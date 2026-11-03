Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı daha: SPK eski üst düzey yöneticileri de listede

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında, aralarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski yöneticileri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkilisinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına aınan isimler şu şekilde:
* Enver USCA (SPK Eski Kurul Başkan Vekili)
* Bülent Murat HAHOLU (SPK Eski Kurul Üyesi)
* Kürşat Sait BABUÇCU (SPK Eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı)
* Ercan URKAN (SPK Eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı)
* Mustafa Alper TAŞ (BDDK Uygulama 4.Daire Başkanı)
* Ümit SİNCANLI (Tera Holding İdari işler direktörü)