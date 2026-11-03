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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 08:56

ABD'den İran'ın Keşm Adası'na saldırı! Patlama sesleri duyuldu

ABD basınından The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, seçim öncesi ABD'nin İran'ın Keşm Adası'na saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD'den İran'ın Keşm Adası'na saldırı! Patlama sesleri duyuldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 08:56

ve arasındaki askeri gerginlik yeni çatışma endişeleri ve barış umutlarının gölgesinde sürerken, ABD basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. WSJ gazetesi hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun İran’ın Keşm Adası’na yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. 

ABD'den İran'ın Keşm Adası'na saldırı! Patlama sesleri duyuldu

BİRKAÇ HAFTADIR KÜÇÜK ÇAPLI SALDIRILAR

Gazeteye konuşan kaynaklar ABD güçlerinin birkaç haftadır İran hedeflerine yönelik küçük çaplı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini öne sürerken, bazı yetkililer bu operasyonların sınırlı ve savunma amaçlı olduğunu ve İran’ın ’ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme kabiliyetini engellemeyi amaçladığını vurguladı.

ABD'den İran'ın Keşm Adası'na saldırı! Patlama sesleri duyuldu

İRAN BASINI: PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran basınında yer alan haberlerde ise günün erken saatlerinde Keşm Adası ve kıyı kenti Bender Lenge dahil ülkenin güney kesimlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Patlamaların kesin nedenine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, olası yeni ABD saldırıları İran makamları tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.

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#ABD
#iran
#hürmüz boğazı
#Keşm Adası
#Wsj
#Dünya
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