoca sokaklarında elektrik kesintisi olacak.

Kurtuluş Mahallesi (10:00 - 16:00): Trafo bakım çalışmaları sebebiyle Adnan Menderes, Beyazıt, Bilecik, Eski Akçeşme, Fetih, Kale, Karanfil, Küçük, Nergis, Sakarya, Tetik ve Yıldırım_1 sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Yüzüncüyıl Mahallesi (13:30 - 15:30): Abone bağlama çalışmaları nedeniyle 1. ve 5. sokaklarda kesinti yaşanacak.

Yolören Mahallesi (14:00 - 18:00): ENH bakım çalışmaları kapsamında mahallenin bir bölümünde (sokak bilgisi belirtilmemiş) elektrik kesintisi uygulanacak.

Çeltikçi Mahallesi (14:00 - 18:00): ENH bakım çalışmaları nedeniyle Çeltikçi Sokağı'nda elektrik kesintisi olacak.

29 Kasım Pazar

Yıldırım Mahallesi (09:00 - 11:00): Abone bağlama çalışmaları nedeniyle Yıldırım Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

Beypınar Mahallesi (11:00 - 13:00): Abone bağlama çalışmaları sebebiyle Beypınar Sokağı'nda kesinti yaşanacak.

Kurtuluş Mahallesi (13:00 - 15:00): Abone bağlama çalışmaları nedeniyle Bahar, İpekyolu, Muzaffer Armağan ve Osmangazi sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

BURSA YILDIRIM

27 Kasım Cuma

Mehmetakifersoy Mahallesi (09:00 - 17:00): AG tesis çalışmaları nedeniyle Bağ Aralığı ve 2. Altıntaş sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.



28 Kasım Cumartesi

Mehmetakifersoy Mahallesi (09:00 - 17:00): AG tesis çalışmaları nedeniyle Bilgiç, Bilgiç Çıkmaz, Spor Aralığı, Şahinler Çıkmaz, Şaşmaz, Şifa, Tezgenler ile 1. Mera, 1. Şimşir, 2. Kutlu, 5. Yayla, 7. Temiz ve 8. Güzel sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Şükraniye Mahallesi (09:00 - 17:00, 09:30 - 13:00 ve 16:00 - 18:00): OG tesis çalışmaları kapsamında 09:00-17:00 saatleri arasında Ankarayolu, Güneş Çıkmaz, Kurtuluş, Şahaser, Şeker Çıkmaz ile 2. Göçmen, 2. Şahin Çıkmaz, 3. Özkan, 3. Yüce, 4. Aydoğdu, 5. Levent, 6. Akın, 6. Kanal, 7. Karaca, 7. Yüksel, 8. Güven, 10. Demir, 10. Yeni ve 11. Yıldız sokaklarında; 09:30-13:00 saatleri arasında Şahaser ile 1. Selamet, 2. Kurt, 2. Selam, 3. Vardar, 3. Yüce, 4. Aydoğdu, 5. Levent, 5. Sevim, 10. Demir, 10. Yeni ve 15. Şen sokaklarında; 16:00-18:00 saatleri arasında ise Emek Çıkmaz, Kütüphane, Türkgücü, Yıldır ile 2. Ağaçlı, 2. Alpay, 2. Ege, 2. Geniş, 3. Hastane, 3. Nar, 3. Nazlı, 3. Sema, 4. Aydınlık, 4. Burgu, 4. Şanlı, 5. Serçe, 6. Akın, 6. Derya, 6. Engin, 6. Kanal, 7. Yüksel, 8. Çimen, 8. Dik, 9. Işık, 10. Çiçek, 10. Doğu, 10. Karanfil, 11. Okul, 13. Pınar, 16. Gül ve 18. Dere sokaklarında kesinti uygulanacak.





Beyazıt Mahallesi (09:30 - 13:00): OG tesis çalışmaları nedeniyle Ankarayolu, Çınar, Kozlu, Taraklı ile 1. İğde, 2. Aslan, 2. Kurt, 2. Temel, 3. Cami ve 4. Yeşil sokaklarında elektrik kesintisi olacak.

Akçağlayan Mahallesi (10:00 - 11:00): Abone bağlama çalışmaları sebebiyle 1. Boztaş, 1. Fırat, 1. Kanal, 1. Kandil, 1. Seçkin, 2. Aktaş, 2. Bulut, 2. Pınar ve 6. Yağmur sokaklarında kesinti yaşanacak.





Selçukbey Mahallesi (14:00 - 15:00): Abone bağlama çalışmaları nedeniyle 2. Hoşgördü ve 7. Yazıcı sokaklarına elektrik verilemeyecek.



Sinandede Mahallesi (16:00 - 18:00): OG tesis çalışmaları kapsamında Aydın Çıkmaz, Barutluk, Çavdar Çıkmaz, Soğancı, Şehit Selim Olgun, Volkan ile 2. Çavdar, 2. Güney, 2. Şeref, 3. Hastane, 5. Emek, 7. Durak, 8. Dik, 8. Kısa, 9. Lale, 11. Okul, 12. Okul, 12. Şen ve 14. Aydın sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.





30 Kasım Pazartesi

Karapınar Mahallesi (08:30 - 09:30, 09:30 - 17:00 ve 17:00 - 18:30): OG tesis çalışmaları nedeniyle 08:30-09:30 ve 17:00-18:30 saatleri arasında Ankarayolu, 21., 22., 23., 107/1, 159., 163., 165., 166., 167., 168., 170., 172., 174., 176., 178/1 ile B121., B123/1, B125., B127., B129., B131., B132., B133., B134., B135., B136., B137., B138., B140., B142., B144., B146., B148., B150., B152., B154., B155., C107., C117., C117/1, C119., C120., C122., C124., C124/1., C126., C128., C130., D101., D102., D103., D104., D105., D106., D108., D109., D110., D110/1, D111., D112., D113., D114., D115., D116., D118. ve D250. sokaklarında; 09:30-17:00 saatleri arasında ise 21. ile B121., B123/1, B125., B127., B129., B131., B133., B134., B135., B136., B137., B138., B140., B142., B144., B146., B148., B150., B152., B154., B155., C120., C122., C124., C124/1., C126., D109. ve D111. sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.