Rusya, Ukrayna ve ABD arasında üçlü görüşme! Zirvenin yeri ve tarihi belli oldu

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İstanbul
Rusya ve Ukrayna, savaşın sona erdirilmesi amacıyla bir araya geliyor. ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilecek üçlü zirveye ilişkin ayrıntılar belli oldu.
Reuters haber ajansı, üçlü görüşmelerin 10-11 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirileceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Ülkesinin arabuluculuğunda 10-11 Kasım tarihlerinde BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya ile Ukrayna arasında çalışma düzeyinde görüşmeler yapılacağını aktaran Witkoff, görüşmelerin savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması, insani yardım çalışmaları ve barışa yönelik atılacak sonraki adımlara odaklanacağını belirtti.
Witkoff, ABD'li müzakerecilerin, bu hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve NATO temsilcileriyle bir araya gelerek Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini, Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik mimarisini ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyecek ekonomik fırsatları ele alacağını kaydetti.
Witkoff, gelecek nesiller için kalıcı güvenlik sağlayacak kapsamlı bir barış anlaşmasına yönelik olarak Kiev, Oslo ve St. Petersburg'da kaydedilen ilerlemenin üzerine yeni adımlar atmayı beklediklerini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 23 Ekim’de yaptığı açıklamada; Ukrayna, Rusya ve ABD’den müzakerecilerin kasım ayının ilk yarısında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de teknik düzeyde görüşmek üzere anlaştığını açıklamış, toplantının ardından ülke liderlerinin de bir araya gelmesini umduğunu söylemişti.
Üçlü müzakerelerin sonuç vermesi gerektiğine dikkati çeken Zelenski, enerji ateşkesinin sağlanmasının bile savaşın bitirilmesi için atılabilecek önemli bir adım olacağını belirtmişti.