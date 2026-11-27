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İstanbul
İstanbul yarın önemli bir görüşmeye tanıklık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ı konuk edecek.
İstanbul'da gerçekleşecek görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım 2026 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Libya arasında Akdeniz için varılan ve iki ülkenin de meclisinde onaylanıp resmi gazetesinde yayımlanan deniz yetki alanları mutabakatı, dünyanın gündemine girmişti.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, mutabakatın geçersiz olduğunu belirtirken Yunanistan'ın yok sayıldığını savunmuştu.
Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakat, Yunanistan'ı rahatsız ederken İstanbul'a gelecek olan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmede konunun nasıl değerlendirileceği merak ediliyor.