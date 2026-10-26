Rusya-Ukrayna ve ABD zirvesinden önce Kremlin'den dikkat çeken açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle yarından itibaren Herson yönünde geçici ateşkes kararı alındığını hatırlatan Peskov, ABD'nin bu konudaki desteğini takdir ettiklerini belirterek "Ukrayna tarafının varılan anlaşmalara uyacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Dmitriy Peskov, benzer durumlarda diğer bölgelerde de ateşkes uygulanabileceğini kaydetti.

''ASKERİ FAALİYETLERİ KISITLANDIRMAYACAK''

Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması kararına değinen Peskov, "Üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması kararı askeri faaliyetlerin kısıtlandırılmasını öngörmüyor." dedi.

Sözcü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "savaşın bitirilmesi için toprak meselesinin sadece liderler düzeyinde görüşülmesi gerektiği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Tüm bu konular, çözüm sürecinde ele alınabilir. Çok sayıda detay içeren, son derece ciddi bir görüşme yakında gerçekleşecek. Bu detayları kamuoyuna açık şekilde tartışmak istemiyoruz. Çünkü bunun gelecekteki olası barış sürecine zarar vereceğini düşünüyoruz."

ÜÇLÜ GÖRÜŞMELER NE ZAMAN OLACAK?

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ülkelerinin, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakereleri 4 Kasım'dan sonra yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Rusya'da 4 Kasım'ın Ulusal Birlik Günü olarak kutlandığını belirten Uşakov, "Şimdi bir sonraki son tarih, bizim için büyük bir bayram olan 4 Kasım. Bu tarihten sonra müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olacağız." ifadesini kullanmıştı.