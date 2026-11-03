Rusya ve Ukrayna, savaşın sona erdirilmesi amacıyla bir araya geliyor. ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilecek üçlü zirveye ilişkin ayrıntılar belli oldu.

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HABERİN ÖZETİ Rusya, Ukrayna ve ABD arasında üçlü görüşme! Zirvenin yeri ve tarihi belli oldu Rusya ve Ukrayna, savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD'nin arabuluculuğunda 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelecektir. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Abu Dabi'deki çalışma düzeyindeki görüşmelerin savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması, insani yardım ve barışa yönelik adımlara odaklanacağını belirtti. Witkoff, ABD'li müzakerecilerin bu hafta Brüksel'de Fransa, Almanya, İngiltere, AB ve NATO temsilcileriyle güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin ekonomik fırsatları ele alacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 23 Ekim'deki açıklamasında Abu Dabi'deki teknik düzeydeki görüşmelerin ardından ülke liderlerinin de bir araya gelmesini umduğunu ifade etmişti. Zelenskiy, enerji ateşkesinin sağlanmasının bile savaşın bitirilmesi için atılabilecek önemli bir adım olacağını dile getirmişti.

ÜÇLÜ ZİRVENİN YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU

Reuters haber ajansı, üçlü görüşmelerin 10-11 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkesinin arabuluculuğunda 10-11 Kasım tarihlerinde BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya ile Ukrayna arasında çalışma düzeyinde görüşmeler yapılacağını aktaran Witkoff, görüşmelerin savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması, insani yardım çalışmaları ve barışa yönelik atılacak sonraki adımlara odaklanacağını belirtti.

UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASINA EKONOMİK DESTEK

Witkoff, ABD'li müzakerecilerin, bu hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve NATO temsilcileriyle bir araya gelerek Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini, Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik mimarisini ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyecek ekonomik fırsatları ele alacağını kaydetti.

Witkoff, gelecek nesiller için kalıcı güvenlik sağlayacak kapsamlı bir barış anlaşmasına yönelik olarak Kiev, Oslo ve St. Petersburg'da kaydedilen ilerlemenin üzerine yeni adımlar atmayı beklediklerini ifade etti.

ZELENSKİY GEÇEN AY DUYURMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 23 Ekim’de yaptığı açıklamada; Ukrayna, Rusya ve ABD’den müzakerecilerin kasım ayının ilk yarısında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de teknik düzeyde görüşmek üzere anlaştığını açıklamış, toplantının ardından ülke liderlerinin de bir araya gelmesini umduğunu söylemişti.

Üçlü müzakerelerin sonuç vermesi gerektiğine dikkati çeken Zelenski, enerji ateşkesinin sağlanmasının bile savaşın bitirilmesi için atılabilecek önemli bir adım olacağını belirtmişti.