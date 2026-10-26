Ukrayna Rus askerlerini kendi taktikleriyle yakaladı! Yer altındaki borularda çatışma

Rus askerleri, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk cephesine sızmak için yer altındaki gaz boru hatlarını kullanmaya kalkıştı. Ukrayna askerleri ise bu durumu fark edip 'Veles' adını verdikleri bir operasyon başlattı.

UKRAYNA ASKERLERİ RUS MEVZİLERİNİN GERİSİNE İLERLEDİ

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı 2. Hartiya Kolordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonda askerler, yer altındaki gaz borularını kullanarak Rus mevzilerinin gerisine ilerledi.

Ukrayna askerleri, yaklaşık 1,2 metre çapındaki gaz hattına girdiler, kilometrelerce ilerleyerek Rus birliklerinin bulunduğu noktalara ulaştılar.

HEM YER ALTINDA HEM YER ÜSTÜNDE OPERASYON

Hareket alanının son derece kısıtlı olduğu boruların içinde iki taraf arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Ukrayna birlikleri, yer altındaki ilerleyişlerini yüzeydeki kara operasyonları ve dron saldırılarıyla eş zamanlı yürüttü.

RUSYA 100'DEN FAZLA ASKERİNİ KAYBETTİ

Rus askerlerinin şimdiye kadar kullandıkları bazı geçiş noktaları Ukrayna askeri tarafından kontrol altına alındı. Ukrayna tarafı, operasyon sırasında Rus ordusunun 100'den fazla asker kaybı verdiğini de duyurdu. Ancak açıklanan kayıp ve esir sayıları bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

RUSLARIN TAKTİĞİYLE RUSLARI YAKALADILAR

Operasyona ilişkin açıklama yapan Hartiya Kolordusu Komutanı Tuğgeneral İhor Obolenski, Rus askerlerinin yer altındaki hareketlerini uzun süredir takip ettiklerini belirtti.

Dailymail'in haberine göre, Rus birliklerinin gaz boru hatlarını kullanarak Ukrayna savunmasının gerisine ulaşmayı hedeflediğini anlatan Obolenski, bu planı önceden tespit ettiklerini ve aynı yöntemi Rus askerlerine karşı kullandıklarını söyledi.