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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 19:29

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon açıklaması: "Ne gerekiyorsa yapacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı fonlarda manipülasyonla hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğini belirterek 131 fona karantina olarak nitelendirilebilecek uygulama getirildiğini söyledi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon açıklaması:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 19:29

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan fon manipülasyonu sürecine dair açıklamalar:

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon açıklaması: "Ne gerekiyorsa yapacağız"

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı fonlarda manipülasyon yapıldığını ve hukuk dışı kazançlar elde edildiğini belirterek, finansal istikrar komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda 131 fona karantina uygulandığını ve dolandırıcılara karşı önlem alınacağını bildirdi.
Bazı fonlarda manipülasyon yapıldığı ve sıkıntının sadece belirli fonlarda olduğu belirtilmiştir.
Hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiği ifade edilmiştir.
Finansal İstikrar Komitesi'nin 17 Eylül'de bazı kararlar aldığı bilgisi yer almaktadır.
131 fona karantina diyebileceğimiz bir uygulama söz konusudur.
Dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa yapılacağı vurgulanmıştır.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

-Bazı fonlarda manipülasyon yapıldı, sıkıntı sadece belirli fonlarda. Hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğini görüyoruz. Bakan 'in başkanlığı 17 Eylül'de bazı kararlar verdi. 131 fona karantina diyebileceğimiz bir uygulama söz konusu. O günden bugüne süreç ilerliyor. Sapla samanı karıştırmadan dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa yapacağız.

-Sapla samanı karıştırmamamız lazım. Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruz. İkincisi ama hukuka uygun meşru yatırım yapanlar var. Bunu karıştırmamamız lazım. Bir taraftan hastalıkla mücadele ederken, bir taraftan da bünyeyi korumamız lazım. 

-4 Kasım itibarıyla ve toplam ödemede 130 milyar doları milyar TL'yi bulmuş vaziyette. Bu ödemelerde bu yine icmal olarak söylersek 614.874 hesaba bu 130.2 milyar ödenmiş hesap olarak bakarsanız daha fazla. 

13 KASIM'DA YENİ ÖDEME YAPILACAK

-13 Kasım'da yeni bir ödeme yapılması için hazırlıklar yapılıyor. TMSF'de biriken bir miktar var. Yine bu bankalar nezdinde, saklama kuruluşları nezdindeki değerlere bakacağız. Diğer kaynaklarımıza bakacağız ve gelecek hafta Cuma günü yine önemli miktarda bir ödeme yapılacağını ifade edebilirim. Değil. Bazı fonlarda daha fazla kaynak var. Bazılarında daha az var. Dolayısıyla kaynağımız göre en düşük yatırımcıdan en yükseğe doğru bu ödeme değil. Bazı fonlarda daha fazla kaynak var. Bazılarında daha az var. Dolayısıyla kaynağımıza göre en düşük yatırımcıdan en yükseğe doğru bu ödeme yükseğe doğru bu ödemeyi yaptırıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

 

ETİKETLER
#Fön
#17 Eylül
#Cevdet Yılmaz
#finansal istikrar komitesi
#şimşek
#Gündem
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