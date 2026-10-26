Ukrayna Rus askerlerini kendi taktikleriyle yakaladı! Yer altındaki borularda çatışma

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İstanbul
Rus askerleri, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk cephesine sızmak için yer altındaki gaz boru hatlarını kullanmaya kalkıştı. Ukrayna askerleri ise bu durumu fark edip 'Veles' adını verdikleri bir operasyon başlattı.
Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı 2. Hartiya Kolordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonda askerler, yer altındaki gaz borularını kullanarak Rus mevzilerinin gerisine ilerledi.
Ukrayna askerleri, yaklaşık 1,2 metre çapındaki gaz hattına girdiler, kilometrelerce ilerleyerek Rus birliklerinin bulunduğu noktalara ulaştılar.
Hareket alanının son derece kısıtlı olduğu boruların içinde iki taraf arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Ukrayna birlikleri, yer altındaki ilerleyişlerini yüzeydeki kara operasyonları ve dron saldırılarıyla eş zamanlı yürüttü.
Rus askerlerinin şimdiye kadar kullandıkları bazı geçiş noktaları Ukrayna askeri tarafından kontrol altına alındı. Ukrayna tarafı, operasyon sırasında Rus ordusunun 100'den fazla asker kaybı verdiğini de duyurdu. Ancak açıklanan kayıp ve esir sayıları bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.
Operasyona ilişkin açıklama yapan Hartiya Kolordusu Komutanı Tuğgeneral İhor Obolenski, Rus askerlerinin yer altındaki hareketlerini uzun süredir takip ettiklerini belirtti.
Dailymail'in haberine göre, Rus birliklerinin gaz boru hatlarını kullanarak Ukrayna savunmasının gerisine ulaşmayı hedeflediğini anlatan Obolenski, bu planı önceden tespit ettiklerini ve aynı yöntemi Rus askerlerine karşı kullandıklarını söyledi.