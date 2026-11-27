İstanbul yarın önemli bir görüşmeye tanıklık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ı konuk edecek.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile İstanbul'da görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Kasım 2026 tarihinde İstanbul'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile bir araya gelecektir. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın 28 Kasım 2026'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul'da görüşeceğini açıklamıştır. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve küresel gelişmelerin ele alınması beklenmektedir. Türkiye ile Libya arasında Akdeniz için varılan deniz yetki alanları mutabakatı her iki ülkenin meclisinde onaylanıp resmi gazetelerinde yayımlanmıştır. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın geçersiz olduğunu belirterek Yunanistan'ın yok sayıldığını savunmuştur. Yunanistan'ı rahatsız eden deniz yetki alanları mutabakatı konusunun Erdoğan ve Tasulas görüşmesinde nasıl değerlendirileceği merak edilmektedir.

İstanbul'da gerçekleşecek görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım 2026 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

LİBYA İLE TÜRKİYE'NİN DENİZ YETKİ ALANLARI MUTABAKATI RAHATSIZ ETMİŞTİ

Türkiye ile Libya arasında Akdeniz için varılan ve iki ülkenin de meclisinde onaylanıp resmi gazetesinde yayımlanan deniz yetki alanları mutabakatı, dünyanın gündemine girmişti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, mutabakatın geçersiz olduğunu belirtirken Yunanistan'ın yok sayıldığını savunmuştu.

Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakat, Yunanistan'ı rahatsız ederken İstanbul'a gelecek olan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmede konunun nasıl değerlendirileceği merak ediliyor.