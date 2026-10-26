Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 15:11

Ukrayna Rus askerlerini kendi taktikleriyle yakaladı! Yer altındaki borularda çatışma

Rus askerleri, yer altındaki gaz boru hatlarını kullanarak Ukrayna'ya sızmaya çalıştı. Ukrayna askerleri ise bu durumu fark edince dar borular içinde çatışma yaşandı. O anlara ilişkin görüntüler servis edildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 15:11

Rus askerleri, 'nın bölgesindeki Kupyansk cephesine sızmak için yer altındaki gaz boru hatlarını kullanmaya kalkıştı. Ukrayna askerleri ise bu durumu fark edip 'Veles' adını verdikleri bir operasyon başlattı. 

UKRAYNA ASKERLERİ RUS MEVZİLERİNİN GERİSİNE İLERLEDİ

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı 2. Hartiya Kolordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonda askerler, yer altındaki gaz borularını kullanarak Rus mevzilerinin gerisine ilerledi.

Ukrayna askerleri, yaklaşık 1,2 metre çapındaki gaz hattına girdiler, kilometrelerce ilerleyerek Rus birliklerinin bulunduğu noktalara ulaştılar. 

Ukrayna Rus askerlerini kendi taktikleriyle yakaladı! Yer altındaki borularda çatışma

HEM YER ALTINDA HEM YER ÜSTÜNDE OPERASYON

Hareket alanının son derece kısıtlı olduğu boruların içinde iki taraf arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Ukrayna birlikleri, yer altındaki ilerleyişlerini yüzeydeki kara operasyonları ve dron saldırılarıyla eş zamanlı yürüttü.

Ukrayna Rus askerlerini kendi taktikleriyle yakaladı! Yer altındaki borularda çatışma

RUSYA 100'DEN FAZLA ASKERİNİ KAYBETTİ

Rus askerlerinin şimdiye kadar kullandıkları bazı geçiş noktaları Ukrayna askeri tarafından kontrol altına alındı. Ukrayna tarafı, operasyon sırasında Rus ordusunun 100'den fazla asker kaybı verdiğini de duyurdu. Ancak açıklanan kayıp ve esir sayıları bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

Ukrayna Rus askerlerini kendi taktikleriyle yakaladı! Yer altındaki borularda çatışma

RUSLARIN TAKTİĞİYLE RUSLARI YAKALADILAR

Operasyona ilişkin açıklama yapan Hartiya Kolordusu Komutanı Tuğgeneral İhor Obolenski, Rus askerlerinin yer altındaki hareketlerini uzun süredir takip ettiklerini belirtti.

Dailymail'in haberine göre, Rus birliklerinin gaz boru hatlarını kullanarak Ukrayna savunmasının gerisine ulaşmayı hedeflediğini anlatan Obolenski, bu planı önceden tespit ettiklerini ve aynı yöntemi Rus askerlerine karşı kullandıklarını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu'dan İsrail'de seçime bir gün kala gelen paylaşım gerilimi tırmandırdı
Mekke İttifakı üyeleri İran'a gidiyor! Tahran'da kritik görüşmenin konusu belli
ETİKETLER
#ukrayna
#harkiv
#Kupyansk
#Rus Askerleri
#Veles Operasyonu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.