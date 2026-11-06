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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 23:09

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de Türk kıta sahanlığında izinsiz araştırma yapan Fransız bayraklı gemiyle ilgili açıklama: Yunanistan ve GKRY'nin ikazları iptal edildi

Doğu Akdeniz’deki Türk kıta sahanlığında izinsiz deniz bilimsel araştırma faaliyeti yürütme girişimi yaptığı tespit edilen Fransız bayraklı gemi hakkında Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Gemiye Yunanistan ve GKRY tarafından yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyurularının iptal edildiği bildirildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de Türk kıta sahanlığında izinsiz araştırma yapan Fransız bayraklı gemiyle ilgili açıklama: Yunanistan ve GKRY'nin ikazları iptal edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 23:09

, Fransız bayraklı bir geminin ’deki Türk kıta sahanlığında izinsiz deniz bilimsel araştırma faaliyeti yürütme girişimi hakkında açıklama yaptı. 

Açıklamada, Fransız bayraklı geminin, 'nin dış sınırlarını 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı dahilinde izinsiz kablo döşenmesine yönelik gayrihukuki deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğunun görüldüğü kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN MUVAFAKAT ALMA SÜRECİ TAMAMLANMADI

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından bu amaçla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Söz konusu geminin yürütmeyi planladığı faaliyetin kıta sahanlığımız sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca ülkemizden alınması gereken muvafakatla ilgili süreç ise henüz tamamlanmamıştır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tam olup bölgede işbirliği, diyalog ve eş güdümü esas alan bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz."

 

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#Türkiye
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#Fransız Bayraklı Gemi
#Gündem
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