A101, 5 Kasım Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda farklı ihtiyaçlara yönelik elektronik ürünleri ve ev aletlerini tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Televizyonlardan temizlik ürünlerine, kişisel bakım aletlerinden mutfak gereçlerine kadar pek çok ürünün bulunduğu katalogda 65 inç 4K UHD Google QLED TV 29.999 TL, 65 inç 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL, 32 inç HD Ready LED TV 6.999 TL ve Cyclone süpürge 4.999 TL fiyatla satışa çıkacak. Koltuk ve halı yıkama makinesi 3.299 TL, duvar tipi ısıtıcı 1.999 TL, Freebuds SE 2 kulaklık 1.399 TL, saç kurutma makinesi 1.099 TL ve ızgara-tost makinesi 999 TL fiyatıyla katalogda öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Bluetooth kulaklıklardan elektrikli cezveye kadar uzanan ürün seçeneklerinin yer aldığı A101 5 Kasım aktüel kataloğundaki tüm ürünler ve fiyatları merak ediliyor. Peki A101'de 5 Kasım'da hangi ürünler yer alacak? İşte 5 Kasım A101 kataloğu ürünleri ve fiyatları...

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HABERİN ÖZETİ 5 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler afişi 2026! Dik süpürge, yemek takımı, hava nemlendirici ve beyaz eşya çeşitleri geliyor... A101, 5 Kasım Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda elektronik ürünler, ev aletleri, mutfak gereçleri, giyim, oyuncak ve gıda ürünleri gibi çeşitli kategorilerde indirimli ürünler sunuyor. Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında farklı boyutlarda televizyonlar, süpürgeler, çamaşır ve bulaşık makineleri, motosikletler ve elektrikli bisikletler bulunmaktadır. Elektronik ve küçük ev aletleri kategorisinde 4K UHD Google QLED TV 29.999 TL, 65 inç 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL, Cyclone süpürge 4.999 TL ve Freebuds SE 2 kulaklık 1.399 TL fiyatlarla satışa sunulacaktır. Mutfak gereçleri, ev tekstili, mobilya ve oyuncak çeşitleri de geniş bir yelpazede uygun fiyatlarla yer almaktadır. Gıda ürünleri arasında yoğurt, peynir, sucuk, zeytin, çikolata ve bisküvi gibi çeşitli markalara ait ürünler bulunmaktadır.

5 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

65" Frameless 4K UHD Google QLED TV: 29.999 TL

65" 4K UHD VIDAA TV: 30.999 TL

55" 4K UHD VIDAA TV: 21.999 TL

32" Frameless HD Ready Uydu Alıcılı LED TV: 6.999 TL

Cyclone Süpürge: 4.999 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.299 TL

Duvar Tipi Isıtıcı: 1.999 TL

Kablolu Dik Süpürge: 1.599 TL

Freebuds SE 2 Kulaklık: 1.399 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici: 1.199 TL

Filtre Kahve Makinesi: 1.199 TL

Ultrasonik Hava Nemlendirici: 1.099 TL

Saç Kurutma Makinesi: 1.099 TL

Izgara ve Tost Makinesi: 999 TL

Su Isıtıcı: 999 TL

Bluetooth Kulaklık : 999 TL

Saç Düzleştirici Fırça: 899 TL

Çubuk Blender: 699 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 499 TL

Dekoratif Şarjlı Masa Lambası: 399 TL

Elektrikli Cezve: 279 TL



Motosiklet (250 CC / 2026 Model): 179.990 TL

Benzinli Motosiklet (150 CC): 109.990 TL

Benzinli Motosiklet (150 CC): 69.990 TL

Elektrikli Bisiklet (VB5): 29.990 TL

Elektrikli Bisiklet (VB6): 21.990 TL

Çamaşır Makinesi (8 KG - 1400 Devir): 22.999 TL

Çamaşır Makinesi (8 KG - 1000 Devir - Inverter Motor): 16.999 TL

Bulaşık Makinesi (12 Kişilik / 5 Programlı): 15.999 TL

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili: 9.499 TL

Mekanik Silindirik Termosifon (65 L): 9.299 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 469 TL

