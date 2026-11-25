Türkiye ile Libya arasında önemli temaslar sürüyor. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halife Hafter'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mareşal Halife Hafter'i kabul etti. Mareşal Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanıdır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAREŞAL HALİFE HAFTER İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i kabul etti. Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

Ankara'da Türkiye ile Libya arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyetle bir araya gelmişti.