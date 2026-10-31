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Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 16:41

İstanbul'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Dolmabahçe'de gerçekleşecek görüşme öncesi Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 16:41

Devlet Başkanı 'nin Cumhurbaşkanı 'ın davetine icabetle bugün 'ye geldi. 'a gelen Zelenskiy, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmeler var" diyen Zelenskiy, stratejik ortaklığa ve bölgesel güvenlik başlıklarına vurgu yaptı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelerek halkının güvenliğini güçlendirme, Türkiye ile ortaklığı geliştirme ve diplomatik fırsatlar oluşturma hedefiyle önemli görüşmeler yapacağını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi.
Zelenskiy, İstanbul'a iner inmez sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Görüşmelerde halkın güvenliğini güçlendirme, Türkiye ile devletler arası ortaklığı geliştirme ve somut diplomatik fırsatlar oluşturma hedefleniyor.
Karadeniz'de deniz taşımacılığına ilişkin önemli konular da gündemde yer alıyor.
Ayrıca Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir görüşme planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i İstanbul'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.

İstanbul'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı

LİDERLER BİR ARAYA GELDİ

Çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'a gelen Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Başbaşa görüşmenin ardından liderlerin ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

İstanbul'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı

"HALKIMIZIN GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ekibiyle birlikte İstanbul’da bulunduğunu belirten Ukrayna Lideri Zelenskiy, Türkiye ile stratejik ortaklığa ve bölgesel güvenlik başlıklarına vurgu yaptı. Ukrayna lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacakları görüşmelerin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ekibimle birlikte İstanbul'a geldik. Önümüzde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmeler var. Halkımızın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile devletler arası ortaklığımızı geliştirmek ve somut diplomatik fırsatlar oluşturmak için çalışıyoruz"

KARADENİZ'DE DENİZ TAŞIMACILIĞI GÜNDEMDE

Karadeniz'deki seyir ve güvenlik olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Karadeniz'de deniz taşımacılığına ilişkin önemli konular da gündemimizde. Ayrıca Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir görüşme planlanıyor. Ukrayna'nın yanında olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını bildirmişti.

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ETİKETLER
#İstanbul
#erdoğan
#Türkiye
#ukrayna
#zelenskiy
#Politika
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