Elektronik Çakmak: 229 TL

18 Parça Porselen Yemek Takımı: 1.999 TL

Orta Boy Çelik Çaydanlık: 1.199 TL

Çelik Basık Tencere (~24 cm): 799 TL

Pipetli Çelik Termos (1200 ml): 689 TL

Çelik Derin Tencere (~20 cm): 699 TL

2'li Porselen Kayık Tabak: 479 TL

Abaküs Model Çelik Termos (430 ml): 549 TL

2 Kişilik Porselen Fincan Takımı: 299 TL

4'lü Seramik Pasta Tabağı (~19 cm): 299 TL

Kapaklı Hamur Leğeni 2'li: 299 TL

Çelik Cevze: 229 TL

Çift Cidarlı Figürlü Borosilikat Kupa (300 ml): 229 TL

Desenli Cam Sunumluk: 229 TL

4 Parça Maşa Seti: 219 TL

Kulplu Cam Kesim Panosu: 199,50 TL

Scala Meşrubat Bardağı 6'lı (300 cc): 199,50 TL

Büyük Boy Şeffaf Düzenleyici 2'li: 139,50 TL

Dekoratif Mum: 129,50 TL

Kapaklı Şişe (1200 cc): 119,50 TL

Su Bardağı 3'lü (360 cc): 149,50 TL

Cam Kavanoz (300 ml): 99,50 TL

Kristal Sürahi (2 L): 99,50 TL

Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi: 99,50 TL

Çift Cidarlı Pipetli Bardak (480 ml): 99,50 TL

Yuvarlak Metal Tepsi (~35 cm): 89,50 TL

Desenli Tepsi: 89,50 TL

Marbre Mermer Desenli Servis / Yemek / Tatlı Tabağı / Kase (Adet): 84,50 TL

Çelik Pipet Seti 6'lı: 79,50 TL

Yuvarlak Metal Kutu: 79,50 TL

Cleo Boyalı Kase (620 cc): 69,50 TL

Cleo Boyalı Kase (390 cc): 64,50 TL

Desenli Saklama Kabı (340 cc): 64,50 TL

Küçük Boy Şeffaf Düzenleyici 3'lü: 59,50 TL

Silikon Çikolata Kalıbı: 49,50 TL

Silikon Tepsi Tutacağı: 39,50 TL

Silikon Nihale: 39,50 TL

Beslenme Kutusu: 34,50 TL

Kristal Ayaklı Bardak / Kristal Kase: 29,50 TL

Kristal Bardak (350 ml): 19,50 TL

Ev Tekstili, Giyim ve Mobilya

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 5.999 TL

Karakter Lisanslı Nevresim Seti: 899 TL

Pamuklu Desenli Halı (~120x180 cm): 899 TL

Çift Kişilik Alez (~160x200 cm): 729 TL

Çift Kişilik Yorgan (~195x215 cm): 599 TL

Tek Kişilik Alez (~100x200 cm): 579 TL

Karakter Lisanslı Çarşaf Seti: 549 TL

Pamuklu Desenli Halı (~80x150 cm): 549 TL

Morocco Kadın Çanta: 499 TL

Tek Kişilik Yorgan (~155x215 cm): 499 TL

Yastık Alezi 2'li (~50x70 cm): 329 TL

Kadın Fitilli Pantolon: 299 TL

Lisanslı Çocuk Ev Botu: 279 TL

Karakter Lisanslı Yastık Kılıf Seti: 229 TL

Karakter Lisanslı Kırlent: 199 TL

Lisanslı Çocuk Yağmur Botu: 199,50 TL

Lisanslı Çocuk Terlik: 199,50 TL

Lisanslı Kadın Terlik: 199,50 TL

Yastık (~50x70 cm): 179,50 TL

Çanta Asma Aparatı: 99,50 TL

Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu: 79,50 TL

Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu: 69,50 TL

Hot Ones Oyun Seti (1:64 araçlı): 1.399 TL

Uzaktan Kumandalı Buggy Oyuncak: 899 TL

Pelüş Maymun (~60 cm): 699 TL

3 Katlı Okul Oyun Seti: 699 TL

Meyve Kesmeli Yazarkasa Oyuncak: 569 TL

Pilli Robot Oyuncak: 549 TL

Pelüş Koala (~35 cm): 549 TL

Doktor Valizi Oyuncak: 429 TL

Oyuncak Elly's ve Büyük At: 399 TL

Oyuncak Balerin Bebek: 349 TL

Fındıkkıran Balesi Bebek: 269 TL

Pilli Işıklı Sesli Sürtmeli Araçlar: 249 TL

Tamir Çantası Oyuncak (11 Parça): 219 TL

İş Araçları 3'lü Oyuncak: 209 TL

Pullu Spiralli Defter: 199,50 TL

Tüylü Çantalı Kırtasiye Seti: 199,50 TL

Stick Game Kutu Oyunu: 189,50 TL

Kilitli Hatıra Defteri + Sulu Jel Kalem Seti: 179,50 TL

Oyuncak Çiftlik Araçları: 169,50 TL

Cırtcırtlı Etkinlik Kitabı: 165 TL

Yapay Manolya: 159,50 TL

Oyun Hamuru Pres Seti (200 g): 149,50 TL

Not Defteri + Kalem Seti: 139,50 TL

Pastel Boya + Boyama Kitabı Seti: 139,50 TL

Türkiye Haritası Puzzle: 129,50 TL

Kitaplar (E.V.A): 119,50 TL

Duygular Kitabı: 99,50 TL

Oyuncak Sprey Boyama Kalemi (12 Renk): 599 TL (Görselde set halinde görünmektedir)

