Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarında sevindiren haber geldi. 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin kurtarıldığı olayda detaylar ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu İl Jandarma Komutanlığında yaptıkları açıklamada kurtarma operasyonuna dair bilgi verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yedigöller'de kaybolan çocukların yürek burkan mücadelesi: Bakan Göktaş ve Bakan Çiftçi detayları açıkladı Bolu Yedigöller'e geziye giden ve araçlarıyla irtibatı kesilen 10 kız çocuğu ve 3 görevli, yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ salim kurtarıldı. Çocukların bulunduğu araç, ormanlık yolda çamura saplanması ve telefonların çekmemesi nedeniyle ulaşılamaz hale geldi. Olayın bildirilmesi üzerine 55 ekip ve 204 personelle geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına İHA'lar ve Bayraktar Akıncı da destek verdi. Kurtarılan çocuklar sağlık kontrolünden geçirilecek ve ardından Kocaeli'ye uğurlanacak.

ARAÇLA SİNYALİZASYON KESİLMESİYLE KAYBOLDUKLARI BELİRLENDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çocukların geri dönmediğinin bildirilmesi üzerine ekiplerin seferber edildiğini, 55 ekip ve 204 personelle arama çalışması yapıldığını belirtti.

Bakan Çiftçi, "Kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yürütmüşler ancak çok fazla muvaffak olamamışlar. Ormanlık yolda kaybolmuşlar. Mobil baz istasyonları geldi, sinyali güçlendirdi. Daha güçlü sinyaller üretmeleri neticesinde telefonla da ulaşma imkanı oldu" dedi.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Milletimize geçmiş olsun öncelikle. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, çocuklarımızın hepsi sağ salim bulunmuş oldu. Olayı bugün Kocaeli'deki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı çocuk sitesinde kalan, 14 ila 17 yaş aralığında yaşları değişen 10 çocuğumuz, 2 personelimiz ve bir şoförle beraber Bolu'ya Yedigöller'e ve Gölcük Tabiat Parkına yaptıkları geziyle başlıyor. Fakat 19.00 sıralarında aracın GPS ile bağlantısı kesiliyor. Kocaeli 112 ekiplerine bildiriliyor. İl Müdürlüğünden çocukların geri dönmediğini, GPS ile bağlantısı kesiliyor. Gerekli ekiplerimiz, jandarma, UMKE, AFAD, JAK, PAK bütün ekiplerimiz seferber edilmiş durumda. 55 ekip ve 204 personel ile arama-kurtarma çalışmalarımız seri bir şekilde başladı. Olayın duyulmasıyla beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız hemen Bolu'ya intikal etti. Ben de İstanbul'daydım. İstanbul'dan buraya geldim. İstanbul'dayken de Kocaeli Valimiz ile olayı yakından takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Bütün aşamalarıyla, detaylarıyla konuyu takip etti. Hamd olsun ki ekibin dönüş yolunda ormanlık yolda yollarını kaybettiklerini, çamura saplandıklarını, bundan dolayı da ormanlık alanda telefonların çekmemesinden dolayı kısa süreli ulaşılamama durumu ortaya çıktı. Çocukların telefonu yok. Yanlarında iki koruyucu refakatçinin ve şoförün telefonu var. Ormanlık alan olduğu için de kendilerine ulaşılamadığından dolayı bir geçici iletişimsizlik durumu ortaya çıktı. Ancak daha sonradan ekiplerimizin kendilerine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları sona ermiş oldu. Bu aşamada AFAD, Deniz Kuvvetleri ve İHA dronlarımızla beraber arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Bayraktar Akıncı da destek verdi. El birliği içerisine şükürler olsun tekrar ifade etmek istiyorum, çocuklara sağ salim ulaşılması, herhangi bir can kaybının olmaması bizi memnun etti. Dolayısıyla şuan itibariyle sayın Bakanımız ile beraber çocuklarla görüştük. Onlar yukarıda yemeklerini yiyorlar, sağlık kontrolünden geçecekler, ardından kendilerini Kocaeli'ye uğurlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

BATAKLIĞA SAPLANDILAR TELEFON ÇEKMEDİĞİ İÇİN HABER VEREMEDİLER

Bakan Çiftçi aracın bataklığa saplandığını belirterek telefonun çekmediğinden dolayı haber veremediğini şu sözlerle açıkladı: Orman yolu işte yani şimdi orman yolu dediğimiz zaman orman yolu nasıl olursa yani zaman zaman yağın yağmurlardan dolayı demek ki çamurluk bir alanına girmişler. Orada da çamura saplandıklarından dolayı telefonlar da çekmediğinden herhangi bir yere ulaşma, haber verme imkanı da olmamış. Kendi imkanlarıyla kurtulma çalışmaları yürütmüşler. Onda da çok fazla muvaffak olamamışlar. "

BAKAN GÖKTAŞ: "AYAKLARINA POŞET BAĞLAMIŞLAR İTMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş "Onlar bataklığa saplanmışlar ve bataklığa saplanınca hepsi aslında biraz çabalanmış. Yani itmeye çalışmışlar, ayakkabıları zaten çamur içerisindeydi ve çorapları da ıslanmasın diye içine plastik mesela bağlamışlar, poşet bağlamışlar. Tabii o bizi çok duygulandırdı çünkü çocukların bir gayreti, bir azmi var. Aynı zamanda tabii bakın personelimiz bizim çok tecrübeli. Özellikle şeyin kapatılmaması, akünün bitmemesi için bir çaba sarf etmişler. Bizi görürler. Hani akünün hepsini şimdi ışıkları açmayalım. Bir seslenmişler, epeyce çaba sarf etmişler. Belki aracı itersek buradan çıkarız diye bakmışlar. Biraz etrafa bakılmışlar. Ama nihayetinde tabi akşam çok hızlı, karanlık çökünce hiç ışığın olmadığı yerde biraz tabii ki endişeli bir süreç olmuş. Ama şuna da sevindim. devletimiz bizi arıyordur duygusunu da, ondan hiç şüphe duymamışlar. Bizi görecekler, bizi bulacaklar. Ama tabii ki çok korkmuşlar. Biz de onlar kadar korktuk." dedi.