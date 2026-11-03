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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:40

Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı daha: SPK eski üst düzey yöneticileri de listede

"Fon Soruşturması"nda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, SPK'da daha önce üst düzey görevlerde bulunmuş isimlerin de aralarında yer aldığı 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Editor
 Özge Sönmez
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Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı daha: SPK eski üst düzey yöneticileri de listede
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:40

tarafından yürütülen "" kapsamında, aralarında (SPK) eski yöneticileri ve () yetkilisinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı daha: SPK eski üst düzey yöneticileri de listede

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Fon Soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski yöneticileri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkilisinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında SPK eski Kurul Başkan Vekili Enver USCA, SPK eski Kurul Üyesi Bülent Murat HAHOLU, SPK eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait BABUÇCU, SPK eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan URKAN, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper TAŞ ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit SİNCANLI bulunuyor.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER 

Gözaltına aınan isimler şu şekilde: 

* Enver USCA (SPK Eski Kurul Başkan Vekili)
* Bülent Murat HAHOLU (SPK Eski Kurul Üyesi)
* Kürşat Sait BABUÇCU (SPK Eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı)
* ⁠Ercan URKAN (SPK Eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı)
* ⁠⁠Mustafa Alper TAŞ (BDDK Uygulama 4.Daire Başkanı)
* ⁠Ümit SİNCANLI (Tera Holding İdari işler direktörü)

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ETİKETLER
#bddk
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#sermaye piyasası kurulu
#Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
#Fon Soruşturması
#Gündem
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