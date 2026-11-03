Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı daha: SPK eski üst düzey yöneticileri de listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Fon Soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski yöneticileri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkilisinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.