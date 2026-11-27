Kocaeli'den günübirlik geziyle Bolu Yedigöller'e giden 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelle iletişim kesildi.

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HABERİN ÖZETİ Kocaeli'den Bolu'ya günübirlik geziye giden 10 çocuk ve 3 personelden haber alınamıyor! Yedigöller'de arama çalışması başlatıldı Kocaeli'den Bolu Yedigöller'e günübirlik geziye giden Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğündeki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelle irtibatın kesilmesi üzerine bölgede dron destekli arama kurtarma çalışması başlatıldı. 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçtan saat 15.00'ten itibaren haber alınamadığı bildirildi. Araçtan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisinden alındığı tespit edildi. Bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirilirken havadan dronla arama çalışmalarına başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bölgeye gittiğini ve çalışmaların takip edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Bolu Valiliği'nde kriz masası kuruluyor.

Olay, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçtan saat 15.00'ten itibaren haber alınamadığı yönünde bildirim yapılmasıyla ortaya çıktı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Araçtan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisinden alındığı belirtilirken ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ayrıca AFAD ekipleri dronla havadan arama çalışmalarına başladı. Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

BAKAN GÖKTAŞ BÖLGEYE GİDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı yayında olayla ilgili açıklamada bulundu. Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Çocuklarımız günübirlik bir gezi düzenliyor. Bakanlığımız koruma altında olan çocuklarımız için böyle etkinlikler düzenler. Bolu Yedigöller dönüş yolunda seyir terasında mola veriyorlar. 16.30 gibi sinyalizasyon kayboluyor. Araçtakilerin GPS kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Saha da büyük bir saha. Anbean takip ediliyor.

Valiliğimiz haber verdi. AFAD, arama kurtarma ekiplerimiz sahada şu an. Ben de yola çıktım bölgeye gidiyorum. İnşallah kısa zamanda çocuklarımıza ve bakanlık personellerimize ulaşacağız. Devletimiz tüm kurumlarıyla ne gerekiyorsa yapıyor."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araca ulaşılamaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir.



Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir.

Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir."

KRİZ MASASI KURULUYOR

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Bolu Valiliği'nde kriz masası kuruluyor.