Kabartmalı 3D Sticker: 59,50 TL

Lifter Glaze Renkli Dudak Balmı: 349 TL

Drama Göz Kalemi: 199 TL

Kajal Göz Kalemi: 139 TL

Colossal Maskara: 369 TL

Cilt Bakımı Etkili Nemlendirici SPF50 Nude BB Krem: 299 TL

Yatıştırıcı Micellar Makyaj Temizleme Suyu (400 ml): 149,50 TL

Canlandırıcı Yüz Temizleme Jeli (225 ml): 129,50 TL

Filler Cellular Hyaluronik Asit Dolgunlaştırıcı Serum (30 ml): 199,50 TL

Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi (100 ml): 139,50 TL

Türk Kahvesi 3x100 g: 195 TL

İhlamur (50 g): 109,50 TL

Mikrofiber Oto Kurulama Bezi (50x70 cm): 179,50 TL

Şeftali Aromalı Enerji İçeceği (250 ml): 65 TL

Wasabi / İsot Biber Aromalı Mısır Cipsi (135 g): 49,50 TL

Haşhaşlı & Acı Biberli Mısır Cipsi (300 g): 69,50 TL

Soğuk Kahve Protein Latte (375 ml): 75 TL

Portakal Aromalı Gazlı İçecek (2 L): 79,50 TL

Cola Light Gazlı İçecek (1 L): 65 TL

Mango & Ananas Aromalı Buzlu Çay (1,5 L): 79,50 TL

Beyaz Şeftali Aromalı Buzlu Çay (1 L): 70 TL

Karışık Meyve Nektarı (1 L): 79,50 TL

Yarım Yağlı Yoğurt (2 KG): 175 TL

Yarım Yağlı Süzme Peynir (1 KG): 269 TL

Temizlenmiş Çipura (550 g): 265 TL

Dondurulmuş Piliç Şinitzel (1 KG): 159,50 TL

Dilimli Burger Peyniri (200 g): 149,50 TL

Laktosuz Kefir (250 ml): 59,50 TL

Dana Kangal Sucuk (450 g): 309 TL

Jambon 2x60 g: 49,50 TL

Piliç Salam (1 KG): 109,50 TL

Çikolatalı Puding 8x60 g: 99,50 TL

Peynir Helvası (150 g): 49,50 TL

Yogu Yoğurtlu ve Probiyotikli Kek (30 g): 17,50 TL

Kakaolu Fındık Kreması (350 g): 169,50 TL

Kuru Sele Siyah Zeytin (750 g): 199,50 TL

Ginger Mix (250 ml): 199,50 TL

Bulgur (1 KG): 55 TL

Yaş Hamur Mayası 4x42 g: 29,50 TL

Paket Margarin (250 g): 29,50 TL

Dondurulmuş Parmak Patates (1 KG): 155 TL

Dondurulmuş Mantı (1 KG): 129,50 TL

Tavuk Suyu Bulyon 24'lü: 69,50 TL

Gurme Çorba Çeşitleri: 49,50 TL

Dondurulmuş Artizan Pizza (470 g): 269,50 TL

Dondurulmuş Kıymalı Börek (400 g): 199,50 TL

Tam Buğday & Çiya Tohumlu Grissini (150 g): 79,50 TL

Kakaolu Puding 2'li + Hamur Kabartma Tozu + Şekerli Vanilin Seti: 85 TL

Elma ve Tarçın Soslu Kurabiye (141,5 g): 40 TL

Portakallı Jöleli Bisküvi 3x102 g: 52,50 TL

Çilek Kremalı Bisküvi 3x83 g: 75 TL

Kakao & Kırmızı Meyve Tam Tahıl Bar (25 g): 29,50 TL

Çikolata Sürpriz Kutu (45 g): 99,50 TL

Double Joy Ananas & Şeftali Yumuşak Şeker (75 g): 29,50 TL

Çikolatalı Gofret B-ready (22 g): 31,50 TL

Kakaolu Fındıklı Gofret (36 g): 10 TL

Hindistan Cevizli Bar (25 g): 8,50 TL

Çubuk Kraker (175 g): 37,50 TL

Mısır ve Pirinç Patlağı (32 g): 9,50 TL

Kek Çeşitleri (60 g): 17,50 TL

Meyve Aromalı Sakız (20 g): 10 TL

Sütlü Çikolata Çeşitleri (100 g): 89 TL

Karamelli Sütlü Çikolata (100 g): 99 TL

Biscoff & Karamel Çikolata (275 g): 199 TL

Sütlü Çikolata (87 g): 99 TL

Çikolatalı Gofret (28,5 g): 18 TL

Çikolata (100 g): 125 TL

Sakız (27 g): 35 TL

Sakız (29,7 g): 19,50 TL

Kids Sakız (27 g): 39,50 TL

Keskin Nane Sakız (27 g): 39,50 TL

Şekersiz Sakız 5'li (35 g): 44 TL

Çilekli Yumuşak Şeker (47 g): 19,50 TL